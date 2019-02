Cómo decorar una habitación pequeña

Cada vez es más habitual que las constructoras levanten edificios de apartamentos pequeños y cuando un apartamento es pequeño sus estancias también lo son. La decoración en estos casos puede convertirse un auténtico hándicap.

Cuando decoras una habitación pequeña tienes un doble objetivo, el primero es conseguir que la habitación aproveche al máximo cada rincón y el segundo lograr que sea visualmente una habitación bonita.

Si sigues leyendo aprenderás unos cuantos remedios caseros que pueden serte muy útiles y que puedes aplicar a la hora de decorar una habitación pequeña.

Apuesta por una decoración minimalista

Opta por una decoración minimalista: debes tratar de no sobrecargar la habitación, trata de mantener las pareces despejadas, aunque no por ello no debes dejar de usar estanterías si lo necesitas, compra solo los muebles que sean necesarios y evita que haya obstáculos en las zonas por las que vamos a movernos en la estancia.

Si optas por poner un bonito marco de fotos que has hecho con tus propias manos, intenta que sea una fotografía de pequeño tamaño, para no quitar espacio a otros complementos de decoración.

La luz natural

En las habitaciones pequeñas es extremadamente importante la luz. La habitación parecerá más grande con la ayuda del efecto que tiene la luz natural, así que evita poner cortinas o estores que resten mucha luminosidad. Cuanta más luz consigas que entre, mejor.

Y para por la noche una buena lámpara y unas preciosas velas que tú puedes confeccionar y así ahorrarte un buen dinero.

El color

Combinar los colores es una inmejorable técnica para poder decorar cualquier estancia de la casa.

Evita los colores oscuros. La pintura blanca será el color más apropiado para los espacios pequeños ya que dará más sensación de amplitud y ayudará a que la luz solar que entra por la ventana parezca más radiante, aumentando su efecto.

Si quieres aumentar la variedad de color, cabe la posibilidad de pintar la pared que está frente a la puerta de un color oscuro mientras que las otras paredes estarán pintadas con un color claro, de este modo creamos un efecto visual de profundidad que hará que la habitación parezca mayor.

En caso de que el blanco no te guste, puedes utilizar cualquier color pastel, siempre en tonos bajos. Una buena idea es pintar rayas anchas horizontales que ayudarán a aumentar la sensación de profundidad en la habitación.

En cuanto al techo, deberías pintarlo en color blanco independientemente del color que tengan las paredes. Aunque hay que decir que existe una excepción donde puede ser interesante pintar el techo en un tono oscuro: esto ocurre cuando el techo está muy alto. Si es el caso de tu habitación, puedes probar a pintar el techo de un color oscuro, incluso el negro podría quedar muy bien.

Un buen cuadro pintado por ti, puede ser un buen complemento para esa habitación pequeña, todo depende del tamaño del cuadro.

Usa espejos

En toda habitación pequeña un espejo grande es un recurso perfecto para ayudar a engañar a nuestros ojos y hacernos ver que la habitación es más amplia de lo que realmente es. Además, los espejos hacen que la luz se refleje con lo que se amplía la luminosidad.

Puedes colocar un espejo en la puerta del armario ropero o en la pared, no sólo será un simple elemento decorativo, sino que te vendrá muy bien para verte por las mañanas cuando te hayas preparado para marchar al trabajo.

Elige muebles a medida

Si quieres aprovechar bien todos los rincones de una habitación pequeña, vas a tener que invertir en muebles a medida.

Una cama litera, un armario con una forma determinada que aproveche un rincón, una mesa que aproveche una esquina… es difícil encontrar muebles ya fabricados que se adapten a la perfección a nuestro proyecto decorativo, pero si visitamos una de las muchas empresas que se encargan de fabricar muebles a medida y les contamos lo que queremos, pueden hacer realidad la habitación de nuestros sueños.

Obviamente, hacer muebles a medida encarecerá el precio de la habitación, pero al final ganaremos en espacio, en satisfacción y en calidad, ya que este tipo de muebles suelen estar fabricados con buenos materiales.

Para ahorrar un poco en ocasiones podemos tener algún mueble viejo de metal que se adapta a ese espacio de la habitación que queremos decorar y que restaurándolo quede precioso y sencillamente barato.