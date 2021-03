Instagram es la red social de moda en España. Bueno, ya se ha debilitado el furor un poco con la llegada de otras redes sociales como TikTok o Clubhouse, pero lo cierto que Instagram, sigue siendo la favorita de muchos.

Para no caer en el olvido, Instagram va incorporando novedades poco a poco que gustan mucho a los asiduos. Es el caso de las guías, los “dúos” de reels, los directos… Y, por supuesto las historias de Instagram con música. Lo cierto es que lo de la música no es nada nuevo, aunque te parezca que sí, porque tú no la tenías, la realidad es que existía solo para algunos durante mucho tiempo. ¿De qué dependía que la tuvieras o no? Pues, de tu teléfono, de si tenías cuenta de empresa, creador o particular, tampoco lo tenemos muy claro.

¿Qué ha pasado ahora? Pues que ya hay música en Instagram para todos (bueno, en algunas regiones todavía no), y eso hace que los que recurrían a aplicaciones externas para poner la dichosa música, tengan ahora su vida más fácil. Pero, ¿cómo poner música en las historias de Instagram? Tranquila o tranquilo que te lo contamos.

Qué pasó en enero de 2021 con las historias de Instagram

Las cuentas de empresa, a principio de año, se llevaron una sorpresa. Colocar su sticker de música, les aparecía un mensaje diciendo: “Cambios en el acceso a la música”. En este mensaje se explicaba que era un accidente que tuvieras acceso a la música autorizada y que tenías que conformarte con la colección de sonidos de Facebook. Pero, ¡ojo! La colección de sonidos de Facebook tiene más de 9000 canciones. Aunque lo cierto es que las más populares no están entre ese repertorio.

Ahora bien, ¿te ha pasado esto y quieres que vuelva tu música favorita? Lo que debes hacer es mirar que tipo de cuenta tienes: creador, empresa o personal. Tanto la cuenta de creador como la personal, tienen acceso a todas las canciones habidas y por haber. Por lo tanto, podrías pasar a la cuenta de creador para recuperar dichas canciones populares. Eso sí, ten en cuenta que algunas de tus estadísticas desaparecerán.

Avisamos también que, si haces el cambio de empresa a cuenta creador o a perfil personal, la música no aparecerá automáticamente. Será cosa de 3 o 4 días que vuelvas a tenerla.

Pero, ¿cómo poner música en las historias de Instagram? Te vamos a contar varias formas de poner música en las historias de Instagram de forma rápida. Tus historias serán mucho más dinámicas y divertidas. Pero, ¡ojo! Unas son más fáciles de poner que otras. Al final tendrás que elegir la que más te guste.

La forma más rápida de poner música en las historias de Instagram

1. Abre historias de Instagram y haz una foto, carga un vídeo de la galería, grábalo en el momento. Lo que tú quieras. Ahora dale al icono de la parte superior que parece un sticker con carita y busca el que pone música.

2. En el buscador que te aparece automáticamente buscas la canción que más te guste y te permita Instagram. Ahora puedes personalizar el estilo de la música si quieres. Aquí también tenemos que decirte que no a todos los usuarios les aparecen los mismos estilos. Por norma general tienes el típico cuadrado blanco con el nombre de la canción y la foto de la portada del disco o single; las letras cual karaoke; y la portada del disco en grande y la canción debajo.

3. Solo falta que compartas tu historia y ¡voilà! música lista para escuchar y animar el día a cualquiera.

Compartir música en las historias de Instagram desde Spotify

Otra opción es tirar de Spotify. Esto es genial porque seguro que tienes en esta plataforma las canciones más chulas que hayas escuchado jamás. Compartirlas en Instagram será todo un gustazo.

Para conseguirlo abre Spotify y escoge la canción que quieras compartir. Ahora toca sobre los tres puntitos que aparecen en la parte superior. Verás que más abajo te aparece la opción de compartir. Debería salirte cuando pulsamos la opción de compartir en las historias de Instagram.

Si le das, te llevará directamente a las historias de Instagram, pudiendo grabar encima, subir una foto, poner más stickers, o lo que queramos.

Añadir la música en las historias de Instagram desde Shazam

Esta es quizá la forma menos conocida de poner música en las historias de Instagram. Pero, es muy recomendable. Abre Shazam cuando escuches la canción del momento, esa que no sabes cómo se llama.

Cuando Shazam detecte la canción y te diga cómo se llama y de quién es, es el momento de tocar en la esquina superior derecha el botón de Compartir. Hacemos lo mismo que antes, le damos a compartir en las historias de Instagram y nos llevará a la app. Ahora solo tenemos que subir nuestra historia y ya estaría la magia hecha.

Pero, cuidado. Que, si tienes cuenta de empresa y la canción que has elegido no es libre, puede que no se te escuche en la historia de Instagram.

Por último, queremos compartir contigo la opción que lleva menos quebraderos de cabeza, la de escuchar música de manera externa al móvil y grabar tu historia mientras suena de fondo. Quizá sea la forma más cutre, pero es la más rápida y la mejor si ninguna de las opciones que te hemos planteado en este artículo te funciona bien.

También te puede interesar...