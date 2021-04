Es innegable que cada persona cocina de forma distinta la tortilla de patatas pero, ¿cuál es el secreto de la receta de la tortilla de Betanzos, en A Coruña? Pues le ha hecho convertirse en un referente mundial de esta elaboración.

Desde luego, la tortilla de patatas es un plato típico en España mediante el cual se podría dividir a la población en dos bandos: los amantes de la tortilla sin cebolla y los que la prefieren con cebolla. Presta atención, en este post te desvelamos los trucos para hacer una tortilla de patatas perfecta. ¡Comenzamos!

Cómo hacer la mejor tortilla de patatas

También podemos hacer divisiones en cuanto a gustos a la hora de elegir la tortilla de patatas bien cuajada o más jugosa por dentro. En el sur de España se tiende a la elaboración de tortillas densas, cuajadas y, por lo general, más altas.

En cambio, en el norte, como ocurre con la tortilla de Betanzos, se decantan más por las tortillas más jugosas. Aunque también están los que se deciden por algo intermedio, ni mucho ni poco, es decir, tortillas cremosas, con cuerpo, pero no sólidas.

En cualquier caso, cuando se trata de tortilla de patatas, el pueblo de Betanzos viene a nuestra mente de forma casi automática. Por si todavía no sabes qué tiene de especial la receta de la tortilla de Betanzos, te enseñamos los trucos para hacer esta tortilla perfecta.

1. Calidad de la materia prima

En primer lugar, para elaborar una buena tortilla de patatas de Betanzos debería hacerse con patata gallega, algo muy importante. Las de la variedad Kennebec son las más fáciles de encontrar en el mercado, de lo contrario, la tortilla no saldrá igual.

Por otra parte, los huevos también han de ser de la mejor calidad, así como el aceite de oliva, que debe ser virgen extra de sabor suave. Intenta que no esté estropeado por usarlo otras veces ni contaminado por otros sabores.

2. La técnica

La técnica de la receta de la tortilla de Betanzos para conseguir una tortilla perfecta es hacerlo de tal manera que no sea una tortilla muy alta, apenas dorada en el exterior y poco cuajada en su interior. De hecho, hay quien las llama tortillas coulant porque, si han sido elaboradas de forma correcta, al cortarlas, el interior tiende a derramarse poco a poco sobre el plato.

3. Cómo dejar el huevo en su punto

Sabemos que no es agradable para todo el mundo comer una tortilla de huevo crudo, pero en realidad está cocinado aunque dé la sensación de que no es así. La clave está en mantenerlo líquido y cocinado al mismo tiempo y, a aunque parezca imposible, es algo que se puede lograr y que diferencia a una gran tortilla de patatas de otras cualesquiera.

Para ello, debes saber que el huevo cuaja entre los 61 y los 65 ºC. Si logras cocinar la tortilla entre ese rango conseguirás una textura más o menos fluida, entre lo casi líquido y lo cremoso, habiendo conseguido que el huevo esté cocinado. Es la misma teoría que la de los huevos mollet o los huevos pasados por agua. Con tres minutos la clara quedará melosa y la yema líquida, pero con cuatro la clara es más firme y la yema casi untable, por lo tanto, se puede lograr.

Sí, lo sabemos, la cosa no es tan sencilla para conseguir cuajar el exterior y dejar el interior jugoso. Exige mucha mano y años de experiencia conseguir el punto deseado, pues el exterior debe quedar apenas dorado y el interior cocinado pero en el punto exacto. Recuerda que lo peor que puede pasar al elaborar la receta de la tortilla de Betanzos es que el interior quede frío.

4. Nada de cebolla

Y la última regla: nada de cebolla, al menos para elaborar la tortilla de Betanzos. En Betanzos, una de las normas del concurso de tortillas municipal anual establece, desde el año 2018, que la tortilla no debe llevar cebolla.

Esto es debido a que la receta más antigua de la ciudad que podemos datar no la lleva. Según esta receta de Angelita Rivera, que en 1910 abrió el restaurante La Casilla donde empezó a preparar la receta que su madre había heredado de su abuela, no lleva cebolla. Además, otra receta similar fue publicada en 1905 en La Cocina Práctica, un clásico de la cocina gallega, y tampoco llevaba cebolla.

Como has podido comprobar, esta receta centenaria de la tortilla de Betanzos, un pueblo de origen medieval, es un lugar al que debes acudir para probar su famosa tortilla de patatas betanceira.

La ruta de la tortilla de Betanzos

En Betanzos, con unos 13.000 habitantes, cada año se realiza un concurso de tortilla de patatas al cual se presentan cerca de 25 locales. Esto nos da una idea de lo importante que es esta receta en la localidad y, sobre todo, de la cantidad de sitios en los que es posible disfrutar de una tortilla deliciosa.

En algunos lugares las hacen incluso a la brasa, siendo tan popular la tortilla de Betanzos que se extiende incluso más allá de Betanzos. En Madrid, por ejemplo, puedes disfrutar en varios lugares tortillas al más puro estilo de Betanzos, así como en A Coruña.

Allí las tortillas tienden a ser un poco menos fluidas, con el interior más cremoso, pero la relación es evidente. En muchos lugares encontraremos la receta de la tortilla de Betanzos también en estilo tapa para desayunar con un buen café.

Si te animas a realizar la ruta de la tortilla de Betanzos no te arrepentirás, así que no lo pienses más y ve a disfrutar de las mejores tortillas que has probado nunca.

