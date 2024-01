El 'gas del cáncer' escondido en Galicia que mata más que los accidentes de tráfico

España aprueba por fin un Plan Nacional Contra el Radón. Tras años de demora, el Consejo de Ministros ha anunciado la activación de una serie de medidas para combatir la presencia de este gas radiactivo en nuestro país, el cual tiene un gran impacto en la salud de los españoles.

La noticia insufla algo de esperanza en una lucha marcada por la desidia de las administraciones. En 2019, la Comisión Europea abrió un expediente a España por no traspasar a la legislación la directiva europea sobre seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Sin embargo, expertos recalcan que todavía no es suficiente.

"Llega con retraso, está cojo y no han dejado participar a la sociedad civil ni a sindicatos ni asociaciones como la nuestra", denuncia a EL ESPAÑOL José Miguel Rodríguez, responsable del programa Vivesinradon.org del Instituto para la Salud Geoambiental.

El radón es un gas de origen natural que se produce por la desintegración del uranio presente en suelos y rocas. Tiene la particularidad de emanar fácilmente del suelo, desde donde pasa al aire. En esta capa se desintegra y emite otras partículas radiactivas. Ellas son el problema. Al respirar, se inhalan y se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón.

El radón está calificado como cancerígeno por la OMS desde hace 34 años. Se le considera la principal causa de cáncer de pulmón después del tabaco y desde 2015 el organismo encargado de velar por la salud mundial tiene un manual de recomendada aplicación para todos aquellos países con altas concentraciones de radón, como es el caso de España. En el caso de la Unión Europea, existe la Directiva 59/2013/EURATOM. Esta es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros y exige mediciones y control del radón en viviendas, colegios, edificios públicos, lugares de trabajo, etc.

El Real Decreto 1029/2022 de 20 de diciembre, que establecía la creación del Plan, era la vía para hacerlo. Sin embargo, se incluyó una moratoria de 18 meses en la adaptación de las prácticas por parte de los servicios que lo aplican. Por ende, como se queja Rodríguez, todavía no ha entrado en acción. "Todo lo que se ha hecho en legislación del radón en España se ha hecho fatal, sobre todo si nos comparamos con otros países donde participan muchas más partes de la sociedad, no sólo los técnicos del ministerio".

Galicia, la más afectada

A falta de mediciones exhaustivas, según el Consejo de Seguridad Nuclear, las zonas más comprometidas suponen un 17% del territorio nacional. Por Comunidades Autónomas, las más afectadas son: Galicia (70%), Extremadura (47%), Comunidad de Madrid (36%), Castilla y León (19%) y Canarias (19%).

Mapa de distribución de radón en España. CSN

Según la OMS, no se conoce una concentración umbral por debajo de la cual la exposición al radón no supongan ningún riesgo. "Incluso concentraciones muy bajas pueden dar lugar a un pequeño incremento en el riesgo de cáncer de pulmón", reza su manual. En cualquier caso, se estima que la proporción de casos de cáncer de pulmón asociados al radón varía entre un 3% y un 14%.

En España, las cifras oficiales (extraídas del plan Acción frente al radón del Ministerio de Sanidad) alertan de que unas 1.500 personas mueren cada año por un cáncer de pulmón provocado por una alta exposición al radón. Entidades como RadonSpain, hablan de más de 2.000.

"Aquí no vemos que las administraciones públicas hagan lo que otros países. No veo campañas de televisión advirtiendo de esto, en cambio, sí veo sobre accidentes de tráfico, cuando la cantidad de muertos es similar", denuncia Rodríguez. Teniendo en cuenta los datos provisionales proporcionados por la Dirección General de Tráfico, 1.145 personas fallecieron en siniestros en carretera durante 2023. El radón es ya más mortal.

Cinco ejes estratégicos

En función de la información difundida por Sanidad, el plan se articulará en cinco ejes estratégicos: conocimiento e infraestructura básica, edificación, lugares de trabajo, zonas de actuación prioritaria y comunicación y concienciación. Precisamente, en los puestos de trabajo es donde Rodríguez hace especial hincapié, pues los trabajos epidemiológicos suelen centrar sus esfuerzos en la exposición residencial.

El estudio Radon exposure and its influencing factors across 3.140 workplaces in Spain (La exposición al radón y sus factores de influencia en 3.140 lugares de trabajo en España) concluyó que uno de cada cinco trabajadores podría estar expuesto a niveles excesivos en las zonas propensas al gas. Por ejemplo, en Galicia, donde se ha mencionado que el 70% del territorio está afectado, unos 154.000 trabajadores estarían comprometidos.

De nuevo, para saber todo esto a ciencia cierta, estudiar la posible presencia de radón en una zona y predecir los posibles niveles de riesgo a nivel poblacional, como puntualiza Rodríguez, "la única forma posible de saberlo es haciendo una medición".

Reino Unido, Irlanda o Bélgica los tienen. "En España, más que un gran desconocido, es un gran ocultado. Parece que las administraciones públicas no quieren que nos enteremos de que existe", lamenta el experto. "No creemos que vaya a significar algo radicalmente diferente a lo que la Administración ha hecho hasta ahora, que es intentar tapar todo lo que sea posible".

