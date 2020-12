Cada año, a medida que se va acercando la navidad, nos vamos dando cuenta de que falta menos para que los niños del colegio de San Ildefonso comiencen a cantar los números en busca del premio más esperado: El Gordo.

Este año, sabemos ya que las Navidades no se esperan como cada año debido a la situación actual del País, pero la Lotería de Navidad… La lotería de Navidad no nos la quita nada ni nadie. Y menos la ilusión de esa mañana del 22 de diciembre.

No obstante, precauciones van a haber. Era de esperar, igual que se han planteado ligeros cambios para adaptarse y extremar precauciones. No te preocupes, los importes de los premios del sorteo no cambian. Podrás seguir soñando con tener entre tus manos los 400.000 € del primer premio. Pero, conviene que tengas en cuenta algunos consejos para este 2020.

Consejos para comprar tu décimo de la Lotería de Navidad

Seguro que alguna vez has hecho cola en alguna administración para hacerte con el décimo soñado. Solo hay que ver la que se lía en Doña Manolita todos los años. Pero, ¿esto es necesario? Estamos en la era de las tecnologías, en la era en la que comprar por Internet está a la orden del día. Entonces, ¿por qué no te planteas comprar tu décimo en alguna administración que permita la compra online?

Ahorrarás tiempo de espera en una cola que avanza a paso de tortuga, ahorrarás pasar frío en la calle y, lo más importante, minimizarás el riesgo de estar expuesto ante este virus que nos tiene tan amenazados este año.

Ni que decir tiene que, este año, si resultas afortunado y te toca alguno de los grandes premios del sorteo, deberás celebrarlo con mascarilla e hidrogel en mano, y tendrás que escoger con qué personas quieres celebrarlo. Ya sabes que hay limitaciones este año para las reuniones entre amigos y familiares.

Novedades en el sorteo de la Lotería de Navidad

En esta ocasión la Lotería de Navidad caerá en martes, como siempre, a partir de las 9:00 de la mañana y se prolongará aproximadamente cuatro horas y media. El salón donde se celebra este sorteo (salón del Teatro Real) abrirá sus puertas a las 8:00 de la mañana para recibir a su público. Un público que estará controlado y limitado en todo momento como así lo requiere la situación.

Por supuesto, tanto los niños que cantan y el público asistente deberán llevar las medidas adecuadas para prevenir contagios. Es decir, mascarillas y distancia de seguridad, aunque seguramente, antes del sorteo, pasarán las pruebas necesarias para confirmar que los asistentes estén libres de riesgo.

Será un sorteo inusual, está claro, pero como todo este año si lo pensamos bien. También es inusual el porcentaje de décimos vendidos este año. De hecho, según estadísticas ha bajado un 30% con respecto al año anterior, lo que dejará, sin duda, una brecha importante en el sector.

¿Cómo funciona el sorteo de la lotería de Navidad?

Para empezar, te diremos que el nombre oficial es el de Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional, lo llamamos Lotería de Navidad para acortar, y es que ahorramos segundos de nuestro tiempo.

Y ahora, vamos a explicar de forma resumida cuál es el funcionamiento de este sorteo tal y como lleva haciéndose desde sus inicios en 1763:

Hay dos bombos : uno para los números, donde se introducen 100.000 bolas, cada una con una combinación de 5 números. El otro bombo es para los premios y cuenta con 1.807 bolas que equivalen a los premios del sorteo.

: uno para los números, donde se introducen 100.000 bolas, cada una con una combinación de 5 números. El otro bombo es para los premios y cuenta con 1.807 bolas que equivalen a los premios del sorteo. Cuando los bombos giran y dejan caer sus bolas, un niño de San Ildefonso extrae una bola del bombo de los números, y otro niño extrae una bola de premios. Cantan las cifras y los premios, y colocan las bolas en la mesa de la junta que preside el sorteo. Aquí es donde las colocan en la tabla con los alambres.

Cada una de estas tablas incluyen 200 bolas (100 números y 100 premios).

Este proceso se repite hasta que se saquen las 1807 bolas de premios del sorteo que están en el bombo. Por eso mismo, el sorteo se extiende como a unas 4 horas.

¿Cuáles son todos los premios del sorteo?

Hablemos ahora de lo más atractivo del sorteo de la Lotería de Navidad: los premios. Todos queremos que nos toque El Gordo, ¡está claro! Sabemos que este primer premio es de 400.000 € al décimo. Pero, ¿y los demás premios del sorteo? ¿de qué importe son?

No te preocupes, resolveremos esta duda. Pero, primero, vamos a explicarte la diferencia entre décimo, billete y serie:

Décimo: es el boleto en cuestión, el que compras en la administración de forma individual. Cada uno cuesta 20 € .Billete: está formado por 10 décimos con el mismo número o serie. Hay un total de 170 billetes por cada número. Un billete cuesta 200 € .

.Billete: está formado por 10 décimos con el mismo número o serie. Hay un total de 170 billetes por cada número. . Serie: es el total de billetes que llevan el mismo número. Cada serie tiene 100.000 billetes. Una serie costaría la friolera de 20.000.000 €.

Ahora sí, expliquemos cómo se reparten los 2.380 millones de euros que reparte el sorteo de la Lotería de Navidad cada año:

El Gordo o 1er premio: 400.000 €.

2º premio: 125.000 €.

3er premio: 50.000 €.

4º premio: 20.000 €.

5º premio: 6.000 €.

Número anterior y posterior al 1er premio: 2.000 €.

Número anterior y posterior al 2º premio: 1.250 €.

Número anterior y posterior al 3er premio: 960 €.

Centenas del 1º, 2º, 3er y 4º premio: 100 €.

Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3er premio: 100 €.

Reintegro (todos los números que terminen en la misma cifra que El Gordo): 20 €.

Por último, está el premio de consolación, la famosa pedrea que lleva una ganancia de 100 € al décimo.

