En la actualidad, casi todas las latas cuentan con una anilla que permite abrir las latas con mucha facilidad. En España este sistema es conocido como "abre-fácil" cuya función es abrir el hermético sello de la lata de conserva. Sin embargo, esta anilla puede romperse con facilidad. También hay latas que directamente no cuentan con este sistema, por lo que, necesitas un abrelatas o conocer alguna de las siguientes técnicas para hacerlo de forma correcta y segura.

Alternativas para abrir una lata sin abrelatas

¿Alguna vez has necesitado abrir una lata, pero no has tenido abrelatas a mano y no has sabido cómo hacerlo? Tranquilo, eso no volverá a ser un problema después de leer este artículo, pues te mostramos los mejores y más efectivos trucos de cocina para abrir una lata sin abrelatas.

Además, puedes utilizar estos consejos tanto fuera como dentro de casa, siempre y cuando tengas a mano la herramienta necesaria. En cualquier caso, son trucos eficientes que te sacarán de un aprieto en más de una ocasión. ¡Descúbrelos!

1. Cómo abrir una lata con una cuchara

Abrir una lata con una cuchara de metal es una de las mejores opciones si no tienes abrelatas. Pero asegúrate de coger una cuchara resistente o se doblará durante el proceso. Cuando la tengas, sigue los siguientes pasos:

Para empezar, coloca la lata encima de una superficie estable y sujétala firme con una mano y coge la cuchara con la otra.



Sitúa la cuchara justo en el borde de la tapa en una pequeña hendidura que suelen tener, con la punta hacia abajo, y una inclinación de unos 45 grados.



Después, coge el mango de la cuchara con fuerza y coloca el dedo pulgar en su dorso. Comienza a moverla de un lado hacia otro tan fuerte como puedas para agujerear el aluminio.



Durante este roce, verás cómo la lata se va desgastando y abriendo poco a poco. Cuando aparezca una pequeña apertura, continúa el movimiento alrededor de toda la lata hasta cortar la tapa.



Debes hacer mucha fuerza para que la cuchara consiga traspasar el aluminio, así que en caso de hacerte daño, puedes ayudarte con un paño a la hora de sujetar la cuchara.



¡Ya puedes levantar la tapa! Seguro que te ha sorprendido lo fácil que es abrir una lata con una cuchara, así que pasemos a otros trucos de cocina.

2. Utiliza un cuchillo

Otro método para abrir una lata sin abrelatas es ayudarte con un cuchillo. Este utensilio es el más útil para esta tarea, aunque debes tener mucho cuidado para no cortarte. Debes considerar que cuanto más afilado esté el cuchillo, más efectivo será y tendrás que hacerlo de la siguiente manera:

Igual que en el truco anterior, coloca la lata en una superficie estable, por ejemplo, la encimera de tu cocina.



A continuación, introduce con cuidado la punta del cuchillo en la hendidura más cercana al borde de la tapa.



Sujeta con firmeza el cuchillo por el mango mientras golpeas con la palma de la otra mano dicho mango hasta que consigas insertar el cuchillo. Pero hazlo con precaución, este paso es peligroso y, si pierdes el control del cuchillo, podrías hacerte daño.



Después de unos golpes, el cuchillo hará un pequeño agujero en la lata. Entonces, tendrás que mover el cuchillo unos centímetros y repetir la misma operación para hacer más agujeros.



Cuando todo el borde esté lleno de pequeños orificios, la tapa estará tan debilitada que podrás introducir un cuchillo pequeño pero resistente en posición horizontal para terminar de abrir una lata sin abrelatas.

3. Abrir una lata con navaja

Después de abrir una lata con una cuchara y con un cuchillo, el siguiente truco es utilizar una navaja. Es un método tan eficaz como los dos anteriores, pues podrás hacer palanca con la navaja y abrir una lata sin abrelatas de forma rápida y eficaz. Solo sigue estas recomendaciones:

Comienza clavando la navaja en el punto exacto del borde de la lata.



Después, levanta la tapa con sumo cuidado para no cortarte.



Por último, retira la tapa despacio y…, ¡ya tienes tu lata abierta!

4. Emplea unos alicates

Quizás este no sea uno de los trucos de cocina a los que recurre más gente para abrir una lata sin abrelatas, principalmente porque no todo el mundo tiene unos alicates de punta en casa. No obstante, si los tienes, podrás abrir una lata en un santiamén siguiendo estos pasos:

Como siempre, sitúa la lata en una superficie uniforme y agárrala bien con una mano.



Ahora, coge los alicates con la otra mano y colócalos en el borde entre la tapa y la lata. Asegúrate de hacerlo justo sobre el pliegue del sellado, pues por ahí podrás abrir la lata con menor resistencia.



A continuación, clava la punta de los alicates y tuércelos, repitiendo este procedimiento alrededor de toda la tapa como si se tratara de un abrelatas.



Cuando acabes de dar toda la vuelta, podrás abrir la lata presionando ligeramente la tapa.

5. Abrir una lata con tijeras

También puedes usar unas tijeras resistentes para abrir una lata, por ejemplo, las empleadas para cortar metal. Eso sí, deben ser de punta afilada y gruesas, así no se doblarán durante el proceso, y es tan sencillo como hacer lo siguiente:

En primer lugar, clava la punta de tus tijeras donde siempre, en el borde entre la lata y la tapa, hasta abrir un agujero.



Luego, desliza las tijeras por todo el borde de la lata hasta lograr recortarla y abrirla sin apenas esfuerzo.

Esperamos haberte servido de ayuda con estos trucos de cocina para abrir una lata sin abrelatas. Y si algunos de ellos te parecen peligrosos, siempre puedes recurrir a abrir una lata con una cuchara, al menos no tendrás peligro de cortarte. ¡Suerte!

