En España, el frigorífico y el congelador son dos de los electrodomésticos más básicos del hogar. Seguro que te has preguntado más de una vez cuál es la temperatura perfecta a la que debe permanecer. Y la pregunta del millón: ¿cómo enfría más una nevera, en el 1 o en el 5? Esta información es fundamental si quieres que este electrodoméstico funcione de forma eficiente y sostenible. Además, ¿sabes cuánto consumen tus electrodomésticos?

Descubre cómo regular el termostato de tu frigorífico para que enfríe más o menos según las necesidades del momento. Además, te explicamos en qué consisten los niveles de enfriamiento de una nevera para que aprendas a utilizarla de forma correcta. ¡Vamos allá! ¡Te contamos cómo enfría más una nevera en el 1 o en el 5!

Nivel 1 a 5 de frío en una nevera

El termostato del frigorífico nos ayuda a regular su temperatura a través de unos números. Pero, ¿cómo enfría más una nevera? Si tu electrodoméstico cuenta con niveles de enfriamiento con números para regular su intensidad, debes saber qué número se relaciona con las temperaturas más altas y bajas.

De este modo, en cuanto al nivel 1 a 5 de frío en una nevera, a mayor número, más enfriará el frigorífico. Es decir, el número 5 se corresponde con la temperatura más baja y es, por tanto, el número que más enfría.

De este modo, cuando quieras ajustar la temperatura de tu nevera y congelador, debes seguir la siguiente regla: si quieres más frío, tienes que escoger la cifra más alta del termostato, que sería el 5. En cambio, si quieres menos frío, debes optar por el número 1.

Niveles de enfriamiento de una nevera

Además del nivel 1 a 5 de frío en una nevera, existen otros trucos para regular la temperatura de este electrodoméstico para obtener un mayor rendimiento. Y es que, dependiendo de la zona que utilices, los alimentos se enfriarán más o menos. Esto es muy útil a la hora de reorganizar mejor tu compra, fomentando así el uso eficiente de tu nevera.

Por ejemplo, las partes que enfrían menos de la nevera son la parte superior y la puerta, de manera que según bajemos estantes, más frío hará. De este modo, la zona más fría es la parte de abajo, que es donde suele estar el cajón de las verduras y frutas, pues necesitan más frío para conservarse frescas por más tiempo.

Incluso en la actualidad hay modelos de frigoríficos más innovadores con un cajón de 0 ºC, ideal para conservar carne y pescado durante más tiempo gracias a la tecnología BioFresh. Este cajón tiene una temperatura más baja que el resto de la nevera.

Cómo clasificar un frigorífico

Sabiendo cómo enfría más una nevera, te mostramos cómo ordenarla para sacarle el máximo rendimiento. Así, podrás conservar tanto alimentos como bebidas más tiempo en mejor estado. ¡Toma nota!:

En la puerta mejor colocar huevos, mantequillas, salsas y mermeladas, ya que es la parte menos fría. También puedes poner bebidas como zumos, agua, vino o refrescos.

Coloca aquellos productos que no requieren temperaturas muy bajas en los estantes superiores, como las pastas frescas, los embutidos y aquellas conservas que hayas abierto, pero no has consumido por completo.

En los estantes del medio ubica los productos lácteos y las sobras de comida.

En el estante más bajo sitúa las carnes y pescados si no dispones del cajón especial 0 ºC. También puedes colocar ahí aquellas bebidas que necesiten más frío, como la cerveza.

Por último, la fruta y verdura necesita más frío, así que coloca estos productos en los cajones de la parte inferior.

Consejos para ahorrar energía con tu nevera

Después de conocer cómo funcionan los niveles de enfriamiento de una nevera, es fundamental que sepas cuál es la temperatura ideal tanto de la nevera como del congelador para ahorrar energía mientras usas este electrodoméstico.

La potencia de un frigorífico para enfriar está relacionada con su consumo de forma directa, lo cual influye en el ahorro energético y en su rendimiento eficaz.

Por lo tanto, si te interesa más su consumo que la temperatura, debes tener en cuenta que, a menor temperatura dentro, más trabajará su motor y requerirá de un mayor consumo eléctrico para funcionar. De este modo, si deseas ahorrar en el consumo eléctrico, del nivel 1 al 5 de frío en una nevera debes poner el más bajo (1 o 2), así utilizará menos potencia y consumirá menos.

Pero, además de regular el termostato para reducir el consumo energético, puedes seguir también los siguientes consejos para ahorrar energía con tu nevera:

Mantén la temperatura de la nevera siempre en equilibrio. Lo ideal es que esté en torno a los 5 ºC y a -18 ºC el congelador.

Evita mantener la puerta del frigorífico demasiado tiempo abierta. Cuanto más la abras, más subirá la temperatura interna del aparato y, para volver a los valores adecuados, tendrá que trabajar más el motor y, por ende, consumirá más.

Mantener el orden dentro de la nevera es básico no solo para conservar mejor los alimentos, sino también para disminuir el gasto energético. Sigue los consejos que te hemos mostrado más arriba para colocar cada producto.

Si buscas un frigorífico nuevo, fíjate bien en la clasificación A, pues cuantas más A+++ tenga la etiqueta, mayor será su eficiencia energética. Esto supone una inversión mayor, pero a largo plazo el ahorro será evidente.

No instales el frigorífico cerca de fuentes de calor, como los fuegos o el horno. También debes evitar las zonas donde dé la luz solar directamente o haya radiadores. Lo ideal es que esté en un lugar bien ventilado, frío y seco.

Ahora que sabes cómo enfría más una nevera, pon en práctica estos consejos y optimizarás el uso de este electrodoméstico. Regula el termostato con los niveles de enfriamiento de una nevera y evita prácticas perjudiciales para conservar mejor tus alimentos por más tiempo.