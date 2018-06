Todo lo que debes saber para renovar tu tele ahora que empieza el mundial

Los jugadores de la Selección celebran un gol. Efe

El pitido inicial está tan cerca que ya casi podemos oírlo. El 15 de junio, un día después de que empiece el Mundial de Rusia 2018, la selección española jugará su primer partido contra Portugal. Será el comienzo de una auténtica maratón de fútbol: 64 encuentros de los que todos los aficionados al deporte rey podrán disfrutar sin moverse del sofá, pues se emitirán en abierto a través de los canales de Mediaset. Solo necesitas buena compañía, algo fresquito, un aperitivo que llevarte a la boca y, por supuesto, una buena tele con la que sacarle todo el jugo a las proezas de Iniesta, Ramos, Koke y compañía.

Sabemos lo difícil que es decidirse. El mundo de los televisores es todo un mar de siglas por el que hay que navegar para tomar la decisión correcta. ¿Full HD o 4K UHD? ¿HDR o Dolby Vision? ¿LED, OLED o QLED? ¿Plana o curva? Son muchas las preguntas, pero en el fondo responderlas es mucho más sencillo de lo que parece.

Para que podamos vivir cada choque como si estuviéramos en el mismísimo estadio Luzhnikí de Moscú, una gran pantalla y un sonido a la altura marcan la diferencia, así que, si te lo estabas planteando, ahora es sin duda el mejor momento para renovar tu tele o hacerte con una buena barra de sonido. Solo necesitas unas cuantas claves que vamos a contarte de la mano de El Corte Inglés:

El 4K y las pulgadas

Ya no hay duda: si no quieres quedarte atrás, cualquier televisor que te compres debe ser 4K. El precio ha dejado de ser una barrera y la calidad de imagen es muy superior. Una tele 4K UHD ofrece cuatro veces más resolución (3840 x 2160 píxeles) que esa Full HD (1920 x 1080 píxeles) que todavía te da buen rendimiento pero sabes que se está quedando anticuada. Y cuantos más píxeles pueda mostrar una pantalla, más nítidas y detalladas se verán las imágenes.

Cuanto más grande sea la tele, más se nota. De ahí que las 55 pulgadas se hayan convertido en el tamaño más demandado. No en vano, el 4K derriba el viejo mito de que las pantallas grandes no van bien en salones pequeños porque debe haber una mayor distancia entre el espectador y la tele. Aunque peguemos la nariz al televisor, con las pantallas 4K veremos la imagen nítida y sin problemas. De hecho, tal es la definición que la primera vez se hace raro: no estamos acostumbrados a que se note cada arruga de la cara del futbolista cuando le están grabando desde cerca. Eso sí, en cuanto te habitúas, ya no quieres ver la tele de otra forma. VER AQUÍ >

Pero he oído que hay poco contenido en 4K, ¿es eso cierto?

Casi todo el contenido (películas, televisión, deportes…) está empezando a sumarse a la revolución del 4K. Incluso la FIFA, como hemos mencionado, grabará los partidos del Mundial con esta tecnología. También YouTube y plataformas de ‘streaming’ como Netflix ofrecen la mayor parte de su contenido en este formato, así que no te faltarán opciones para disfrutar de tu flamante ‘smart TV’.

Además, los televisores modernos mejoran la calidad de los contenidos que no están adaptados. Para ello cuentan con sistemas cada vez más efectivos que se encargan de escalar la imagen (por decirlo de manera sencilla, multiplican por cuatro cada píxel del Full HD), suavizar los bordes o reducir el ruido. Así, una serie, película o partido de fútbol que se emite de forma convencional también se ve mejor con una tele 4K.

El secreto está en el HDR

Aunque todo lo anterior es importante, el verdadero aporte del 4K UHD, lo que realmente va a marcar la diferencia, es que da soporte a la revolucionaria tecnología HDR (High Dynamic Range), que permite a las pantallas compatibles mostrar un abanico de colores y contrastes mucho más amplío, y por tanto unas imágenes más naturales y parecidas a la realidad que percibimos con nuestros propios ojos, sin tele de por medio. Si con el 4K tenemos más píxeles, podríamos decir que con el HDR tenemos unos píxeles mejores.

A la hora de comprar tu nueva tele, eso sí, debes saber que hay varios estándares distintos para el HDR. El más avanzado es Dolby Vision (permite una profundidad de hasta 10 bits y un nivel de brillo de hasta 10000 nits), pero al tratarse de una tecnología propiedad de Dolby, los fabricantes tienen que pagar licencia para usarla y encarece los televisores. Por eso el más habitual es el estándar abierto HDR 10 (hasta 10 bits y 1000 nits) o su versión mejorada, el HDR 10+, que se acerca más al listón de Dolby Vision. Como comprobarás, varios de los televisores más modernos ya son compatibles con ambos (e incluso con algunos más minoritarios).

¿LED, OLED o QLED?

Aunque las más claras apuestas de futuro son las tecnologías OLED y QLED, todos o casi todos los fabricantes siguen presentando cada año nuevos televisores LED con tecnología 4K, así que aún conviene contemplar las tres opciones (sobre todo si nuestro presupuesto es ajustado). VER AQUÍ >

La principal diferencia entre unas y otras está en el modo en que funciona la iluminación. Los celdas de los paneles OLED no necesitan una fuente externa de luz para generar la imagen; por así decirlo, se iluminan a sí mismas. Los QLED, al igual que los LED convencionales, requieren que el televisor integre alguna fuente de iluminación detrás, debajo o en un lateral de la pantalla (por lo que el grosor de la tele y su diseño se ven comprometidos). La evolución respecto a sus antecesores es que los píxeles de los paneles QLED se pueden activar uno a uno, lo que permite conseguir contrastes más similares a los que ofrece la tecnología OLED.

Respecto al OLED, la principal ventaja del QLED es un mayor brillo (las teles de Samsung, principal promotor de esta tecnología, alcanzan los 1500 o 2000 nits), lo que en teoría hace permite aprovechar mejor las virtudes del HDR y que los colores, por tanto, también mejoren. No obstante, la mayoría de los fabricantes están apostando por el OLED y no está claro cuál de las tecnologías se impondrá en un futuro, así que ambas son opciones igualmente buenas si te vas a comprar un nuevo televisor para el Mundial de Fútbol.

La imagen no lo es todo

Para apoyar a los ‘cracks’ de la Roja durante su andadura en el Mundial de Rusia, un buen sonido que nos haga sentir los cánticos y el ambiente de los partidos como si estuviéramos en la misma grada es tan importante como una buena imagen. Además, si les ha cogido cariño a tu televisor o ya tienes uno suficientemente moderno y aún no toca renovarlo, siempre puedes mejorar la experiencia con una buena barra de sonido envolvente.

Sin duda es una de las formas más cómodas y asequibles de convertir tu salón en lo más parecido a estadio de fútbol, un cine o la sala de un concierto de rock. Y no tienes que llenar la habitación de cables ni altavoces. Algunas hasta se integran con tu sistema ‘multiroom’ para que puedas moverte por toda la casa sin dejar de escuchar tu música favorita. VER AQUÍ >

Entonces, ¿qué me compro?

Ahora que ya sabes en qué te tienes que fijar a la hora de elegir televisor para disfrutar de los partidos de la Roja, no te pierdas entre las decenas de modelos que El Corte Inglés pone a tu disposición.