Alerta sanitaria: retiran este popular jarabe para la tos por reacciones alérgicas graves

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado que los fármacos que contengan folcodina —ya sea como único principio activo o en combinación con otros— sean retirados del mercado de la Unión Europea. Se trata de un medicamento para la tos, los resfriados y las gripes comercializado en algunos países del continente en el que recientemente se ha observado un peligroso riesgo: quienes lo han consumido pueden desarrollar reacciones alérgicas a un tipo de anestesia.

Concretamente, el Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) ha alertado de que el uso de folcodina hasta 12 meses antes de someterse a anestesia con agentes bloqueantes neuromusculares (conocidos como BNM) puede provocar reacciones anafilácticas potencialmente mortales a estos últimos fármacos. Además, el comité explica que no existen medidas efectivas para minimizar este riesgo, ni se han observado poblaciones en las que los beneficios de la folcodina sean mayores a sus riesgos.

Por esta razón, el organismo europeo concluye que no existe otra alternativa más allá de retirar cualquier medicamento que contenga este principio activo del mercado y, por eso, revocará su licencia europea. La folcodina es un opioide que se utiliza tanto en adultos como en niños para tratar la tos seca; actúa directamente en el cerebro reduciendo las señales nerviosas que los músculos que intervienen en la tos mandan a este órgano. Las marcas comerciales con este compuesto son Dimetane, Biocalyptol y Broncalene.

La folcofina es una sustancia que se lleva utilizando desde la década de 1950 y, en este momento, los medicamentos que la llevan están aprobados en varios países europeos: Bélgica, Croacia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia. Aunque el organismo ya ha trasladado la recomendación de excluir del mercado este fármaco, la EMA ha pedido a los profesionales sanitarios que prescriban a sus pacientes otras opciones similares de tratamiento a la folcodina y que pregunten a quienes se vayan a someter a estas anestesias si han consumido en el último año esta sustancia.

Los medicamentos que contienen folcodina se suelen comercializar en formato de jarabes. Estos productos de la farmacia han protagonizado han resultado en los últimos años polémicos porque algunos sanitarios se han pronunciado para decir que no sirven para nada. De hecho, en este artículo de EL ESPAÑOL varios expertos explican que no prescriben estas soluciones a los más pequeños porque "no cambian el curso de la enfermedad y tienen efectos secundarios".

