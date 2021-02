En España, arroz es un alimento básico dentro de cualquier dieta equilibrada gracias a su contenido en antioxidantes, carbohidratos y minerales. Pero, además, posee ciertas cualidades que lo convierten en un producto idóneo para nutrir el cabello. Por ello, queremos mostrarte cómo hacer una mascarilla de arroz para el pelo.

Las mujeres asiáticas, desde hace siglos, utilizan agua de arroz para aplicarla sobre el cabello como enjuague final después del lavado. Este remedio tan sencillo es parte del secreto de sus melenas lacias y brillantes, pero los trucos caseros para el pelo no acaban aquí. ¡Descúbrelos a continuación!

Beneficios de la mascarilla casera de arroz para el pelo

Además del agua de arroz, también puedes preparar una mascarilla de arroz para que tu pelo luzca más sedoso, fuerte y sin encrespamiento. Conocida también como mascarilla japonesa, es muy fácil y económica de preparar para mejorar la textura, brillo y salud capilar del cabello.

Entre los nutrientes que aportará esta mascarilla casera de arroz para el pelo se encuentran el ácido fólico, las vitaminas C y B6 y minerales como el calcio, magnesio, fósforo o selenio, entre otros. Esto devolverá a tu cabello todo su esplendor, pero son muchos más los beneficios de la mascarilla de arroz. A continuación, te mostramos los más destacados:

1. Cabello más resistente

La mascarilla de arroz nutre el folículo piloso, lo que hará que las fibras capilares crezcan más saludables y vigorosas. Además, a pesar de que no hay evidencias científicas de que este producto haga crecer el cabello, es uno de los principales motivos por los que se usa.

2. Evita el envejecimiento capilar

Entre los valiosos beneficios de la mascarilla casera de arroz para el pelo encontramos también su gran poder antioxidante. Esto ayuda a combatir los radicales libres, es decir, los causantes de que se acelere el envejecimiento celular. De este modo, la mascarilla de arroz no solo protegerá el cuero cabelludo, sino también las fibras capilares.

3. Combate el encrespamiento

Gracias a los antioxidantes de este ingrediente, con una mascarilla de arroz podrás reparar el pelo dañado y conseguir una mayor consistencia. De este modo, evitarás las puntas abiertas y el efecto frizz tan desagradable y habitual en los cabellos resecos y débiles.

Por otra parte, el inositol presente en el arroz, una sustancia natural muy empleada en infinitud de productos capilares comerciales mejora la circulación en torno a los folículos pilosos y estimula la regeneración de células nuevas. Como consecuencia, nuestra melena lucirá mucho más nutrida y saludable.

4. Pelo más liso y sedoso

El mencionado inositol, así como el almidón presente en este cereal y otros compuestos orgánicos, contribuyen a un pelo más lacio y sedoso al utilizar una mascarilla de arroz. De hecho, actuará como un acondicionador natural que no daña ni deshidrata el pelo.

Cómo elaborar tu propia mascarilla de arroz para el pelo

Después de conocer estos beneficios y trucos caseros para el pelo, te mostramos cómo preparar tu propia mascarilla casera de arroz para el pelo. Antes de comenzar, debes saber que por cada dos tazas y media de agua necesitarás una de arroz, así que nuestro consejo es que adaptes estas proporciones a la cantidad de mascarilla que necesites según la longitud de tu cabello.

1. Lo primero que debes hacer será lavar el arroz con agua utilizando un escurridor para eliminar las impurezas.

2. Después, coloca el arroz en un cazo junto al agua correspondiente según la cantidad y ponlo a fuego medio.

3. Cuando llegue a ebullición, baja el fuego al mínimo y calcula alrededor de 10 minutos después del primer hervor. Remueve a menudo durante la cocción para que no se pegue y los granos se vayan deshaciendo.

4. A continuación, retira el cazo del fuego y comprueba que el arroz esté hecho y todavía quede agua.

5. Deja que el arroz se enfríe por completo a temperatura ambiente.

6. Por último, licua o tritura el arroz para obtener una mascarilla más fácil de aplicar. Puedes añadir ingredientes extra para optimizar los efectos de la mascarilla de arroz, como un poco de Maizena o una cucharada de aceite de oliva o miel para ayudar a nutrirlo y repararlo.

Cómo aplicar la mascarilla de arroz

Aunque la mascarilla de arroz junto con los trucos caseros para el pelo que te hemos mostrado nos ayuden a nutrir los folículos y favorezcan la regeneración celular, no es conveniente abusar de ella, así que no la uses más de una vez a la semana. Sobre todo, si tienes el pelo muy seco y tu cuero cabelludo tiende a la descamación.

Teniendo esto en cuenta, la manera correcta de aplicar una mascarilla casera de arroz para el pelo es la siguiente:

1. Primero, comprueba que esté fría por completo antes de utilizarla.

2. Aplica la mascarilla de arroz desde la raíz hasta las puntas con el pelo limpio y bien seco. Extiéndela muy bien por tu cuero cabelludo mechón a mechón realizando un suave masaje para que penetren bien todos los nutrientes y favorecer así la circulación sanguínea de la zona.

3. Si tu pelo es rizado y no quieres perder la forma de tus rizos, aplica la mascarilla de arroz solo en el cuero cabelludo. En cambio, si tu objetivo es alisar el cabello, extiéndela por toda tu melena.

4. Deja actuar como mínimo una hora para potenciar sus efectos, y es aconsejable también que te cubras el cabello con un gorro de baño.

5. Para terminar, retira la mascarilla de arroz con agua templada en abundancia y seca de forma habitual. No frotes el cabello con la toalla y, si puedes evitarlo, no utilices secador.

Después de conocer estos trucos caseros para el pelo, y aunque esta mascarilla de arroz sea de gran ayuda, no solucionará todos tus problemas capilares. Así que, ante cualquier problema, consulta con un dermatólogo.

