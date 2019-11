Existe un protocolo para vestir correctamente si asistes a la ópera. Voy a explicarte las normas que debes conocer tanto si buscas atuendos masculinos, como si los buscas femeninos. Voy a clasificar estas normas según la situación, ya que no es lo mismo acudir a un estreno en el Teatro Real de la ópera, que ir a una función rutinaria a un teatro de menos prestigio.

Cómo vestir si vas a ir a la ópera de estreno

Quizás este sea el momento en el que los asistentes vistan de un modo más formal y es que los estrenos, sobre todo en teatros de gran calibre, suelen estar cubiertos por algunos medios y pueden llegar a publicarse alguna fotografía del evento. Por eso si estamos preparados visualmente, mucho mejor.

En el caso de los hombres, estos deben ir con trajes y corbatas, pudiendo sustituir este complemento por una pajarita. Esta es la única manera de mostrar respeto por la función que se desarrolla. Para los colores, es adecuado llevar traje negro, gris marengo o azul marino, como excepción el clásico traje mil rayas también podría ser correcto, pero en una ralla fina, sería mucho más acertado.

Por supuesto, a no ser que se trate de un teatro importante, no será obligatorio cumplir con estos consejos. Pero debes saber que existen algunos teatros en el mundo en los que se hace un control discreto para detectar quién no lleva corbata o quién no cumple con los estándares determinados para ese teatro, ya que lo consideran como una falta de respeto no cumplirlas.

En cuanto a las mujeres, antiguamente asistían con vestidos de gala, guantes largos y numerosas joyas. Ahora la vestimenta es más relajada, se puede ir con vestido de cóctel cuyo largo cubra mínimamente las rodillas y es recomendable llevar medias. Ya vimos en cómo vestirse para un cóctel, el protocolo específico que hay que seguir para este tipo de eventos.

Cómo vestir si vas a una representación habitual

En este caso cambia la historia, porque puedes ir elegante, pero con un look mucho más relajado y cómodo.

Para chicos, lo ideal sería un vaquero oscuro o de color, del tipo 5 pocket o chino, una camisa en manga larga (no importa si es estampada, pero no muy llamativa) y unos mocasines. En el caso del calzado, podemos sustituir este zapato formal, por unas deportivas elegantes y discretas, es decir, con cordones negros o marrones y en charol o material. Ni que decir tiene que, si se trata de una representación habitual, pero en el mismísimo Teatro Real de Ópera, nos olvidemos de la comodidad y volvamos al traje o al smoking.

Para las mujeres, de igual manera pueden usar un vaquero elegante (nada de rotos en el tejido, ni el estilo ancho mom fit), algo discreto, ajustado y combinado con una blusa elegante y unos zapatos de tacón o plataforma que sirvan también para estilizar la figura. Por supuesto puedes ir con zapato plano, no van a denegarte la entrada, pero evita botas del tipo militar o de cordones llamativos. En cuanto a colores el abanico es muy amplio, puedes basarte en look de celebrities, ellas han ido con tonos blancos, verdes, rojos… No hay nada prohibido, pero si quieres acertar sí o sí, lo mejor es llevar tonos neutros, grises o negros.

Cómo vestir si el recital es al aire libre

En este caso nos olvidaremos del estilo sobrio y formal, para vestirnos con atuendos más casuales. En ocasiones, cuando la ópera se desarrolla en un parque o un patio al aire libre, se trata de un evento totalmente diferente, ya que incluso se podría llegar a charlar ligeramente y en voz baja o celebrar un picnic con la ópera de fondo, cosa que en un teatro está terminantemente prohibido. En estos casos podemos asistir al evento incluso con deportivas, pantalones de estilo más informal y podemos olvidarnos de complementos o joyas que nos incomoden.

Pero tengo que mencionar que, si la función tiene lugar de noche o en una zona de prestigio, aunque podemos seguir vistiendo de manera relajada, tendremos que hacerlo con un poco más de clase ya que habrá invitados que asistan en traje y corbata o vestidos largos en caso de las mujeres y hay que estar a la altura.

Cómo vestir si tus asientos son en un palco

Si tus asientos están en un palco, sea una representación habitual o un estreno, deberás vestir de manera elegante. Además, debes tener en cuenta que las mujeres siempre van a ir en primera fila y a la derecha, por protocolo, por lo que ellas deberían más arregladas y llamativas.

Los caballeros también deberán ir de forma elegante, pudiendo sacar su smoking para la ocasión. Como puedes observar, todo depende del lugar donde se va a representar la obra, el momento del día y los asientos desde donde vas a disfrutar de la representación dentro del teatro.