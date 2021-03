Si piensas en un zafiro automáticamente te viene a la cabeza la imagen de una piedra preciosa de color azul, así que si tienes que identificar un zafiro auténtico, lo tienes claro, debes mirar primero el color. Tenemos que decirte que te equivocas y te lo vamos a explicar.

Para empezar, los zafiros pueden ser amarillos, anaranjados, verdes, púrpuras… Y, sí, también azules. ¡Ojo! Estamos hablando de los zafiros naturales, los que se encuentran en la naturaleza en el suelo o en el agua. Otra historia son los zafiros que se crean o fabrican en un laboratorio.

¡Vale! Pero, ¿cómo identificamos si un zafiro es auténtico? ¿Cómo sabemos que estamos pagando por una pieza real y no una falsa? A continuación, te contamos cómo saber si un zafiro es auténtico (o por el contrario es falso). Vamos a explicarte las principales diferencias entre un zafiro auténtico y uno falso, así como a darte algunos consejos para que sepas que no te están engañando.

¿Qué son los zafiros?

Los zafiros se clasifican como gemas preciosas o fundamentales bajo la familia de los corindones y junto con piedras tan famosas como el rubí, la esmeralda o el diamante. Dependiendo de su color y tamaño, se determina su valor.

Si hablamos de dureza, tenemos que decir que es uno de los minerales más duros que se producen actualmente en el mundo. Concretamente cuenta con una dureza de 9 en la escala de Mohs. Recordemos que esta escala cuenta con 10 posiciones, donde el número 10 equivaldría a la dureza que tiene un diamante.

Por su apariencia, los zafiros suelen emplearse en joyería, concretamente en joyas elegantes de alta categoría o de lujo. Su apariencia es especial, ya que tienen el efecto óptico de una estrella en su interior, siempre que el zafiro esté tallado en forma de cabujón y no esté en bruto, ¡claro!

Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un zafiro auténtico? Pues debemos fijarnos en detalles como defectos o intrusiones en la piedra, pero hay mucho más en lo que fijarse.

Principales diferencias entre un zafiro auténtico y uno falso

Lo primero es que debes saber que un zafiro tratado, no es un zafiro sintético. Cosa que dificulta un poco más la tarea. También dificulta la tarea la propia naturaleza. Si bien es cierto que los zafiros naturales cuentan con pequeñas manchas o imperfecciones, sí que es cierto que podríamos estar ante un zafiro aparentemente perfecto y que también fuese auténtico.

¿Cuál sería la conclusión? Que las diferencias entre un zafiro auténtico y uno falso, no son concluyentes para tomar una decisión, y que debemos realizar algunas pruebas para cerciorarnos de manera correcta de si es verdadero o falso.

Aunque sí que es cierto que, si notamos una presentación del color inusual o al someterlos a una lupa potente visualizamos unas bandas curvas de color muy tenues, significa que estamos ante un zafiro sintético.

4 formas de identificar un zafiro auténtico

Como te comentábamos es muy complicado percatarse a simple vista de si un zafiro es auténtico o por el contrario es falso. Por eso, te desvelamos aquí 4 formas de identificar un zafiro auténtico:

1. Buscar impurezas. ¿Qué pasa si tiene defectos o impurezas? La lógica te llevaría a pensar que si tiene impurezas el zafiro es sintético, pero no. Lo cierto es que tener impurezas es lo más normal, puesto que se trata de la naturaleza quién nos otorga estas piedras preciosas. Pero, cuidado porque muchas veces los zafiros reales están libres de imperfecciones. Por tanto, realiza alguna de las siguientes pruebas.

2. La prueba del aliento. Esta prueba es la más sencilla. Solo tienes que coger el zafiro y respirar sobre él hasta que se empañe. Cuando esté completamente empañado, cuenta cuánto tiempo tarda en desaparecer el vaho. Si el zafiro es auténtico tan solo tardará un par de segundos en desaparecer. Un zafiro sintético tardaría más de dos segundos.

3. Buscar burbujas de aire. Ayúdate de una lupa para buscar burbujas en el interior del zafiro. En muchas ocasiones, cuando es sintético se forman pequeñas burbujas que delatan la falsedad de la piedra. El problema es que esto nos determinará solo si es falso, puesto que si no tiene burbujas no podemos estar seguros.

4. La prueba del rayado. Esta prueba sería la más concluyente de todas. Sabemos que el zafiro es un 9 en la escala de Mohs, por lo tanto, si tenemos varios zafiros, podemos probar a rallarlos entre sí. Como ya sabrás, y si no lo sabes, te lo recordamos, salvo el diamante, las piedras de igual dureza no se rallan entre sí. Por lo tanto, si se rayan estamos hablando de un zafiro falso.

Cómo identificar si un zafiro es auténtico en la joyería

La obligación de los joyeros es contar con un informe oficial de cada una de las piedras preciosas que comercialice. Por lo tanto, si compras un zafiro en una joyería (que suele ser lo habitual) este tendrá que ir acompañado de la correspondiente certificación.

Si no pudieran darte dicha certificación, no deberías fiarte en absoluto, podría ser falsa y te estarían cobrando más por una pieza que no tiene valor. Por supuesto, si te venden un zafiro como “auténtico” al que le acompaña una certificación y más tarde descubres que no se trata de un zafiro real, podrás tomar las medidas legales oportunas por los daños económicos ocasionados.

Esta situación es difícil, pero no imposible. Por eso recomendamos comprar siempre en joyerías que cuenten con todos sus permisos y certificacion.

También te puede interesar...