Un dogo argentino es una raza de perro que, como su nombre indica, es originario de Argentina. Un animal que se caracteriza sobre todo por poseer una estructura maciza y un cuerpo muy resistente. Sin ir más lejos, se le considera un perro de presa. Pero tal vez la particularidad más evidente de la raza de perro de dogo argentino sea el color blanco de su pelo. Aquí te contamos cómo saber si un dogo argentino es puro.

¿Es mi dogo argentino puro o no?

Las características de un dogo argentino son las que te llevarán a descubrir si tu perro es puro o no. Estas características físicas son genuinas y propias de esta raza y están recogidas por la Federación Cinológica Internacional (FCI).

1. El tamaño y peso del dogo argentino

El tamaño y el peso medio del dogo argentino son dos factores claves para saber si es puro o no. Por lo general, los machos suelen medir entre 60 y 68 centímetros, mientras que las hembras miden de 60 a 65 centímetros. Son, por tanto, perros muy similares en cuanto a su medida.

En lo que se refiere al peso, el dogo argentino macho pesa entre 40 y 45 kilos, mientras que la hembra está en torno a los 40 o 43 kilos.

2. La cabeza del dogo argentino

La cabeza es una de las características de un dogo argentino puro más identificativas. Esta cabeza es compacta y fuerte, como todo su cuerpo, con una depresión muy poco definida entre la nariz y la frente. La trufa de la nariz es de color negro y los ojos poseen un tono avellana u oscuro. Ojos que, por otra parte, son de tamaño medio y están separados entre sí. Por otro lado, las orejas son planas y anchas y están caídas hacia la mitad.

3. El cuerpo del dogo argentino

La raza de perro dogo argentino presenta un cuerpo con una gran capacidad atlética. No en vano, siempre se le ha considerado un perro de presa. Su cuerpo es musculado y muy robusto, lo que hace tener una gran imponencia física y ser muy resistente. De pecho amplio, este cuerpo es un 10% más largo que su altura. A pesar de todo, sus proporciones son muy armónicas y su perfil es más bien rectangular.

Para rematar la estructura, el dogo argentino es un perro que posee una cola larga, gruesa y con una forma muy similar a la de un sable.

4. El pelo del dogo argentino

El pelaje del dogo argentino es liso, suave y corto. Se puede decir que la mayoría de estos perros son de color blanco, una de las características por las que se puede saber si un dogo argentino es puro o no. No obstante, algunos de ellos tienen también una pequeña mancha de color marrón oscuro o negro.

Curiosamente, este pelaje varía según el clima en el que vive. En las zonas más cálidas, el pelo del dogo argentino puede llegar incluso a traslucir la piel. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el dogo tiene una dermis muy sensible, por lo que no es recomendable exponerlo mucho al sol.

Sin embargo, si vive en una zona fría el pelo es denso y grueso. Este pelaje se debe a que los dogos no toleran mucho las bajas temperaturas, por lo que también hay que evitar la sobreexposición al frío.

5. Los dogos argentinos cachorros puros

Cuando el dogo argentino es cachorro, resulta más complicado averiguar si es de raza pura o no. No obstante, presenta una serie de características físicas muy particulares en las que se puede apreciar si es un dogo puro.

El tono de sus ojos, por ejemplo, es oscuro, mientras que la trufa de la nariz es negra. Además, tiene un pelaje liso y muy corto, siendo ya de color blanco, aunque con una posible mancha negra. Asimismo, las orejas son anchas y medias y, por lo general, suelen estar dobladas.

Ya desde cachorro, es un tipo de perro muy fiel, inteligente y cariñoso. Al cachorro de dogo argentino le encanta jugar con las personas y otros perros. Es el momento de enseñarle a socializar y a comportarse. Partes con la ventaja de tratarse de un perro que asimila muy bien todos los conocimientos que se le tratan de aplicar.

El carácter del dogo argentino

El carácter del dogo argentino es uno de los rasgos característicos que también nos pueden hacer ver si se trata de raza pura o no.

Por lo general, estos perros son muy fieles y poseen una gran inteligencia. Suelen ser muy cariñosos, hasta el punto de convertirse en todo un protector de las personas con las cuales convive. Si crece junto a los niños, serán sin duda su mejor amigo y protegerán a los más pequeños de la casa.

El dogo argentino es una raza de perro a la que le encanta socializar con otros perros y con las personas. Pero, para ello, hay que enseñarles desde cachorros a acostumbrarse al trato con el resto de las personas y otros animales.

Estas son, en definitiva, las principales características de un dogo argentino para saber si es de raza pura o no. Los dogos puros poseen la práctica totalidad de ellas, factores que los diferencian de otros que son una mezcla. Su estructura atlética y robusta, el color blanco y el tamaño y su peso pueden ser las características más significativas.

