En España, la cerveza es la bebida por excelencia... Y por ello ocurre mucho que después de tomar unas copas, es inevitable que se nos quede un ligero olor a alcohol en la boca. Para uno mismo quizás resulte inapreciable, pero ese aroma podría llegar a ser muy desagradable para otras personas cuando hablamos con ellas, por eso te mostramos cómo quitar aliento a cerveza. Seguro que en más de una ocasión te has preguntado cómo quitar el aliento a cerveza después de unas rondas. Y es mejor que sepas de antemano que hay ocasiones en que un buen cepillado de dientes no será suficiente para conseguir un aliento fresco y agradable. ¡Descubre cómo conseguirlo!

Consejos para quitar aliento a cerveza

A continuación, te mostramos algunos de los trucos y consejos para quitar aliento a cerveza más rápidos y efectivos, pues son capaces de eliminar el olor a alcohol de tu boca en cuestión de minutos. ¡Toma nota, comenzamos!

1. Higiene bucal periódica

Lo primero que debes tener en cuenta es que, para tener un aliento siempre fresco, tendrás que realizar una higiene bucal a conciencia con cierta periodicidad. Es decir, además de cepillarte los dientes de forma habitual, lo ideal es que limpies también las encías y la lengua, pues ahí se acumulan muchas de las bacterias causantes del mal olor.

2. Bebe agua en abundancia

El poder del agua para quitar aliento a cerveza es desconocido por la mayoría de las personas, pero es un remedio bastante eficaz. Además, beber bastante agua mineral te mantendrá hidratado, pues el alcohol deshidrata el organismo debido a su efecto diurético.

Además, el agua dejará tu boca más limpia y fresca, así que no olvides ingerir bastante agua después de tomar alcohol no solo para hidratarte, sino para que el aliento a cerveza de tu boca no sea tan desagradable.

3. Chicles de sabor ácido

Otro truco para quitar aliento a cerveza en un momento es tener a mano chicles de un sabor ácido como, por ejemplo, de menta. Quitar aliento a cerveza será tan sencillo como masticar uno de estos chicles después de la ingesta de alcohol. Además, no solo disimilarán el olor, sino que tu boca también segregará más saliva, algo que contribuirá a limpiar tus dientes y encías de forma progresiva.

4. Come regaliz

Aunque la golosina en sí podría sernos útil para camuflar el aliento a cerveza, nos referimos a los palos elaborados con la raíz de la planta de regaliz. La razón es que el regaliz contiene sustancias antibacterianas, por lo que también es un gran aliado para combatir la halitosis en general.

5. Perejil o hierbabuena

Como habrás podido comprobar, se puede quitar aliento a cerveza con remedios naturales. Entre las soluciones caseras más eficaces destacamos la de masticar unas hojas de hierbabuena o perejil durante unos minutos.

Estas plantas aromáticas son muy eficaces para combatir el mal aliento sin dañar el esmalte de tus dientes. Solo tienes que masticarlas y enjuagar después tu boca con bastante agua templada para lograr un aliento fresco y sin olor a cerveza.

6. Caramelos de menta

Otro de los mejores consejos para quitar aliento a cerveza son los caramelos de menta. Este truco seguro que lo conoce todo el mundo, por ello no hemos querido pasar por alto los caramelos mentolados, una de las opciones más efectiva contra el mal aliento.

7. Infusiones y enjuagues

No olvides utilizar un colutorio después de cepillarte los dientes, y te recomendamos que sea de menta sin alcohol. Este remedio es un potente neutralizador del aliento a cerveza, aunque también puedes utilizar una infusión de olor y sabor agradables, como el anís estrellado o la manzanilla, para hacer enjuagues con ella.

Además, no olvides que además de quitar aliento a cerveza con infusiones, también te estarás beneficiando de todas las propiedades y beneficios de esa planta en cuestión.

8. Refrigerio con especias

Existen ciertas especias con aromas y sabores muy intensos, como la pimienta, el orégano, el comino o el curry. Por este motivo, son perfectas para eliminar el aliento a cerveza después de unas cuantas cañas.

Prueba a tomar, por ejemplo, un tomate troceado con pimienta, aceite de oliva y orégano, u otro bocado que contenga alguna de estas especias. También puedes optar por un plato de pollo al curry o un postre con bastante canela.

9. Toma café

Cuando quieras quitar aliento a cerveza de inmediato y no puedas seguir ninguno de los consejos anteriores porque no estás en casa, otro clásico que nunca falla es tomar un café. Este producto tiene un sabor y olor tan fuertes que disimulará el aliento a cerveza de inmediato, a la vez que reduce las consecuencias de la resaca.

10. Mazapán

El último de los consejos para quitar aliento a cerveza es el mazapán, por lo que vendrá genial en época navideña cuando hayamos tomado unas cuantas cañas de más y queramos disimular el aliento a cerveza. Además, este producto es perfecto también para encubrir el aliento desagradable.

Es cierto que no es fácil encontrar mazapán sin que sea Navidad, así que también puedas masticar un poco de pan, pues surtirá un efecto similar al que genera comer chicle. Personalmente, te aconsejamos que utilices uno con un alto contenido en semillas, ya sean de chía, sésamo, pipas de calabaza o de girasol. Así, su agradable sabor ocultará por completo el aliento a cerveza.

Para terminar, puesto que ninguno de estos consejos para quitar aliento a cerveza es un tratamiento médico, no dudes en consultar con un facultativo si aparece cualquier condición o malestar que no consideres normal.

