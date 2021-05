En España, María Pombo es la influencer que siempre apuesta por la melena ondulada. Pero, ¿es muy complicado hacerte las ondas surferas? Pues realmente no y tampoco es necesario acudir a tu centro de belleza para imitar el look.

Las ondas surferas son, sin duda alguna, uno de los looks más recomendados del verano, así que debes aprender a hacerlas de inmediato. Sofn muy apropiadas para los días de sol, agua y playa, ya que es un peinado ideal para lucir una melena espectacular. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde casa y de una manera muy sencilla.

Las también llamadas beach waves pueden hacerse de diferentes formas. Desde utilizar la clásica plancha para las que se atreven a aplicar calor en verano, hasta las que se pueden hacer sin calor en medias melenas y pelo corto.

Trucos para hacer ondas surferas

Si siempre has querido saber cómo hacer ondas surferas en tu pelo, no te quedes con las ganas. Te mostramos a continuación diferentes trucos para que puedas optar por el que más te convenga. Y por supuesto, no olvides que la verdadera herramienta para conseguir el éxito con estos trucos está en despeinar un poco las ondas surferas. Así, en lugar de un look demasiado arreglado, conseguirás unas ondas algo despeinadas y mucho más desenfadadas.

1. Haz tus ondas surferas en la playa

Quizás no lo sepas, pero en la playa es donde mejor salen las ondas surferas. Esto es debido a que el efecto de la sal del mar y la arena hacen que tengas esas ondas salvajes en tu melena de forma natural. Así que, si estás en un día de playa, puedes aprovechar para confeccionar tus ondas surferas mientras proteges tu pelo de la sequedad que el sol y el agua salada le pueden ocasionar.

Es ideal hacer tus ondas surferas en la playa para conseguir más grosor en la textura de la melena, es decir, que tenga más cuerpo. Para ello, elige un buen spray ondas surferas o una espuma para rizos junto a un acondicionador sin aclarado. Aplícalo de la mitad hacia las puntas del cabello húmedo cuando estés en la playa, así lograrás que tus ondas se definan mejor, estén hidratadas y te duren toda la jornada.

2. Ondas surferas en casa y sin calor

En verano no apetece nada estar con fuentes de calor, así que tenemos una alternativa a la plancha. Una forma muy sencilla de hacerlas es con la ayuda de unas cuantas horquillas. Lo primero que debes hacer es, después de lavar tu melena, esperar a que se seque un poco pero que siga húmeda.

Después, divide tu melena en cinco o seis mechones, pues las ondas surferas son anchas, enrolla cada mechón con los dedos y recógelos con horquillas como si estuvieras haciendo moños. Espera a que tu pelo esté seco por completo para soltar las horquillas. Entonces, pon la cabeza boca abajo y haz movimientos circulares con ella para darle volumen a las ondas surferas. Por último, despéinalas con tus dedos hasta obtener la forma que desees.

Algunas chicas ponen también un poco de spray ondas surferas o espuma para rizos antes de enrollar los mechones con el pelo todavía húmedo.

3. Hacer ondas surferas con el pelo corto

Aunque tengas el pelo corto, también puedes hacerte y lucir unas espectaculares ondas surferas. Solo que en este caso necesitarás la ayuda de un difusor y un spray ondas surferas o espuma para rizos sí o sí.

Para elaborarlas, con el pelo todavía húmedo, aplica un poco del spray o espuma de media melena hasta las puntas. Intenta que no sea demasiado, el exceso de producto podría apelmazar tu melena y no conseguirás el look desenfrenado típico de las ondas surferas. A continuación, divide tu pelo en seis o siete mechones y enróllalos mientras secas tu pelo con el difusor. Cuando acabes, abre un poco los mechones con los dedos y dales la forma deseada.

Te aconsejamos que enrolles los mechones en diferentes direcciones para que el look final se vea más salvaje, pero ten en cuenta que los mechones que están justo a ambos lados de tu cara deben ir enrollados hacia afuera.

4. En media melena con una plancha

Lo ideal para hacer las ondas surferas de media melena, sobre todo en aquellas chicas que tienen el pelo lacio, es hacerlas con la ayuda de una plancha, así obtendrás mejores resultados. Para comenzar, debes separar tu melena en dos grandes secciones: una superior y una inferior.

Cuando las tengas, empieza a hacer mechones anchos comenzando por la parte inferior y a enrollarlos alrededor de la plancha durante cinco segundos sin apretarlos demasiado, después suéltalos. Haz lo mismo con los siguientes mechones de la parte inferior y a continuación empieza con la parte superior. Recuerda enrollar los mechones que enmarcan la cara hacia afuera.

Una vez hayas terminado con la plancha, abre un poco los mechones con tus dedos y, si quieres más volumen, pon tu cabeza boca abajo y dale movimiento a tu cabello. Para obtener mejores resultados, pon algún producto fijador al terminar, así tus ondas se mantendrán intactas durante más tiempo.

5. Elaborar ondas surferas con trenzas y plancha

Por último, una forma más rápida de hacer tus ondas surferas es hacerlo con trenzas. Para ello, divide por la mitad tu pelo seco y aplica un poco de cera para peinar, haz una trenza clásica en cada una de las mitades y sujétalas con una horquilla en lugar de gomas. Después, pasa la plancha por las trenzas parando unos segundos en cada zona de la trenza.

Cuando concluyas con la plancha, deja enfriar muy bien las trenzas para que logres las ondas deseadas. Después solo tienes que deshacerlas y listo. Si quieres conseguir mayor volumen, coloca tu cabeza boca abajo y haz masajes circulares para soltar un poco la melena. También puedes utilizar un spray de ondas surferas para que duren por más tiempo.

