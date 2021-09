Según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) se estima que, solo en España, ocho millones de personas tienen acné... ¿Te has despertado alguna vez el día antes de un evento importante y te has encontrado con un grano en la cara? Sin duda, es una situación desesperante, sobre todo si tenemos en cuenta que ya no podremos lucir un cutis prefecto y radiante en esa ocasión especial. ¡Hasta ahora! Pues te mostramos cómo quitar los granos de la cara.

Para disimular y quitar granos de la cara solo tienes que poner en práctica los trucos que te mostramos a continuación. ¡Descubre los mejores remedios caseros para los granos de la cara y desaparecerán rápidamente!

Remedios caseros para los granos de la cara

1. Pasta de dientes

Para quitar granos de la cara con pasta de dientes, lava bien tu rostro antes de ir a dormir y aplica la pasta sobre el grano para dejar que actúe toda la noche. A la mañana siguiente, retira la pasta con abundante agua tibia y el grano habrá disminuido de tamaño.

Para una situación de urgencia, puedes aplicar la pasta y dejarla reposar sobre el grano durante 20 minutos, así conseguirás secarlo un poco y acelerar su desaparición. Este método no es demasiado recomendable para pieles secas, es más efectivo sobre pieles grasas.

2. Jugo de limón

Otro de los remedios caseros para los granos de la cara es el zumo de limón, y es tan sencillo de utilizar como colocar un poco de jugo de limón recién exprimido sobre la zona afectada para secar el grano. Además, actúa como antiséptico natural.

Te recomendamos que utilices este método durante la noche para que actúe varias horas y no corras el riesgo de que aparezcan manchas en la piel, algo que ocurrirá si después de aplicarlo te expones al sol.

3. Té verde

El té verde es un potente antibacteriano que logrará disminuir y eliminar los granos evitando que se infecten. Para ello, mezcla un poco de té verde con levadura química para cocinar hasta conseguir una pasta y colócala sobre el grano con la ayuda de un bastoncillo o un algodón. Deja que se seque, retira con agua tibia y limpia tu rostro de forma habitual.

4. Miel y canela

Además de quitar granos de la cara con este remedio natural, lograrás reducir la inflamación a la vez que aportas una hidratación profunda a tu cutis. Y solo tienes que mezclar un poco de miel con canela en polvo hasta obtener una pasta. Después, lávate la cara y aplica dicha pasta en las áreas afectadas antes de ir a dormir. La miel es hidratante y antibiótica natural, por lo que te ayudará a combatir esos indeseados granitos.

5. Aceite esencial de lavanda

¿Cómo quitar los granos de la cara con aceite esencial de lavanda? Este producto ayuda a combatir las impurezas y tiene propiedades antiinflamatorias. Para utilizarlo, aplica un poco de este aceite sobre el área afectada y deja actuar durante toda la noche. Para potenciar su efecto antiinflamatorio, déjalo enfriar en la nevera media hora antes de usarlo o aplica un poco de hielo envuelto en un paño sobre los granos.

6. Arcilla verde

La arcilla verde es la más indicada para ayudarnos a eliminar los indeseados granos gracias a sus propiedades antibacterianas y reguladoras de las pieles grasas. Así pues, haciendo una simple mascarilla podrás decir adiós a esas impurezas y granitos indeseados.

Mezcla 2 cucharadas de arcilla verde en polvo con 2 o 3 cucharadas de agua y remueve bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplica esta pasta sobre el grano o extiéndela por todo tu rostro para hacer una limpieza facial. Deja actuar alrededor de 30 minutos y retírala con abundante agua tibia. Si notas molestias enjuaga de inmediato, y evita el sol directo con ella puesta.

7. Papaya

Esta fruta tropical contiene vitaminas A, B y C que ayudan a desinflamar y quitar granos de la cara, pues actúa como un antioxidante natural. Además, contiene papaína, un componente que contribuye a exfoliar la piel al tiempo que regenera las células de la dermis. Utiliza su pulpa para hacer una mascarilla y aplícala directamente sobre el grano, o bien haz una mascarilla para exfoliar y nutrir en profundidad.

Para ello, retira las semillas de la papaya, pon un par de trozos en un recipiente y añade 2 o 3 cucharadas de copos de avena y medio vaso de agua. Tritura hasta conseguir una pasta homogénea, lava tu cara con agua y sécala, extiende la mascarilla sobre el grano o en todo tu rostro, deja que actúe 20 o 30 minutos y retírala con agua tibia.

8. Ajo

El ajo es un potente antiséptico y antibacteriano que actúa como un antioxidante natural, por ello es uno de los mejores remedios caseros para los granos de la cara. La mejor manera de usarlo es machacar un diente de ajo fresco y aplicarlo en la zona afectada, pero también puedes partir un ajo por la mitad y frotar con un trozo sobre el grano.

Deja que actúe 5 minutos antes de retirarlo con agua tibia, y ten cuidado de que no entre en contacto con los ojos. Puedes repetir este tratamiento 3 o 4 veces al día, verás como a la mañana siguiente el grano se habrá reducido de forma considerable o habrá desaparecido.

9. Bicarbonato de sodio

Este último remedio casero puede mezclarse con otros ingredientes, como el jugo de limón o el aceite de lavanda. Gracias a sus propiedades exfoliantes, antisépticas y antiinflamatorias, el bicarbonato es perfecto para eliminar las impurezas del rostro y las células muertas, reduciendo los granos e impidiendo que se infecten.

Mezcla medio vaso de agua con 1 cucharada de bicarbonato para obtener una pasta. Aplícala en la zona donde tengas granitos y deja que actúe entre 10 y 15 minutos. Después, enjuaga con agua tibia y sécate con una toalla realizando toques suaves para no inflamar los granos. Y ahora que sabes cómo quitar los granos de la cara, ¡manos a la obra!

