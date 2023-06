Carmen Sevilla, ingresada en estado grave en un hospital de Madrid

Carmen Sevilla (92 años) se encuentra ingresada en estado grave en un hospital de Madrid. La actriz fue trasladada a un centro hospitalario desde la residencia en la que vive, este pasado domingo, 25 de junio, por una complicación en su estado de salud.

La intérprete fue diagnosticada de alzhéimer en 2009, aunque no fue hasta 2012 cuando se dio a conocer públicamente. Carmen Sevilla lleva más de 10 años ingresada en una residencia de Aravaca donde está completamente atendida las 24 horas del día. Tal y como publica Fórmula TV, actualmente su estado de salud es delicado, debido a todos los problemas que ha tenido en los últimos años.

Desde que se supo su enfermedad no se ha divulgado mayor información acerca de la intérprete. Hace más de una década, además, que no se comparte una imagen de la artista. El hermetismo sólo se rompió hace varios meses, cuando Augusto Algueró, su único hijo, confesó en exclusiva para la revista Diez Minutos que su madre ya no le reconocía. EL ESPAÑOL confirmaba que es una delicada y triste situación que el compositor tiene asumido y lo entiende como algo irreversible y propio de su estado. Eso sí, eso no quita que el dolor siga siendo el mismo.

Carmen Sevilla en una imagen de archivo tomada en 2010. Gtres

Su amigo más fiel, Moncho Ferrer, también desveló algún detalle, con motivo del 92 cumpleaños de la actriz, celebrado el pasado octubre. "Está estupenda, tranquila. La he dejado recién peinada, como dice la canción, escuchando La bella de Cádiz. Carmen necesita paciencia y tranquilidad. Sigue estando delicada de salud, pero en general, dentro de lo que es bien está bien, exactamente fantástica dentro de lo fantástica que se puede ver", comentó entonces.

"No me gusta mentir, su estado es delicado. Estar está bien, aunque por años todo siempre preocupa. En su día a día hace ejercicios de gimnasia, se da una vueltecita por el centro, que es una maravilla. Ya firmaríamos todos por estar así cuando seamos mayores. No está al alcance de todo el mundo", añadió entonces Moncho Ferrer cuando se le preguntó por un posible homenaje a Carmen.

Augusto Algueró y Moncho Ferrer son los únicos que visitan a la artista española, por expreso deseo de su propio vástago. En su estado, conviene llevar una rutina marcada y medida, tanto de tareas como de visitas. "Vengo casi todas las semanas y es maravillosa; un osito de peluche. Es una persona que si no existiera habría que inventarla. Es generosa, cariñosa, buena, noble, una buena esposa, buena madre, buenísima amiga. Es muy difícil definirla", confesó el amigo íntimo de la actriz cerca de la celebración de su 92 cumpleaños.

Carmen Sevilla junto a su hijo Augusto en octubre de 2010. Gtres

El último trabajo de Carmen Sevilla delante de las cámaras fue como presentadora en Cine de Barrio, espacio que tuvo que abandonar debido a su enfermedad.

Siempre muy cuidada por todos los que han trabajado con ella a lo largo de los años, Carmen Sevilla es una de las grandes artistas de nuestro país y una de las que más querida se ha sentido por su público y por sus compañeros de profesión.

