No, el alcohol no nos hace parecer más atractivos: la ciencia desmonta el mito y explica el efecto real

Cuenta la leyenda que el consumo de alcohol te hace parecer más atractivo ante los demás. Pero como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, la ciencia se ha encargado de desmontar este mito. Un reciente estudio publicado en Journal of Studies on Alcohol and Drugs ha demostrado que la ingesta de bebidas alcohólicas facilita el hecho de que te acerques a personas que te resultan atractivas, pero no por ello te van a parecer más bellas.

Las investigaciones que se habían realizado hasta la fecha tan sólo habían medido el efecto del alcohol en la percepción que tenemos del físico del resto de personas en base a unas fotografías. Por tanto, el nuevo trabajo ha añadido un componente más realista, pues se le ha dado la posibilidad a los participantes de conocer a los individuos que estaban puntuando.

Aunque antes de que se produjera el encuentro, las 18 parejas de varones, con edades comprendidas entre los 21 y los 27 años, debían acudir al laboratorio para puntuar el atractivo de las personas que se les mostraba a través de vídeos e imágenes. A los jóvenes también se les preguntaba con quiénes desearían tener algún tipo de encuentro posterior a sus puntuaciones.

El hecho de que los participantes fueran al laboratorio en pareja no es casual. Los investigadores explican que de esta forma se trataba de recrear un escenario lo más verosímil posible. Además, los participantes acudieron en un par de ocasiones. En una de ellas se le ofreció una bebida alcohólica que no causara una concentración de alcohol en la sangre superior a 0,08 gramos por litro (el límite legal para conducir en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y en muchos estados de EEUU), mientras que en la otra recibían una bebida sin alcohol.

Efecto 'gafas de cerveza'

Los investigadores no encontraron evidencia alguna de que el consumo de alcohol provocara un cambio en el nivel de atractivo percibido en una persona. "El fenómeno conocido como 'efecto de las gafas de cerveza' aparece a veces en la literatura científica pero no como una cuestión con fundamento", señala Michael Sayette, profesor de la Universidad de Pittsburgh y uno de los autores del estudio.

Se cree que el fenómeno de las gafas de cerveza fue acuñado por universitarios estadounidenses en la década de 1980. Consiste en el hecho de que veamos más atractiva a la gente a medida que vamos consumiendo más copas de alcohol. Pese a las pruebas anecdóticas del fenómeno, la relación entre la intoxicación etílica y el atractivo físico no se ha estudiado sistemáticamente.

Sin embargo, sí que se observó que, tras consumir alcohol, era más probable que las personas optaran por interactuar con las que percibían como más atractivas. De hecho, cuando bebían los participantes eran 1,71 veces más propensos a seleccionar uno de sus cuatro candidatos más atractivos para quedar potencialmente en un futuro estudio, en comparación con cuando estaban sobrios.

Así, la investigación sugiere que el alcohol puede convertirse en ese 'coraje líquido' necesario para acercarte a gente atractiva. "A la gente le puede beneficiar reconocer que las motivaciones sociales cambian cuando se bebe, de forma que pueden ser atractivas a corto plazo pero posiblemente perjudiciales a largo plazo", remacha el investigador Molly A. Bowdring.

