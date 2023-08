Aldi ordena la retirada inmediata de estos populares alimentos: las marcas afectadas

La popular cadena de supermercados Aldi ha anunciado en su página web la retirada de dos de sus productos en España. Según ha declarado la compañía, estos dos productos han dejado de cumplir con los estándares de calidad que exige la marca. Estos dos productos son los nuggets vegetarianos llamados The wonder nuggets de la marca blanca de Aldi My Veggie Day y su entrecot de vaca rubia gallega.

"Informamos a nuestros clientes de que la venta este producto ya que no cumple con los estándares de calidad definidos", declara la empresa sin dar otra razón más específica sobre esta decisión. En el caso de los nuggets para vegetarianos añaden que su retirada se ha producido como medida de precaución y destacan que el lote afectado del producto es el 23202 con fecha de caducidad en el 26 de agosto de 2023.

¿Qué debemos hacer si tenemos uno de estos dos productos en nuestra casa? Pues estos supermercados de origen alemán han pedido que los llevemos hasta uno de sus establecimientos, cualquiera de ellos, y ahí nos devolverán el dinero que pagamos por estos. Por el momento, no han tenido lugar alertas alimentarias que adviertan de un peligro para la salud derivado de estos productos, pero se recomienda no consumirlos.

Los nuggets vegetarianos de Aldi contienen, en vez de la habitual carne de pollo, una mezcla de proteínas de la soja, agua, aceite de oliva y algunos aditivos para mejorar el sabor y su textura. Se vende en envases de ocho nuggets y tiene un precio de 2,59 euros por cada unidad de este producto. Se trata de un producto refrigerado que hay que cocinar ya sea en la sartén, el horno o, incluso, la freidora de aire.

Si bien por el mensaje de Aldi se entiende que sólo se ha retirado un lote de nuggets por un problema de calidad, en el caso del entrecot parece ser que se han retirado todas las existencias de este producto. Aunque la vaca rubia gallega se cría también en Castilla y León, Madrid, La Rioja y Aragón, es la provincia de Lugo en la que reside hasta un 75% de la población total de este animal, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

