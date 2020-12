En España, cuando se monta el árbol de Navidad o el portal de belén es cuando realmente el espíritu navideño se despierta ¿no crees? Hay quien lo monta el mismísimo 1 de diciembre, y otros lo dejan para más adelante, cuando dan las vacaciones de los niños por aquello de montarlo juntos.

De hecho, es así como manda la tradición. Todos los miembros de la casa deben participar en el montaje del pesebre de Navidad. Piénsalo, seguro que merece la pena montar el portal de Belén en familia por lo menos para pasar un buen rato junto a tus seres queridos.

Pero ¿cómo se monta un pesebre de Navidad? ¿Hay alguna norma no escrita que dicte cómo hacerlo? La respuesta es no. Puedes comprar las figuritas, fabricarlas tú mismo o tú misma para que el pesebre sea 100% artesanal, o si te parece puedes hacerlo de plastilina… No obstante, si no tienes ni idea de por dónde empezar, aquí te mostramos cómo hacer un Portal de belén.

Encuentra el lugar perfecto para montarlo

Lo primero de todo es que encuentres un lugar en tu hogar óptimo para montar tu portal de belén. Puede ser encima de una mesa auxiliar, en la chimenea, en una vitrina, en la entrada…. Y si no tienes ningún mueble disponible puedes poner dos burros de madera y un tablón encima.

No obstante, siempre recomendamos que encima del mueble que elijamos se coloque un plástico o un cartón bien resistente, porque trabajaremos encima de él. Además, también es recomendable que esté apoyado a la pared y ahora os contamos por qué.

Colocamos la base del pesebre de Navidad

Ahora toca poner el musgo en la base para que nuestro portal de belén sea lo más real posible. Si no puedes conseguir musgo natural, puedes comprarlo artificial o construir el belén encima de una cartulina verde.

¿Recuerdas que te hemos dicho que lo mejor es que la mesa dónde construyas el belén es mejor si está apoyada a la pared? Esto es porque la intención es construir una montaña con corcho de un árbol. Si tienes un trozo grande colócalo tal cual, pero si tienes varios trozos coloca uno encima de otro.

No puede faltar el río

Hay quién opta por montar un río "real" con su agua y todo. Pero, nosotros vamos a decantarnos por la forma económica de simular un río: el papel de plata. Extiende el papel desde debajo de los corchos que has colocado haciendo de montaña, hasta la mitad del espacio más o menos para hacer tu río.

Puedes colocar patos encima que siempre queda mucho más natural, y recuerda tapar los extremos del papel con más musgo y piedras pequeñas.

Construye los caminos

Debes tener en cuenta que en todo pesebre de Navidad un camino es imprescindible, y ese es el de los reyes magos hasta el portal de Belén en sí. ¿Tienes arena a mano? Venden saquitos muy económicos para que así el efecto sea mucho más natural. No obstante, también puedes colocar serrín.

Si pones casas en el pesebre de Navidad, lo mejor será conectarlas con un camino principal. Eso sí, no te pases que no queremos hacer un circuito de rally.

Coloca las infraestructuras

Ahora es el momento de colocar todas las casas, murallas, corrales, graneros… Todo lo que tengas para construir uno de los belenes originales más bonitos que hayas visto nunca. Pero, recuerda que lo más importante es construir o colocar el portal de Belén, lugar donde descansará el recién nacido.

Si no lo has comprado ya construido, siempre puedes usar tres trozos de corcho que te hayan sobrado de las montañas para hacerlo tú mismo.

Que no se te olviden los personajes

Casi hemos terminado. Ahora toca el turno de los personajes, y, para empezar, colocaremos los más importantes, o, mejor dicho, los imprescindibles para que un portal de belén sea un verdadero portal de Belén: El niño Jesús, La Virgen María, San José, el buey y la mula.

Pero, no hemos acabado. Los reyes magos también deben estar en uno de esos caminos que hemos construido antes. Puedes ponerlos saliendo de las montañas en un principio, e ir avanzando a medida que se vaya acercando la navidad.

Colocación de los personajes del portal de Belén

Comienza colocando el niño Jesús en el centro del todo, acostado sobre un Pesebre. A la izquierda irá colocada la Virgen, con el buey detrás, y a la derecha San José, esta vez con la mula. Tampoco se te puede olvidar la estrella que marca el camino de los reyes magos encima del portal, y el ángel.

Luego hay otra serie de personajes que, a nuestro parecer, también son importantes, aunque solo sea por pasar unas risas en familia. Es el caso del cagón que siempre anda escondido detrás de alguna casa del pueblo.

Cómo terminar tu portal de Belén

Para concluir tu belén y que sea de los belenes originales más bonitos que hayas visto nunca, recomendamos añadir nieve artificial encima de las montañas (o, en su defecto harina colocada suavemente moviendo un colador). También sería recomendable meter unas luces rojas dentro del portal y así simular la hoguera para mantener calentito al niño.

¡Y hablando de luces! No olvides colocarlas rodeando un espumillón alrededor de la mesa donde hayas colocado tu belén. Si sigues estas instrucciones, tendrás en tu hogar uno de los belenes más bonitos que hayas visto jamás.

