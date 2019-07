Cómo hacer el cambio de nombre de un coche (DGT)

Si vas a cambiar de coche y vas a comprar el de un amigo, un familiar, o se lo vas a comprar a un particular de segunda mano, hay una serie de trámites obligatorios y necesarios para que el coche esté a tu nombre, porque sólo así serás el titular y propietario de este nuevo vehículo. Esto ocurre con todos los vehículos ya matriculados. El cambio de nombre de un coche es obligatorio y se hará en el Registro de la Dirección General de Tráfico.

Aquí podrás encontrar información útil sobre cómo hacer el cambio de nombre de un vehículo. Son unos trámites sencillos que no comportan ninguna dificultad, pero hay que seguir unos pasos necesarios para que, a todos los efectos, tú seas el nuevo propietario del vehículo.

Cambio de titularidad (DGT)

Si has comprado un coche, que está a nombre de otra persona, una vez que tú, como comprador, y el vendedor, habéis hecho los trámites de compra-venta, y tienes en tus manos el contrato de compra de ese coche, lo primero que debes hacer es inscribirlo a tu nombre en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

En estas dependencias se te entregará la Tarjeta de Inspección técnica del coche y un permiso de circulación que ya estará a tu nombre. Tanto si has adquirido el coche a un particular, como si vas a comprárselo a un familiar, las cosas deben hacerse bien, y necesitas ser el titular de ese vehículo, y que el coche que has adquirido esté a tu nombre.

Ese cambio de titularidad de un vehículo es obligatorio, y se hace a través de la (DGT) Dirección General de Tráfico . Para hacerlo, debes conservar el contrato de compraventa o una fotocopia del mismo, una fotocopia del DNI del vendedor, la solicitud de cambio de titularidad del coche firmado por comprador y vendedor, y la documentación del coche para el cambio de nombre del coche, que consiste en la tarjeta ITV, un permiso de circulación, y el recibo del impuesto municipal pagado, correspondiente al año anterior al trámite de compraventa.

Si has comprado un coche y lo quieres poner a tu nombre, debes abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales ante la delegación de Hacienda de tu Comunidad Autónoma, aportando toda la documentación anterior.

Solicitud de cambio de titularidad del vehículo (pasos a seguir)

Lo primero que debes hacer, una vez que has adquirido un nuevo vehículo, es pedir cita previa en la Jefatura Superior de Tráfico y abonar las tasas del cambio de nombre de coche. Debes tener en cuenta que la normativa de cambio de nombre del coche puede variar ligeramente según lo establecido en cada Comunidad Autónoma.

Antes de hacer el cambio de titularidad del coche que has adquirido, debes asegurarte de que no tiene limitación de disposición inscrita en el Registro de Bienes Muebles, que no tiene infracciones pendientes inscrita en el registro de vehículos de la DGT (ya os dimos las pautas en cómo recurrir multas tráfico) y que el Impuesto de Circulación del año anterior a la venta ha sido abonado. Recuerda: una vez que, con tu cita previa, hayas acudido a la Jefatura Superior de Tráfico, presentarás el impreso de solicitud de cambio de titularidad (se puede conseguir en la Web de la DGT, el impreso de la tasa de cambio de titularidad, tu DNI y copia del DNI del vendedor, así como ambos permisos de conducir en regla.

Es recomendable que exista un contrato privado firmado entre comprador y vendedor. Hay muchos modelos estándar que se pueden conseguir de manera muy fácil navegando en Internet.

Cuando el cambio de titularidad del coche es entre familiares ¿qué pasos debo seguir?

Hay diversas circunstancias por las que se puede hacer un cambio de titularidad de un coche: por fallecimiento de un familiar y herencia de un vehículo, por un regalo, o por una venta entre familiares. Hay ocasiones en que se puede hacer un cambio de titularidad sin venta, y éste es el caso de las donaciones. En este supuesto, además de abonar la tasa a la DGT por cambio de titularidad del vehículo, no te llevará mucho trabajo el abonar el Impuesto de sucesiones y Donaciones a la Agencia Tributaria.

Este impuesto se abonará en la Comunidad Autónoma del comprador del vehículo, y se puede abonar de forma telemática, si se dispone de certificado o firma digital. También podemos optar por la venta, aunque realmente el coche sea una donación. En este caso tendremos que abonar a Hacienda el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que será distinto en cada Comunidad Autónoma. En algunas Comunidades Autónomas, las donaciones entre padres e hijos tienen bonificaciones en lo que a impuestos se refiere. En líneas generales, Madrid es la Comunidad Autónoma que en la actualidad está aplicando tipos más bajos y condiciones más ventajosas para este tipo de transacciones, tanto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Para el año 2019, las tasas que se abonan a la DGT por cambio de titularidad de un coche son de 54,60 euros en el caso de vehículos en general, y de 27,30 Euros en el caso de ciclomotores. Estas tasas deben abonarse mediante tarjeta de crédito o débito, acudiendo a tu banco para hacer una transferencia a una cuenta bancaria, o abonándola online en la página Web de la DGT, pero no se pueden hacer estos pagos de tasas en efectivo.