Según estudios realizados recientemente por Kobold, en España se dedican entre 9 y 6 horas semanales a la limpieza y tareas del hogar. No es nada raro que un perro pase la mayoría del tiempo que está en casa acostado en su cama. Y tampoco es de extrañar que acabe desprendiendo olores desagradables. Por lo tanto, para que esto no suponga un problema, te mostramos cómo limpiar la cama del perro.

Y es que, además de crear malestar en el hogar, una cama del perro sucia afecta de forma negativa a la salud del animal. Piensa que estará durmiendo y descansando sobre una cantidad desorbitada de bacterias que podrían provocarle enfermedades graves. ¡Descubre los trucos para limpiar la cama del perro de manera correcta!

Trucos para limpiar la cama del perro

Lo principal para que tu perro esté saludable es mantenerlo limpio y proporcionarle los baños pertinentes. Esto es fundamental no solo para mantenerlo sano, si no para asegurar que tu hogar se mantenga limpio y libre de bacterias. Pero de nada servirá si no haces lo propio con su cama.

En general, la cama de un perro puede ser de dos tipos: cama de espuma o cama de mimbre con colchón. No obstante, el modo de limpieza será el mismo en ambos casos, ya que los colchones de las camas de mimbre también están rellenos de espuma.

Antes de nada, lo primero que debes hacer para limpiar la cama del perro es separar todas las partes de la cama y quitar tanto la funda que cubre la espuma de la cama como la que cubre el colchón. Por lo habitual, tienen un velcro o una cremallera que permite sacar la espuma, y conviene no saltarse este paso, ya que es muy importante limpiar las fundas y las espumas por separado.

Una vez que hayas separado todas las partes de la cama del perro sucia, empezaremos por limpiar las fundas. La funda de la cama de tu perro estará probablemente repleta de pelos, así que para empezar, tendrás que deshacerte de ellos. Puedes hacerlo bien utilizando una aspiradora, un rodillo especial con cinta adhesiva para quitar los pelos de las mascotas, o utilizando algún truco casero que pueda simplificar esta tarea si no dispones de ninguno de los utensilios anteriores.

Cuando hayas retirado todos los pelos de las fundas, debes encargarte primero de las manchas más difíciles en caso de que las tenga. Para ello, debes identificar el tipo de tela y el origen de la mancha para saber qué productos puedes emplear. A continuación, cuando hayas eliminado todas las manchas, introduce la funda en la lavadora.

Lo ideal es que utilices agua caliente para desinfectarla mejor, a no ser que en la etiqueta de lavado indique lo contrario, y un detergente suave. Entonces, mientras las fundas se están lavando en la lavadora, pasamos a limpiar la espuma de la cama del perro sucia.

Para ello, tienes dos opciones. La primera, que también es la más sencilla, consiste en meterla en la lavadora, después de lavar las fundas, con agua tibia y un detergente suave. La segunda opción es más complicada, y se trata de lavar la esponja a mano.

Si optas por lavarla a máquina, debes tener en cuenta que, si el relleno del colchón de tu perro es espuma picada o de fibra de poliéster, tendrás que meter dos o tres pelotas de tenis con el lavado, según el tamaño del colchón, para que la espuma mantenga su volumen.

No obstante, en caso de que en la etiqueta de lavado especifique que no se puede lavar el colchón de tu perro en la lavadora, tendrás que hacerlo a mano. Pero no te preocupes, es una tarea muy sencilla. Solo necesitas un recipiente algo más grande que la cama de tu perro, llenarlo con agua caliente, añadir un chorrito de detergente suave e introducir la espuma.

Deje en remojo la espuma de la cama del perro sucia bastante rato para que se limpie y desinfecte por completo. Después, frótala con las manos para quitar toda la suciedad, pues si utilizas un cepillo podrías dañarla. Cuando termines de limpiar la cama del perro, aclara la espuma con agua tibia y déjala secar al aire donde no haya humedad. Tampoco te recomendamos que utilices secadora, pues podría dañar el material o reducir el volumen del colchón.

Por último, si la cama del perro sucia tiene alguna manta encima, tendrás que seguir estos mismos pasos: retira todos los pelos antes de lavarla, déjala después en remojo con agua caliente para deshacerte de todas las bacterias, elimina las manchas complicadas siguiendo los trucos para limpiar la cama del perro explicados más arriba y, por último, introdúcela en la lavadora para limpiarla con un detergente suave. ¡Ya tienes la cama de tu perro lista y libre de bacterias!

Cada cuánto tiempo debo limpiar la cama del perro

Ahora que sabes cómo limpiar la cama del perro, debes tener en consideración que ellos también pueden sufrir alergias. Por este motivo, es imprescindible que te asegures de que el detergente que uses para lavar la cama del perro sucia no dañará su piel.

También te recomendamos que evites los productos con amoniaco para limpiar la cama del perro. La razón es muy sencilla; la orina de los canes contiene amonio, de manera que los productos con amoniaco podrían incitar a tu perro a hacer sus necesidades en su propia cama.

Además, si tu compañero peludo mordisquea su cama, es necesario que recurras a un detergente que no contenga sustancias dañinas para evitar que las ingiera. Por último, te recomendamos que sigas estos trucos para limpiar la cama del perro, al menos, una vez por semana para eliminar bacterias e insectos que puedan habitar en ella. Y recuerda, debes ofrecer a la cama de tu perro los mismos cuidados que a la tuya.

