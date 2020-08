Cómo reducir la tasa de alcohol en sangre

La tasa de alcohol permitida en España es de 0,25 mg/l en aire espirado o de 0,5 g/l de alcohol en sangre en conductores normales y ciclistas. El alcohol puede producir una sensación momentánea placentera. Sin embargo, su permanencia en nuestro organismo es perjudicial para la salud. Poder bajar el alcohol en sangre rápidamente puede ayudarnos a reducir los efectos dañinos de las bebidas alcohólicas.

Hoy vamos a enseñarte cómo eliminar el alcohol del cuerpo. Hay muchos mitos sobre cómo bajar el alcohol y la mayoría no tienen base científica ni aportan resultados eficaces. Para saber cómo bajar el alcohol en sangre vamos a analizar la forma en la que nuestro organismo metaboliza el alcohol y cuáles son las soluciones más efectivas para eliminarlo en el menor espacio de tiempo posible.

Cómo asimilamos el alcohol

El organismo absorbe el alcohol de manera muy veloz. En pocos minutos ya notamos los efectos de nuestra ingesta. El alcohol provoca una alteración de nuestro estado de ánimo, de nuestra capacidad mental y hasta de la memoria.

Esto es especialmente peligroso cuando tenemos que conducir, ya que esa merma física y mental puede tener resultados fatales, tanto para nosotros como para nuestros acompañantes o las demás personas que circulan por la vía pública.

Sin embargo, a la hora de eliminar el alcohol del cuerpo nuestro organismo no funciona con tanta velocidad. Por supuesto a mayor ingesta mayor será el tiempo necesario para bajar el alcohol en sangre.

Cuándo empieza a bajar el alcohol en sangre

El alcohol comienza a ser detectado en la sangre a los cinco minutos de haber sido consumido. Los niveles máximos de alcohol en sangre se alcanzan entre los 30 y los 90 minutos posteriores a la ingesta.

Por supuesto esto se refirere a la ingesta de una muestra, si por ejemplo estamos consumiendo alcohol durante una noche entera y mezclándolo con bebidas gaseosas, los niveles de alcohol en sangre continuarán elevados durante varias horas.

Hay varios factores que pueden alterar estos tiempos de nivel máximo de alcohol en sangre. No todas las bebidas alcohólicas son iguales y no todas las personas metabolizan el alcohol de la misma forma.

Cuanto más rápido se bebe más suben los niveles de alcohol en sangre. La falta de alimentos sólidos en el organismo también puede retrasar la eliminación del alcohol. Beber el alcohol caliente o mezclarlo con refrescos gaseosos puede acelerar la subida de los niveles de alcohol en sangre.

Cómo se elimina el alcohol del cuerpo

El organismo tiene tres formas de eliminar el alcohol del cuerpo. Puede hacerlo a través del sudor, de la orina o la excreción, y mediante la respiración. El único proceso que podemos alterar para bajar alcohol en sangre rapidamente es la sudoración, que puede ser provocada por la realización de ejercicio físico.

Sin embargo hay que tener mucho cuidado con el ejercicio mientras estamos bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, ya que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Una Forma eficaz de protegernos ante los efectos de la bebida y conseguir metabolizar mejor el alcohol es alimentándonos antes de la ingesta, ya que los alimentos tienen la capacidad de absorber parte del alcohol que consumimos.

Los trucos para bajar el alcohol en sangre que no funcionan

Hay muchos bulos y mitos sobre cómo bajar el alcohol. Estos trucos no tienen ninguna base científica y no ofrecen resultados eficaces. Algunos de ellos son comer limones, consumir bebidas energéticas o echarse a dormir un par de horas.

De hecho, cuando dormimos, el proceso de eliminación del alcohol se ralentiza, ya que nuestro organismo pospone muchas de sus funciones para el momento en que nos activamos. Otros mitos sobre cómo bajar el alcohol en sangre son masticar chicles, masticar granos de café o provocar el vómito.

Cómo reducir la tasa de alcohol en sangre

Hay que ser realistas. Si has consumido alcohol lo más probable es que se quede contigo unas cuantas horas, por lo menos cinco o seis. Si te has pasado con la bebida tu organismo puede tardar hasta 20 horas en eliminar el alcohol del cuerpo, así que si no quieres que permanezca tanto tiempo contigo lo mejor es que bebas despacio y con moderación.

A pesar de ello, aunque no se puede bajar el nivel de alcohol justo después de haberlo consumido, si hay algunas fórmulas que te pueden ayudar a eliminar el alcohol del cuerpo más rapidamente durante las horas siguientes a la ingesta. Veamos cuáles son.

Formas de bajar el alcohol en sangre rápidamente

Aunque el ejercicio físico no es recomendable justo después de haber consumido alcohol, al día siguiente y después de haber descansado unas horas, la práctica deportiva puede ayudarte a eliminar con más rapidez el alcohol del cuerpo.



El ejercicio provocará que sudes, una de las formas que utiliza el organismo para bajar el alcohol en sangre. Además, el esfuerzo físico hará que tu metabolismo se acelere y conseguirás que el alcohol absorbido por los alimentos desaparezca de tu cuerpo al acudir al servicio.



Si crees que no vas a poder resistir la tentación, alimentate bien antes de beber. Y hazlo con comidas saludables. Los alimentos tienen la capacidad de absorber el alcohol que ingieres, y ya que te vas a hacer algo de daño aportando alcohol a tu higado, no estropees también tu estomago consumiendo comidas poco saludables y copiosas.



Bebe mucha agua. Esto no es un mito. Basta con que añadas agua a cualquier bebida para comprobar cómo la altera. Dentro de tu cuerpo se repite el mismo proceso. El agua ayuda a diluir el alcohol en la sangre, sobre todo al día siguiente de haberlo consumido. Con estas prácticas podrás ganarle algo de tiempo al ciclo natural del alcohol en tu organismo.

