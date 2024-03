La burbuja 'irrompible' de la autoayuda en España: "El 50% son obviedades y el otro 50% son tonterías"

Si bien el pelotazo de los libros de autoayuda tuvo lugar en plena pandemia al multiplicar por seis sus ventas, todavía hoy siguen siendo muy influyentes. Sólo hay que visitar los diez libros más leídos de Amazon para observar que entre ellos se encuentran varios títulos que dan la posibilidad al lector de mejorar por ellos mismos su salud y también la manera en la que viven su vida. En concreto, Idealo calculó que el año pasado entre enero y marzo las ventas de libros de autoayuda subieron un 47% en España con respecto al año anterior, el 2022.

"Desde la pandemia se ha incrementado el consumo de libros de autoayuda en España. La situación de incertidumbre, el tiempo libre y el aumento de la incidencia de síntomas psicosomáticos y de cuadros de ansiedad/depresión —entre otros—, hizo que fuera una vía de escape al alcance de la mano", explica Juan G. Castilla, psicólogo clínico. Este experto explica que los libros de autoayuda relacionados con la psicología son muy atractivos para la población general, "pero es difícil que solucionen los problemas, a veces son la antesala a que luego el lector pida ayuda profesional".

Por su parte, para el psicólogo Ramón Nogueras el negocio de los libros de autoayuda apenas ha cambiado, pero piensa que es probable que las redes sociales les hayan dado una mayor visibilidad ahora. "La psicología siempre ha estado muy vinculada a estos libros y no me parece bien. La mayor parte de lo que se factura como autoayuda no es psicología, pero se aprovecha la autoridad de los psicólogos para darle credibilidad a cosas que, en realidad, son meras opiniones", denuncia Nogueras.

Sensación de control

El concepto de autoayuda parece invitarnos a que seamos nosotros mismos quienes tratemos nuestros problemas psicológicos. "Pero en las consultas, incluso las que son por videollamada, hay un componente relacional que no hay al leer un libro", expone Castilla. "Se crea un clima de confianza, hay una personalización de las sesiones según la situación y la persona". Ambos psicólogos opinan que existen buenos libros de autoayuda, pero estos son escasos: "Me atrevería a decir que no llegan al 10% de todo lo que se publica", dice Nogueras.

Lo que parece caracterizar a estos libros son sus mensajes generalistas y las fórmulas para alcanzar el éxito. Pero, al final, la realidad siempre es más compleja y los dos expertos apuntan a que pueden llegar a frustrar a los lectores que recurren a ellos. "La autoayuda es muy persuasiva, da mensajes muy fáciles de entender y una falsa sensación de control. No se puede ser tan irresponsable de decir que si estás mal es porque quieres o vender ideas mitológicas como que desear las cosas va a hacer que el universo conspire para dártelas", advierte Nogueras.

Castilla sostiene que los libros de autoayuda dependen mucho de quién sea el autor y cual sea su objetivo, considera que tras ellos hay una buena intención. "Hay algunos que son rigurosos y basados en datos científicos y que incluso los mencionan. Otros, sin embargo, son más generalistas con el objetivo de llegar a todos los perfiles de la población. La esencia no sólo es transmitir ciencia, sino provocar cambios en quienes los leen", explica este psicólogo.

Quién los escribe

Si los libros de autoayuda nos gustan tanto es, según los autores, porque con ellos calmamos en cierta manera nuestra incertidumbre. Pero, ¿es posible que muchos lectores aspiren a ahorrarse el dinero de una terapia? "Obviamente, gastarte 20 euros en un libro de Rafael Santandreu es más barato que una terapia, pero la gente que viene a verme destrozada por la autoayuda no es gente con pocos recursos. Eso sí, la gente que está en situaciones más desfavorables son más vulnerables a estos mensajes simplificados", explica Nogueras.

Este psicólogo recuerda que, como todo, la autoayuda no está exenta de ideología y que, en muchos casos, lleva un poso de validez. "El libro de El poder del ahora habla de la importancia del momento presente y de la meditación que sí se utilizan en terapias de conducta de última generación, pero sus beneficios están exagerados, tal y como se ha comprobado en estudios científicos. Además, mete una explicación mística e ideológica que sobra. Se coge una idea y se vende en sintonía con los valores capitalistas", explica.

Nogueras sostiene que hay muchos libros de autoayuda que están escritos por personas que "no saben hacer la o con un canuto". "Por ejemplo, Santandreu dice que hace terapia cognitiva y es mentira. Borja Vilaseca postuló el eneagrama de la personalidad que fue creado por un místico y tiene la validez de un horóscopo. Mario Alonso Puig será un cirujano buenísimo, no lo sé, pero cuando habla de liderazgo sólo dice cuñadeces", denuncia Nogueras. "A corto plazo te pueden hacer sentir bien, motivarte a hacer cosas, pero no se va a modificar tu comportamiento de manera significativa. Pasa el tiempo y sigues igual, en la mierda, y buscas otro libro que ahora sí funcione".

Salir de la autoayuda

Nogueras habla del psicólogo social británico Richard Wiseman, que publicó el libro 59 segundos: "En esta obra cuenta que las personas que tienen más probabilidad de consumir autoayuda es gente que en el último mes ha consumido autoayuda. ¡Es decir, que no funcionan! Si funcionaran, te comprarías sólo uno y ya resolverías todos tus problemas". Asegura que muchas de estas publicaciones se basan en el efecto Forer. Es decir, que estos autores lanzarían mensajes ambiguos y eligen aquellos con los que identifican la imagen que tienen de ellos mismos. "Como pasa con los videntes, te olvidas de las partes en las que no adivinaron".

Este psicólogo explica que quienes escriben autoayuda casi nunca cuentan con la titulación necesaria para aconsejar sobre el tema del que hablan. Castilla, por su parte, piensa que los psicólogos clínicos son quienes mejor pueden ayudar con estos libros, desde el enfoque de su profesión para que los lectores reflexionen sobre ellos mismos. "No hay crecimiento personal sin trabajo duro y, a veces, es necesario el trabajo en terapia para superar o afrontar problemas", resume Castilla.

Los libros de autoayuda pueden vender ideas muy individualistas, presentarlas como un secreto que sólo les es confiado a un pequeño grupo de afortunados y esto, según Nogueras, es un truco para vender más: "todo es venta y artificio". "La autoayuda es un 50% obviedades y un 50% tonterías. Puede hacerte sentir frustrado o culpable: si el gurú te ha dicho que funciona y tú no lo consigues, pensarás que eres más mierda de persona de lo que ya pensabas. Esto es evidencia anecdótica, pero he tenido gente en consulta destrozada por una autoexigencia contínua, por tener que ser una versión continuamente mejor. Gente que quiere salir de la autoayuda", cuenta Nogueras.