¿Ya has llegado a la semana diez de embarazo? ¿Qué rápido verdad?, y es que cuando estás contenta y esperando la maternidad, aunque estés disfrutando de cada momento, lo que queremos todas es que llegue ya el final para poder ver su carita.

La semana pasada ya hablamos de cómo es la semana nueve de embarazo, ahora hablaremos de la semana 10 de embarazo.

Semana 10 de embarazo cuántos meses son

Ya has entrado en el tercer trimestre que abarca desde la semana nueve hasta la trece por lo tanto estás de aproximadamente 2 meses y medio. Si quieres llevar tu embarazo al día y saber los meses con exactitud, te recomiendo que monitorices tu gestación con alguna aplicación especial para ello. Será muy sencillo y sabrás a cada momento que está pasando dentro de ti.

Qué pasa en la semana 10 de embarazo

Cuando acabe esta semana tu bebé ya rondará los 4 centímetros y pesará unos 5 gramos, para que te hagas una idea, su tamaño puede asimilarse con el de una ciruela. A partir de ahora tu feto coge un ritmo rápido y constante, ya tiene todos los órganos formados y en funcionamiento por lo que solo le queda crecer y crecer dentro de ti. Por eso a las diez semanas de embarazo, la barriga ya comienza a notarse a simple vista, aviso que no demasiado por lo que no le des muchas vueltas si la tuya aún está plana. ¡Cada mujer es un mundo!

Siguiendo con el bebé, es en esta semana cuando sus dedos, tanto de las manos como de los pies comienzan a separarse. También es curioso que aparezca aquí un vello aterciopelado que actúa como capa protectora, llamado "lanugo". Otro cambio físico en el pequeño es que su nariz, su boca y sus labios ya se han desarrollado y tomado forma, no exactamente la que tendrá más adelante pero ya se puede intuir su carita.

En cuanto a la alimentación, el líquido amniótico ya lo alimenta y él ya puede tragarlo con facilidad, eso sí, únicamente de vez en cuando.

Síntomas y cambios en la mamá a las 10 semanas

En esta semana, el cuerpo ya se está acostumbrando y estabilizando a la situación por lo que será aquí cuando vamos a comenzar a olvidarnos de las dichosas náuseas matutinas que interrumpen todas las actividades de la mañana. Quizás esta semana sean más notables los cambios físicos, la barriga crece, para el pecho ya tendrías que haberte comprado otra talla. Seguro esta semana pasarás por el espejo unas 10 veces al día para ver tus pequeñas curvas.

En cuanto a síntomas internos, aparecen gases incómodos, mareos, aturdimiento, pérdida de apetito… Pero a nivel de hormonas, seguirás igual o peor, por lo que vas a padecer notables cambios de humor y de autoestima, pero nada de esto tiene que ver con mala salud.

Control de la alimentación en esta semana

En primer lugar, es conviene que comiences a tomar un complemento vitamínico prenatal a parte del ácido fólico y alimentos que sean ricos en folatos o verduras de hoja verde. Los alimentos con más nivel de folatos que debes incluir en tu dieta son: legumbres (frijoles, alubias, judías, habas, habichuelas, garbanzos), espárragos, hojas de nabo, acelgas, col, escarola. Pero el ácido fólico también se encuentra en cantidades prominentes en carnes o embutidos como hígado de pollo, de ternera, de cordero o de cerdo. Además, los cacahuetes también son una fuente rica en este mineral, por lo que si necesitas picar entre horas, esta es una buena opción saludable.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que esta semana seguirán los gases que a veces pueden llegar a ser molestos no solo por lo obvio, sino que también pueden darnos dolor en el estómago. Para prevenirlos, la alimentación tiene mucho que ver. Intenta evitar consumir comidas fritas o bebidas con gas. Un hábito que reduce los gases es masticar más lentamente y con cuidado.

Ecografía y controles médicos en esta semana

Algunas embarazadas ya han pasado por su primera ecografía, pero claro, seguramente no han apreciado absolutamente nada, porque no es hasta esta semana cuando se comienza a notar su forma. Si aún no has pedido cita, puedes hacerlo para dentro de una o dos semanas que será cuando más emoción te provoque.

Durante esta semana, ya es detectable si tu embarazo es gemelar o múltiple, así que… ¡Quién sabe! Lo mismo te llevas una sorpresa de gran calibre.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, lo mejor es que consultes directamente a tu matrona o médico que lleva tu embarazo para que te recomiende de manera óptima. Pero por lo general, es en esta semana cuando se decide realizar pruebas como la biopsia de las vellosidades coriónica, que es una manera de extraer tejido del feto para descartar enfermedades congénitas o el análisis triple screening que es una prueba no invasiva para detectar posibles alteraciones genéticas en el feto. Tanto estas pruebas, como las demás, no son obligatorias y aunque a veces se recomiendan por haber detectado alguna anomalía en las primeras ecografías, no tienes porque pasar por ellas si no quieres.

Ahora que sabes todo lo que está pasando en tu cuerpo y en tu bebé, lo mejor es que te relajes, aún queda mucho viaje.