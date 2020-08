En España, los crepes dulces se suelen acompañar con nata montada, mermelada, azúcar o chocolate como desayuno o merienda en cafeterías y restaurantes. Nosotros hoy, os mostramos algunos consejos para que los podáis hacer en casa. No cometas el error de comer crepes prefabricados, pues son muy sencillos de hacer y con muy pocos ingredientes básicos. Anímate a hacer tu propia masa de crepes en cuestión de minutos, además te encantará el resultado y verás lo fácil que resulta su elaboración.

En este artículo te mostramos una receta de crepes dulces ideal para disfrutar en desayunos y meriendas. Además, puedes adaptarlos al gusto de todos, ya que podrás servirlos con relleno dulce, salado e incluso solos. Toma nota y descubre cómo hacer crepes con Thermomix o de forma manual. ¡Manos a la masa!

Receta de crepes dulces

Ingredientes:

2 huevos

1,5 tazas de harina

1 cucharada de azúcar

1,5 tazas de leche

Una pizca de sal

Mantequilla o aceite de oliva

Agua

Preparación para la masa de crepes:

El primer paso para elaborar esta receta de crepes dulces es colocar una pequeña cantidad de aceite de oliva o mantequilla en una sartén y calentarla. En caso de que uses mantequilla, calienta la sartén sin la mantequilla, mejor añadirla cuando la masa de crepes esté lista.



Después, mezcla la harina, el azúcar, los huevos y la leche en un bol. Remueve con la ayuda de unas varillas manuales hasta integrar todos los ingredientes y ve agregando el agua muy despacio hasta que la masa no quede ni demasiado gruesa ni muy fina. Continúa mezclando hasta que no queden grumos, ya que si la masa queda perfecta los crepes se harán más rápido y quedarán mejor.



Si vas a utilizar mantequilla, este es el momento perfecto para añadir una cucharada en la sartén caliente. Cuando se haya derretido, vierte la masa de crepes con cuidado y despacio en la sartén para obtener tu primer crep. Si la sartén es grande, puedes hacer dos crepes al mismo tiempo, pero para un resultado perfecto te aconsejamos hacerlos de uno en uno en una sartén mediana.



Los crepes se hacen enseguida, así que cuando veas que la masa se vuelve un poco sólida y se crean pequeñas burbujas, debes darle la vuelta con una espátula. Deja que se dore el otro lado durante unos segundos. Sabrás que el crep está listo por el tono dorado que adquirirá por la zona central, así que es el momento de retirarlo con cuidado y colocarlo en un plato. Repite este proceso hasta terminar con toda la masa de crepes.



Ya tienes tus crepes listos para servir, y recuerda que puedes rellenarlos tanto con ingredientes dulces como salados.

Ideas de rellenos para tus crepes

Si ya has elaborado esta deliciosa receta de crepes dulces en casa, pero no sabes cómo servirlos, debes saber que estas sencillas tortitas permiten preparar infinidad de recetas para cualquier momento del día. Además, ya has podido comprobar que hacer masa de crepes es muy sencillo y requiere ingredientes convencionales. A continuación, te ofrecemos algunas sugerencias para rellenar la masa de crepes que acabas de preparar. ¡Toma nota!

1. Con mantequilla

Este es uno de los rellenos más tradicionales y sencillos para acompañar tu receta de crepes dulces. La mantequilla fundida con azúcar es ideal para combinar con la masa de crepes, así que no te pierdas cómo hacerlo.

Una vez tengas hecho el crep, y estando todavía en la sartén, agrega unos trocitos de mantequilla para que se funda de manera uniforme. Después, espolvorea un poco de azúcar y espera unos segundos hasta que cristalice. Si quieres, antes de doblar el crep puedes añadir también un poco de zumo de limón, aportarás un toque único al relleno.

2. Con chocolate o Nutella

En ninguna feria puede faltar un crep relleno de chocolate o Nutella, y es de los más sencillos de preparar. Solo necesitas crema de cacao o Nutella para untar sobre el crep, aunque si lo prefieres puedes derretir tú mismo el chocolate.

Te recomendamos colocar la crema de cacao sobre la masa de crepes cuando esté caliente o todavía esté en la sartén, así el chocolate quedará bien fundido. Y para darle un toque único, puedes completar este relleno con almendras fileteadas y nata montada.

3. Con mermelada

Otra opción es rellenar tus crepes con la mermelada de frutas que prefieras. Para ello, solo tienes que extenderla sobre tu receta de crepes dulces con la ayuda de una cuchara y después enrollarlo o doblarlo dos veces por la mitad. Lo bueno de este relleno es que cualquier mermelada que elijas quedará bien con tu masa de crepes.

Receta de crepes con Thermomix

Ingredientes:

250 g harina de repostería

500 g leche

2 huevos

1 cucharada aceite de oliva virgen extra

1 pizca de sal

Mantequilla para engrasar la sartén

Preparación de crepes con Thermomix:

Esta deliciosa receta de crepes dulces también podrás elaborarla en tu Thermomix, así que todavía será más fácil conseguir tu masa de crepes. Para comenzar, vierte todos los ingredientes en el vaso, excepto la mantequilla, y programa durante 20 segundos a velocidad 4. Deja reposar la masa durante 30 minutos como mínimo antes de utilizarla.



A continuación, engrasa una sartén con mantequilla y, cuando esté caliente, vierte un poco de masa extendiéndola bien por el fondo con la ayuda de un cucharón. Cuando esté dorada, dale la vuelta y dora un poco también por el otro lado. Una vez esté en su punto, retírala a un plato y espolvorea con azúcar antes de poner la siguiente masa de crepes encima.

Si quieres utilizar los crepes para platos salados no añadas el azúcar, y si te has pasado con las cantidades, ten en cuenta que la masa de crepes se pueden congelar. Solo tienes que poner papel encerado o film transparente entre los crepes después de cocinarlos y ponerlos en el congelador.

También te puede interesar...