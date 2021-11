En casi todos los hogares de España, el pan es un alimento que pocas veces falta en la mesa, incluso es algo casi sagrado para acompañar ciertas comidas. Por este motivo, todos solemos comprar pan a diario si no queremos comerlo duro, pero, ¿qué pasa cuando te sobra? Por eso, ahora que ya sabes cómo hacer tu propio pan, te mostramos cómo congelar pan correctamente.

Es cierto que existen muchas alternativas para utilizar el pan duro, pero también cabe la posibilidad de congelar pan para tenerlo disponible cualquier otro día que lo necesites. Por ello, te contamos los mejores trucos congelar pan y cómo descongelarlo. ¡Vamos allá!

Pasos para congelar pan correctamente

En primer lugar, debes tener claro que puedes congelar cualquier tipo de pan, ya sea en barra, integral, panecillos, pan de molde, de cereales… Solo tienes que seguir algunas recomendaciones para que, al descongelarlo, se mantenga en perfectas condiciones. Por ejemplo, es fundamental que el pan sea congelado mientras todavía está fresco, así que no debes dejar que se endurezca o el resultado será fatal.

También te recomendamos que trocees el pan antes de congelarlo, ahorrarás espacio en tu congelador y será mucho más práctico a la hora de descongelarlo. De este modo, al congelar pan en pequeñas porciones, podrás sacar solo la cantidad que necesites y no tendrás que descongelar más de la cuenta.

Otro de los trucos congelar pan consiste en ponerlo dentro de una bolsa de plástico apta para congelar, o bien envolverlo con papel de aluminio. De este modo, evitarás que tome el sabor de otros alimentos congelados o que entre en contacto con la escarcha que generan muchos de estos electrodomésticos.

También te recomendamos que pongas la fecha en que congelas el pan, así puedes consumir primero el que más tiempo lleve en el congelador.

Ahora que sabes cómo congelar pan correctamente, es igual de importante saber cómo descongelarlo para que esté como recién hecho. Para ello, solo tienes que retirarlo del congelador dos horas antes de consumirlo o utilizar el microondas, el horno o un tostador. A continuación, te contamos los detalles.

Cómo descongelar pan correctamente

Puesto que el pan es un alimento que solemos consumir con bastante frecuencia y no siempre tenemos la oportunidad de comprarlo recién hecho, congelar pan será una alternativa ideal para tenerlo siempre a mano.

Pero, ¿cómo debemos descongelarlo antes de consumirlo? Como hemos dicho, bastará con que lo saques del congelador un par de horas antes de utilizarlo, pero si necesitas hacerlo de forma rápida, debes emplear otras técnicas.

Además, te mostramos algunos trucos y consejos para que no quede duro, sino suave y como recién sacado del horno. Y es que, para conseguirlo, debes congelar pan correctamente y asegurándote de que esté fresco, así que no tardes demasiado en congelarlo después de comprarlo.

También es importante que descongeles el pan en los 15 días posteriores de haberlo congelado para que se conserve lo más fresco posible. Si quieres saber cómo descongelar pan sin necesidad de ningún aparato, y no tienes prisa, déjalo a temperatura ambiente sobre una rejilla cubierto con un paño para que respire. Pero consúmelo enseguida o se pondrá duro rápidamente.

1. Cómo descongelar pan en el microondas

Si no dispones de tiempo suficiente para esperar a que el pan se descongele por sí solo, necesitarás echar mano de un electrodoméstico. Por ejemplo, puedes descongelar el pan de forma fácil en el microondas siguiendo los siguientes pasos:

- Lo primero que debes hacer es colocar el pan en el microondas tapado con un paño fino. Introduce también en el electrodoméstico una taza de agua para mantener la humedad y evitar que el pan se reseque. Pon en funcionamiento el microondas durante 15 segundos, verificando el estado del pan pasado este tiempo. Si fuese necesario, repite este procedimiento hasta que quede descongelado por completo.

- Para dar el toque final al pan, te aconsejamos que lo pongas en el horno una vez que esté descongelado. Esto ayudará a devolverle al pan ese toque crujiente y suave de cuando está recién hecho.

- Algunos tipos de pan necesitan más tiempo para descongelarse, todo dependerá del tamaño. Por eso te recomendamos congelar pan en rebanadas para descongelar solamente la cantidad necesaria. Además, ten en cuenta que si congelas una barra entera, no te cabrá en el microondas cuando quieras descongelarla, y te costará mucho más trabajo cortarla congelada que recién comprada.

2. Cómo descongelar pan en el horno

Si eres de esas personas que no tiene microondas en casa, pero necesitas descongelar pan rápidamente, puedes usar el horno. No obstante, si no lo haces de forma correcta, el pan quedará seco y no podrás comerlo. Por ello, para descongelar pan en el horno y asegurarte de que queda suave y crujiente, debes seguir los siguientes pasos:

- En primer lugar, coloca el pan en la bandeja del horno a media altura.

- A continuación, pon un bol especial para horno con agua en la parte inferior del aparato.

- Hornea a 180 °C durante, aproximadamente, 5 minutos.

- Es fundamental que dejes la puerta del horno ligeramente abierta durante el proceso.

- Por último, si en lugar de un trozo de pan vas a descongelar una barra entera, déjala durante 20 minutos.

3. Cómo descongelar pan en la tostadora

Después de congelar pan correctamente, si no tienes horno ni microondas para descongelarlo y lo necesitas de inmediato, puedes utilizar una tostadora. Hay algunas tostadoras que cuentan con una función para descongelar pan, pero si no es el caso de la tuya, solo tienes que ir vigilando el pan hasta que veas que está descongelado.

Ya sabes los trucos congelar pan, así que solo tienes que hacerlo en rebanadas para poder meterlo en la tostadora y tenerlo siempre disponible para tomar un tentempié o un desayuno rápido. ¡Porque congelar pan es francamente sencillo cuando sabes cómo hacerlo!

También te puede interesar...