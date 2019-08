La ITV o Inspección Técnica de Vehículos es un trámite que todo conductor está obligado a realizar, y que contribuye de forma decisiva en la seguridad vial, ya que garantiza que nuestros vehículos están en condiciones óptimas para circular por la carretera y no suponen ningún riesgo.

Todo titular de un vehículo está obligado a pasar la ITV con una determinada periodicidad. Ningún vehículo está exento de tener que pasar la ITV, salvo que se trate de un coche de nueva adquisición, en cuyo caso estarán a la espera de pasar la primera, o bien que sea un vehículo dado de baja.

Si no tienes claro cuándo te toca pasar la ITV, aquí te damos una serie de claves para que no se te pasen las fechas.

Cómo saber si me toca pasar la ITV: algunos plazos a tener en cuenta

Pasar la ITV del coche es un trámite que, obligatoriamente, todos los conductores deben realizarle a su vehículo. Los coches y las motos deberán pasar la ITV 4 años después de su primera matriculación, si se trata de coches y motos que son nuevos. A partir de esa fecha, la ITV se pasará cado dos años, hasta que el coche o la moto tengan 10 años. En este caso, la fecha de la ITV será cada año.

Esta medida tiene como objetivo que los coches más viejos están también más vigilados. Los años de antigüedad de tu coche puedes consultarlos en el permiso de circulación. En este permiso también podrás conocer la fecha de matriculación del coche, a partir de la que deberás empezar a contar para saber cuándo te toca pasar la ITV.

Lo habitual es que recibas una notificación en la que se te avise de que debes pasar la ITV del coche. Además, si tu coche es de segunda mano y lo compraste prácticamente nuevo, deberás consultar los papeles del vehículo para saber si ya ha pasado la primera inspección con el anterior dueño.

Los coches con una antigüedad superior a los 10 años, que por normativa deben pasar la ITV obligatoriamente cada año, tendrán colocado en la parte superior del parabrisas de su vehículo la pegatina con la fecha de la anterior revisión, del lado del copiloto. Ahí se indica también el año y mes en el que se hizo la última revisión, así que se debe contar desde esa fecha, y saber que, si este año ya la hemos hecho, el año que viene toca revisión de ITV de nuevo.

También podemos saber cuándo toca revisión ITV consultando en los papeles del coche el último informe de la inspección técnica que se le realizó, donde figuran las fechas de las ITV, y también cuándo debes volver a pasarlos. Es de vital importancia que todos los conductores tengan los papeles localizables y en regla, y la mejor manera de hacerlo es guardarlos en la guantera del coche, para cualquier incidencia. Si ya te toca a revisión ITV de tu coche, debes pedir cita previa en centros y talleres que estén autorizados para realizar esta revisión. Lógicamente, tendrás que solicitar esta cita con anterioridad a la fecha en la que caduca la revisión anterior.

¿Y si mi coche no supera la revisión de la ITV?

Si al pasar la revisión ITV nuestro coche recibe una revisión favorable, nos darán la pegatina correspondiente para recordarnos cuándo tenemos que pasar la próxima inspección, y nos sellarán la tarjeta de inspección técnica con un resultado favorable. Podremos circular con nuestro coche sin el menor problema.

Si la inspección resulta desfavorable, hay un plazo fijado por cada Comunidad Autónoma para arreglar el fallo, y tendrás que volver a la misma estación de ITV para comprobar que el problema se ha solucionado. Si la ITV es desfavorable, solo se podrá conducir desde el taller de la ITV a nuestro taller para subsanar este problema, y se debe igualmente volver al taller de la ITV. Quedará prohibido realizar cualquier otro trayecto. En el caso de que hayas obtenido una ITV desfavorable y no regreses al taller, éste se puede poner en contacto con la Jefatura de Tráfico y correrás el riesgo, más que probable, de que den tu vehículo de baja.

Otro supuesto es que no tengas la ITV de tu coche en vigor, con lo que te arriesgas a que Tráfico (Guardia Civil o policía) lo detecten, inmovilicen tu vehículo y te multen. Si la ITV está caducada, la multa será de 200 euros, que será la misma cuantía que si la ITV hubiera sido desfavorable. Si conduces tu coche, aunque no hayas pasado la ITV y Tráfico lo detecta, entonces tendrás que pagar una multa de 500 euros, y en caso de accidente, la aseguradora no cubrirá los daños.

Así que lo más sensato es, por tu bien y por el de los demás conductores, pasar las revisiones de ITV siempre que tu coche lo precise. En artículos anteriores vimos cómo renovar el permiso de conducir, un requisito esencial para conducir coches sin que nos pongan infracciones. Esperamos que el del día de hoy os saque de dudas para llevar los papeles de tráfico en regla.