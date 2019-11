Cuando un ciudadano inicia su andadura en el mundo laboral, se le da de alta y empieza a cotizar a la Seguridad Social, es decir, empieza a aportar parte de su sueldo al presupuesto del sistema de seguridad social, que es el que se ocupa de las pensiones, las ayudas a trabajadores y los subsidios de desempleo.

Cuando ese trámite se realiza por primera vez, el trabajador recibe su tarjeta de la Seguridad Social con un número que es el que le va a identificar como trabajador durante el resto de su vida activa.

En otro post, ya vimos cómo darse de alta en la Seguridad Social por primera vez, pero eso no significa que estemos dados de alta para siempre, solo habremos entrado en el sistema.

Cuando hay que darse de alta en la seguridad social

Es obligatorio darse de alta en la Seguridad Social cada vez que empecemos en un nuevo empleo, y darse de baja cada vez que dejemos ese empleo. No obstante, la documentación necesaria para el alta o la baja y la forma en que se realiza el trámite varía según el tipo de régimen en el que nos demos de alta. Los regímenes más comunes son:

Régimen General : es el régimen en el que se inscriben los trabajadores asalariados, independientemente del tipo de trabajo y de los horarios en los que lo ejerzamos. En este caso es la empresa la que realiza el trámite de dar de alta a sus trabajadores, aportando el contrato.

: es el régimen en el que se inscriben los trabajadores asalariados, independientemente del tipo de trabajo y de los horarios en los que lo ejerzamos. En este caso aportando el contrato. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: en este régimen se inscriben los trabajadores por cuenta propia, los autónomos dependientes y los cooperativistas. En el caso de los cooperativistas es la cooperativa la que realiza el trámite, mientras que el resto de los autónomos deben realizarlo directamente en las oficinas de la Seguridad Social u online con certificado digital.

En todo caso, el alta es inmediata, lo cual significa que, si se hace correctamente, el trabajador asalariado ha de estar de alta desde el mismo día en que entra a trabajar, y el autónomo, al menos, desde el día de inicio de su actividad, sino incluso antes. De la misma manera funcionan las bajas. No hay ningún límite de altas y bajas anuales para los asalariados, mientras que los autónomos pueden darse de alta cuatro veces en un año si su ocupación no es continua.

Cómo comprobar que estás dado de alta en la seguridad social

Cuando el alta en la seguridad social se da desde la empresa que te acaba de contratar y quieres estar seguro de que el trámite se ha realizado adecuadamente, puedes comprobarlo siguiendo unos pasos muy sencillos:

Revisar el contrato de trabajo : para dar de alta un trabajador en la Seguridad Social hay que presentar el contrato de trabajo, y cuando se le da una copia de éste al trabajador, con el nombre del Ministerio de Empleo y el Escudo de España en la parte superior . Por tanto, si la copia que os entregan lleva esos detalles es más que probable que estéis dados de alta.

: para dar de alta un trabajador en la Seguridad Social hay que presentar el contrato de trabajo, y cuando se le da una copia de éste al trabajador, con el nombre del . Por tanto, si la copia que os entregan lleva esos detalles es más que probable que estéis dados de alta. Mensaje SMS de la Seguridad Social : actualmente la Seguridad Social manda un SMS a todos los trabajadores cuando se dan de alta y otro cuando se dan de baja. Para ello tienes que haber dado en alguna ocasión, pero en todo caso, que no llegue ningún SMS es un síntoma de que quizás no estés dado de alta.

: actualmente la Seguridad Social manda un SMS a todos los trabajadores cuando se dan de alta y otro cuando se dan de baja. Para ello tienes que haber dado en alguna ocasión, pero en todo caso, que no llegue ningún SMS es un síntoma de que quizás no estés dado de alta. Pedir en una oficina de la Seguridad Social cita previa : en la oficina te pueden mirar ese dato al momento solo con presentar el DNI .

: en la oficina te pueden mirar ese dato al momento . Solicitar la vida laboral : es un trámite que se realiza online, con o sin certificado laboral, y que permite comprobar las fechas exactas en que se ha estado de alta durante toda tu vida laboral. Si se realiza con certificado digital, el informe de vida laboral puede descargarse directamente en PDF, mientras que si no tienes el certificado deberás esperar a que llegue por correo ordinario a la dirección que hayas indicado. Para más información sobre este trámite, ya hablamos en otro artículo sobre cómo solicitar la vida laboral a la seguridad social.

: es un trámite que se realiza online, con o sin certificado laboral, y que permite comprobar las fechas exactas en que se ha estado de alta durante toda tu vida laboral. Si se realiza con certificado digital, el mientras que si no tienes el certificado deberás esperar a que llegue por correo ordinario a la dirección que hayas indicado. Para más información sobre este trámite, ya hablamos en otro artículo sobre cómo solicitar la vida laboral a la seguridad social. Por teléfono, llamando al número de atención al trabajador de la Seguridad Social, se puede solicitar información de altas y bajas.

En caso de que lo que se pretenda sea saber si estás dado de alta con los horarios para los que te han contratado, lo que necesitas es la vida laboral, ya que en ese informe, aparte de las fechas de altas y bajas, aparecen las horas que se cotizan.

Por qué es importante estar dado de alta correctamente

Estar dado de alta con la información correcta, incluidas las horas trabajadas, es muy importante, ya que esa es la manera de oficializar que trabajas. En otras palabras, si no estás dado de alta, significa que no estás trabajando legalmente, y no podrás acceder a ayudas, no cobrarás el paro al acabar tu contrato, no tendrás derecho a pensión de jubilación cuando seas mayor e incluso puedes arriesgarte a ser multado si se descubre tu situación irregular.

Además, si no estás dado de alta correctamente en la Seguridad Social es muy complicado que puedas reclamar incumplimientos a tu jefe de forma legal, ya que oficialmente no estás trabajando para él.