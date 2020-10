La canela es una de las especias preferidas entre los españoles. La canela en rama suele emplearse para aromatizar infusiones o cócteles, mientras que en polvo es adecuada para la elaboración de repostería y platos diversos. Además de su uso culinario, esta planta es muy versátil que -desde la antigüedad- se ha utilizado para rituales y hechizos de purificación, limpieza y eliminación de energía negativa.

Quizás seas de los que pienses que las malas energías no existen, pero es conveniente realizar una limpieza energética en casa de vez en cuando. De hecho, ¿cuántas veces te has sentido incómodo en tu propio hogar sin saber por qué? Incluso puede que hayas sentido alguna presencia sin que haya nadie a tu alrededor.

Si quieres que la energía positiva impere en tu hogar, es hora de purificarlo de la mejor manera posible para dejarlo libre de influencias negativas y malas vibraciones. ¿Te gustaría saber cómo? Presta atención, te mostramos cómo limpiar la casa de malas energías con canela. ¡Vamos allá!

Limpieza energética del hogar

Uno de los productos que pueden ayudarte a realizar una limpieza espiritual de cualquier espacio es la canela. Además, al igual que ocurre con la salvia blanca, cuenta con un sinfín de poderes esotéricos que te ayudarán no solo a purificarte, sino también a atraer la buena suerte, el amor o el dinero.

Todo el mundo conoce la canela, una especia aromática que tiene multitud de propiedades medicinales. Por ello, desde sus orígenes ha tenido una fuerte presencia en la cocina, pero también dentro de la cosmética y el esoterismo.

Por lo general, es sabido que la canela cuenta con usos orientados a la protección, la atracción de la buena suerte, el amor y la pasión. Por este motivo, en la antigüedad era una planta ofrecida a diferentes diosas, como Afrodita en Grecia, Venus en Roma o Isis en Egipto. Y también por esto se considera que la canela tiene propiedades afrodisíacas.

Usos esotéricos de la canela

Además de todo lo expuesto, la canela tiene distintos usos esotéricos que nos pueden ayudar a atraer la energía positiva. Estos son los más destacados:

Si pones una ramita de canela en la puerta de casa te protegerá de las envidias y los malos augurios.



Mezcla canela en polvo y miel para conseguir efectos relacionados con el amor y la pasión.



Por último, puedes espolvorear canela en los zapatos para atraer la buena suerte, sobre todo en el mundo laboral y los negocios.

Sin embargo, además de todos estos usos, la canela es esencial para elaborar rituales de purificación y limpieza energética del hogar. Así, para eliminar las malas energías de tu morada, debes quemar trozos de canela en rama para que su humo limpie todas las estancias y ahuyente las malas vibraciones o energías negativas.

Pero antes de nada, lo primero que debes hacer para que en tu casa reine la energía positiva es limpiar en profundidad todas las estancias. Tanto el polvo como el desorden pueden provocar que la energía no fluya y quede estancada, así que ponte manos a la obra: sacude colchones, alfombras y cortinas, mueve muebles y tira todo aquello que esté roto o ya no uses.

Te recomendamos añadir un poco de canela al agua que utilices para realizar esta limpieza, pues con ella no solo dejarás un olor estupendo en tu hogar, sino que empezarás con la limpieza espiritual y energética desde el primer momento.

Una vez esté todo bien limpio, es hora de dejar que el aire fresco entre en tu hogar. Abre de par en par las ventanas y airea todas las estancias, así el aire denso acumulado que carga el ambiente desaparecerá, dando lugar a un soplo de aire fresco a tu vivienda. Además, también permitirás que las energías de la tierra fluyan en casa, eliminando la mala vibración que haya acumulada. Puedes hacerlo, como mínimo, una vez por semana.

Limpieza espiritual de los objetos

Si hace tiempo que no te sientes bien en el dormitorio, prueba a ventilar el colchón siempre que sea posible, es decir, sácalo al aire libre o déjalo sin sábanas al lado de la ventana cuando abras para ventilar.

Otro buen ritual de limpieza energética en los dormitorios es dar la vuelta de forma periódica a tu colchón y pasarle con humo de incienso de canela o salvia blanca. Seguro que notarás lo bien que duermes las siguientes noches sin las malas energías acumuladas en tu habitación.

Por otro lado, las antigüedades, los objetos prestados o aquellos de segunda mano deben pasar por una limpieza energética uno por uno. Y es que este tipo de objetos tienden a absorber y acumular tanto las energías de los ambientes, como de las personas. Para evitarlo, limpia estos objetos con incienso de canela y agua con sal marina.

Otros métodos que puedes utilizar para que reine la energía positiva en casa es dejar entrar la luz y poner música relajada de ambiente. Por un lado, el sol es un purificador natural de energías, así que déjalo entrar todos los días en tu hogar. Por otro lado, la música relajante tiene una vibración tan alta que afecta a la energía del ambiente efectuando una limpieza espiritual.

Preparación para realizar una limpieza energética

Para terminar este artículo, te mostramos una preparación para limpiar la casa de malas vibraciones y atraer la energía positiva. Te recomendamos utilizar este remedio casero de limpieza a base de canela cuya preparación es muy sencilla:

Pon una olla con agua al fuego hasta que alcance su punto de ebullición. Entonces, añade canela en polvo o en ram a y tapa la olla.





a y tapa la olla. Deja que hierva unos dos o tres minutos y destapa la olla para que el vapor inunde todas las estancias de tu hogar. Este truco es perfecto para realizar una limpieza espiritual, además es natural y fácil de preparar, económico y contribuirá a que tu casa desprenda un aroma delicioso, relajante y agradable. Por último, y más importante, alejará las malas energías de tu hogar sustituyéndolas por energía positiva.

Ahora que sabes cómo llevar a cabo una limpieza energética de tu casa con canela, no esperes ni un segundo más para hacerlo. ¡Notarás la diferencia!

También te puede interesar...