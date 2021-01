Cómo usar Bizum: así se envía y se recibe dinero de forma segura

Bizum nace en España de un proyecto de innovación y colaboración de la propia banca española. Desde que surgió, muchos ya no saben vivir sin este sistema. De hecho, seguro que alguna vez, algún amigo u amiga, al pagar la cuenta de una cena te ha dicho “¡no te preocupes! Hazme un Bizum”. Tú, en ese momento, inmediatamente piensas que te tienes que modernizar, porque no es normal seguir haciendo transferencias bancarias para pocos euros que tienes que traspasar. Bizum es más cómodo, más fácil y más rápido, y si aún no te lo has hecho, lo siento, este año ya toca.

Y es que, desde que llegó Bizum, cada día se conoce un poco más esta forma de pasar dinero a través del número de teléfono. Pero, antes de entrar en materia de examen y explicarte cómo se consigue enviar y recibir dinero de forma sencilla y segura, debemos especificar qué es exactamente este sistema.

¿Qué es exactamente Bizum?

Bizum no es una aplicación, digamos que es como un complemento que se integra de forma directa en las apps de los bancos. No en todos los bancos, eso te lo explicaremos un poco más adelante, aunque lo cierto es que cada vez más bancos se unen a esta revolución.

Dicho esto, definiremos Bizum como un sistema de envío de dinero entre particulares. La diferencia principal respecto a las transferencias es que el dinero llega de una cuenta a otra de manera instantánea. Incluso puedes disponer de ese dinero al momento. Por este motivo, podría decirse que, en el ámbito de enviar y recibir dinero, compite con sistemas como PayPal. Aunque tenemos que decir que es incluso más sencillo usar Bizum que PayPal.

El único requisito para poder usar Bizum es que la otra persona a la que le envías dinero también tenga una cuenta en algún banco que colabore con este sistema y acepte su utilización.

¿Qué bancos son compatibles con Bizum y cuáles son los requisitos?

Tenemos que advertirte primero antes de usar Bizum que, dependiendo del banco en cuestión, las condiciones serán unas u otras. Vamos a dejarte por aquí un listado de la mayoría de bancos que trabajan ahora mismo con este sistema. Te recomendamos que consultes directamente con el banco cuáles van a ser las condiciones para poder usar Bizum.

Por ejemplo, algunos bancos permiten enviar un máximo de 500 € al día, pero otros hasta los 1200 €. Incluso algunos tienen límite de operaciones y otros no. Lo mismo pasa con las comisiones. Por norma general no hay comisiones, pero conviene que lo consultes con tu entidad.

Estos son algunos bancos que en la actualidad trabajan con Bizum:

Abanca

Banco Mediolanum

Bankia

Bankinter

BBVA

Caixa Bank

Caja de Ingenieros

Caja Rural

Cajalmendralejo

Cajamar

Cajasur

Deutsche Bank

Eurocaja Rural

Evo

Ibercaja

Imagin Bank

Kutxabank

Laboral Kutxa

Liberbank

Oficina Directa

Pastor

Popular

Sabadell

Santander

Unicaja

Recientemente también se unió ING. Banco que parecía reacio a la incorporación de este sistema por su consenso con otra aplicación similar llamada Twyp.

Cómo usar Bizum: así se envía y se recibe dinero de forma segura

Llegamos a la parte más importante de este artículo, en la que desvelamos cómo enviar y recibir dinero de forma sencilla y segura con este gran avance en el mundo de las finanzas.

Vamos paso por paso:

1. En primer lugar, debes darte de alta en el servicio. Puedes hacerlo entrando en la web oficial de Bizum, pero seguramente en la misma aplicación de tu banco te da esa opción, por lo que te recomendamos que pases primero por la aplicación de tu banco y lo compruebes.

2. Por medio de la aplicación del banco, cuando escojas por primera vez pagar por Bizum, te preguntará qué cuenta quieres asociar a Bizum. Solo tendrás que realizar este paso una vez, porque ya lo siguiente será enviar y recibir dinero con tu móvil sin complicaciones.

3. Cuando vayas a enviar dinero, haz como si hicieras una transferencia. La mayoría de aplicaciones de los bancos están configuradas para que en ese momento tú puedas seleccionar que quieres enviar dinero con Bizum.

4. Ahora, escoge un contacto de tu agenda. Se vincula de manera automática la agenda de tu teléfono, pero no hay ningún problema en introducir un número de forma manual. De hecho, te lo debería preguntar la aplicación.

5. Puedes ponerle un mensaje corto para qué, la persona que reciba el dinero, sepa por qué recibe este dinero. Cuando le des al botón de enviar, tan solo tendrás que poner tus claves por seguridad y listo.

6. Recibir es más fácil todavía. La otra persona no tiene ni que avisarte de que te envía el dinero, y tampoco será la aplicación de tu banco la que te diga que tuviste un ingreso. Bizum te envía en ese mismo momento un SMS con los datos de la persona que te envió el dinero y el importe.

7. Enviar y recibir dinero de forma sencilla y segura nunca fue tan rápido. La verdad es que desde que existe Bizum, seguro que se han saldado más deudas entre amigos y se han pagado más copas y regalos de cumpleaños.

8. Por último, queremos contarte dos peculiaridades más de Bizum. La primera es que permite donar dinero a la ONG que elijas de un listado bastante extenso, y la segunda es que ya es posible pagar con Bizum en comercios online. Seguro que esto último no lo sabías. ¡Más fácil, imposible!

