Midjourney, la empresa de IA que se ha reinventado por sorpresa: de crear imágenes a ser la revolución de la medicina

Midjourney parece estar escribiendo el guion para un nuevo capítulo de Black Mirror. La startup conocida hasta ahora por su herramienta para generar imágenes con inteligencia artificial ha presentado un spa que escanea el cuerpo humano.

"Hemos soñado con algo tan potente como una resonancia magnética y tan relajado como una visita al spa", explica el comunicado publicado por la empresa esta semana. Prometen superar a las actuales resonancias magnéticas tanto en capacidad para analizar el cuerpo humano, como en comodidad con esta nueva máquina que se integrará en spas que la propia marca pretende construir en unos años.

Hasta ahora, Midjourney era conocida por su herramienta para generar imágenes y vídeos mediante IA, compitiendo con las plataformas de Gemini o DALL-E de OpenAI. La compañía está creciendo hacia nuevos proyectos tan sorprendentes como este, pero de momento no ha dado mucha información.

Mientras el resto de competidores de la industria de IA abordan la medicina ofreciendo sus modelos de lenguaje para procesar datos sanitarios o dar respuesta rápida a los pacientes, Midjourney se atreve también con el desarrollo de un complejo hardware. Así ha presentado esta especie de piscina que escanea en poco segundos el cuerpo entero.

Piscina y escáner

En vez de utilizar el campo magnético y ondas de radiofrecuencia como ocurre en las resonancias magnéticas, esta nueva máquina se basa en el ultrasonido, que se usan en medicina desde hace años, por ejemplo, en las ecografías.

Para muchas personas, las resonancias magnéticas son una prueba incómoda, hasta claustrofóbica. El objetivo de esta nueva máquina es convertir el análisis corporal en un proceso más relajante. "Que no dure más de 60 segundos. Entras al agua, sales del agua y listo", indican.

Announcing a new division of Midjourney called "Midjourney Medical" pic.twitter.com/c14YcO6yaU — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

La persona se sumerge en una piscina profunda iluminada con luz dorada. A continuación, empieza a descender el agua y el cuerpo pasa por un anillo con sensores subacuáticos que recogen la información de cada sección del cuerpo. El agua desciende por los rieles de la plataforma que queda alojada bajo los pies del paciente.

Un sistema de ascensor desciende suavemente a la persona a una velocidad de aproximadamente 5 centímetros por segundo. De esta forma, todo el cuerpo pasa por el anillo de sensores. En concreto, son medio millón de pequeños sensores, del tamaño de un grano de arena y capaces de funcionar como un altavoz y micrófono para emitir las ondas y recibirlas.

Cada cuadrado genera ondas ultrasónicas y registra las reverberaciones millones de veces por segundo. En conjunto, actúan como un coro y una audiencia, produciendo terabytes de datos por segundo. La empresa pone de ejemplo la ecolocalización que utilizan los delfines como sonar natural, utilizando ondas sonoras para realizar un mapa tridimensional del entorno.

El agua sirve para reconducir las ondas, según explica la empresa. La forma de estas ondas cambia cada vez que hay un cambio en la densidad o la rigidez, es decir, al pasar del agua a la piel, a la grasa, al músculo o al hueso. “Al observar cómo cambian las formas de todas las ondas, reconstruimos un mapa detallado o "imagen" que, en esencia, nos permite comprender qué hay en su interior”.

Escáner de cuerpo de Midjourney Midjourney Omicrono

Todas estas imágenes se combinan para formar un mapa 3D de tu cuerpo, con una precisión de fracciones de milímetro, muy similar a las resonancias magnéticas actuales, pero a casi cien veces la velocidad de estas enormes máquinas que hay en numerosos hospitales.

Spas por todo el mundo

Según detalla Bloomberg, David Holz, CEO de Midjourney, presentó la máquina de ultrasonido de cuerpo completo y dijo que “en un plazo de 10 años, estos dispositivos no serán solo herramientas de diagnóstico por imagen: probablemente también tengan aplicaciones terapéuticas".

La empresa pretende conseguir de forma progresiva las certificaciones necesarias, que en Estados Unidos dependen de la FDA. Para ello, aseguran que abrirán las puertas de su primer centro en 2027. Para llegar a esa ambiciosa fecha, el próximo año, esta nueva división de la empresa de investigación se centrará en perfeccionar tanto el hardware como el software implicado en la idea.

Recreación del spa que quiere construir Midjourney Midjourney Omicrono

“Queremos perfeccionar la tecnología fundamental lo más rápido que podamos y familiarizarnos con su funcionamiento a gran escala. Más allá de eso, la regulación representa el siguiente obstáculo.” Ese primer spa se ubicará en “el corazón de San Francisco” y contará con jacuzzis, saunas, piscinas de agua fría y salas con estanques que servirán para escanear el cuerpo.

“Debe ser un lugar al que te encante ir, ya sea solo o con amigos. Disponible las 24 horas”, se puede leer en la presentación online de la empresa. “Los análisis son un efecto secundario; apenas te das cuenta de ellos cuando vas al spa. Pero de repente, tienes a tu disposición una enorme cantidad de datos sobre tu salud.”

Después de esta primera gran inauguración, para 2028, pretenden expandir la propuesta a nuevas ciudades. “Nuestro ambicioso objetivo es contar para 2031 con una flota de más de 50.000 escáneres en todo el mundo, con una capacidad total de escaneo de mil millones de escaneos al mes”, asegura el comunicado.

Midjourney recuerda que no tiene inversores. Por el momento, se financia exclusivamente con los ingresos de los usuarios que trabajan con su generador de imágenes, mediante suscripciones mensuales y anuales.