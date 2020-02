Los dientes se ven expuestos a diario a una importante actividad de las bacterias. Un riesgo que, si no se cuida a tiempo, puede provocar las temidas caries. Para hacer frente a esto, los dientes cuentan con el esmalte, una franja protectora que debemos mantener por medio de una serie de acciones para que los dientes sigan estando fuertes y sanos.

Los especialistas recomiendan que la medida más eficaz para fortalecer los dientes es tener una correcta higiene bucodental después de cada comida. A partir de esta, se consigue eliminar la placa bacteriana y los restos de comida que ayudan a su proliferación. Sin embargo, esta no es la única medida a seguir para fortalecer los dientes.

Evitar el cepillado agresivo

No obstante, estos mismos especialistas recomiendan evitar el cepillado demasiado rápido y enérgico. Lo ideal es utilizar un cepillo de cerdas suaves en un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto al margen de la encía. Los movimientos han de ser cortos y suaves hacia delante y hacia atrás.

Usar hilo dental y enjuague bucal

Podemos emplear un hilo dental de nylon o monofilamento todos los días para eliminar mejor la placa y los residuos de los dientes.

Primero se pasa el hilo por los dientes superiores y luego los inferiores y la posterior de los últimos dientes molares, frotando y deslizando con cuidado entre el diente y la encía. Una vez pasado el hilo dental, podemos utilizar un enjuague bucal para aportar una mayor sensación de frescura y una limpieza total de la boca.

Ya vimos en cómo usar el hilo dental los pasos a seguir para eliminar toda la placa.

No olvidar el flúor

El flúor permite reemplazar el mineral perdido con el desgaste de los dientes y así mantener la consistencia y el espesor del esmalte. Los dentífricos, colutorios o geles que contienen flúor son las mejores opciones para evitar el desgaste dental y el fortalecimiento de los dientes.

Los azúcares, alimentos ácidos y bebidas carbonatadas

El azúcar y los hidratos de carbono que la saliva transforma en azúcares atacan directamente el esmalte dental. Lo mismo sucede con los alimentos ácidos (cítricos, vinagre, etc.) y las bebidas carbonatadas. Si se toman algunos de estos elementos, hay que limpiarse inmediatamente después los dientes.

Llevar una alimentación saludable

También podemos contrarrestar esta acción comiendo alimentos que protejan el esmalte. Estos alimentos son los que contienen calcio para mantener los dientes fuertes. Aquí estaríamos hablando de la leche o el queso fundamentalmente, pero también de las verduras de hojas verdes, el salmón, el té verde y la zanahoria.

También deberíamos incluir en nuestra dieta alimentos ricos en vitamina C (naranja, limón, pomelo, kiwi, pimiento rojo, brócoli, etc.), alimentos ricos en fósforo (huevos, pescado, nueces, calabacines, etc.) y alimentos ricos en vitamina D (pescado azul, aceite de hígado de pescado, margarina, etc.).

Una hidratación adecuada

Beber abundante agua durante el día es muy necesario para la salud y el fortalecimiento de los dientes. Cuando bebemos agua, se favorece la producción de saliva, un elemento fundamental para limpiar la boca y arrastrar la placa bacteriana que haya podido quedar entre los dientes.

La visita al dentista

La visita al dentista de forma periódica es fundamental para cuidar de nuestra salud dental. Es muy importante someterse a las revisiones indicadas por los especialistas, por lo que habría que visitar al dentista al menos una vez al año como mínimo. Una vez en el dentista, la limpieza bucodental es una de las tareas que debemos realizar en nuestros dientes.

Este tipo de limpieza profesional puede acabar con el sarro y la placa bacteriana por completo, algo que no puede hacer el cepillado diario.

Cómo fortalecer los dientes con remedios naturales

Además de los cuidados anteriores, también podemos acudir a los tradicionales remedios caseros para fortalecer los dientes. Uno de los más eficaces es el uso de aceite de mostaza, que podemos emplear para masajear dientes y encías dejando actuar durante unos minutos.

También podemos emplear aloe vera o cúrcuma, ideal no solo para fortalecer los dientes sino también para tratar la sensibilidad dental. Para ello, solo tenemos que mezclar ambos elementos con la pasta de dientes o aplicar directamente en los mismos dejando actuar durante varios minutos.

Otra opción es lavar de vez en cuando los dientes con un poco de bicarbonato de sodio, sal y limón rallado. También se puede emplear salvia mezclada en infusión con un poco de pasta de dientes. Todos estos elementos tienen la capacidad de limpiar la boca en profundidad.

En definitiva, solo con un correcto cepillado no estaremos cuidando y fortaleciendo al máximo nuestros dientes. Los dientes se van debilitando con el paso de los años y necesitan de todo tipo de cuidados para mantenerlos sanos y brillantes. Es por eso que, además de ciertos cuidados, hay que llevar una dieta sana y equilibrada para evitar problemas.