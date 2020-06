Que no te líen: estas son las únicas cremas de frutos secos saludables

Los frutos secos son un imprescindible de la dieta mediterránea. Contienen grasas saludables, vitaminas y minerales, esenciales para mantener una dieta sana y adecuada. También podemos encontrarlos en forma de cremas, esto es, las ya famosas cremas de frutos secos que tan de moda se han puesto en los últimos años (crema de cacahuetes, de anacardos, de avellana, de nueces…) y que no debemos confundir con las conocidas cremas de cacao de toda la vida tipo Nutella o Nocilla.

Las cremas de frutos secos pueden ser saludables y aptas para una dieta regular siempre y cuando lleven unos determinados ingredientes en su etiquetado (aunque eso sí, no para todos los días). No todas estas cremas son sanas por el simple hecho de contener frutos secos entre sus ingredientes. Algunas de ellas llevan demasiada azúcar o grasas refinadas, ingredientes no precisamente saludables. Por ello, es importante ver el contenido completo de su etiqueta para saber si la crema de frutos secos que elegimos en el súper es saludable o no. Y esto es más fácil de lo que pensamos.

"Para que una crema de frutos secos sea saludable en la etiqueta debe venir como único ingrediente el fruto seco. Es decir, que la crema sea 100% de ese fruto seco concreto (crema de avellanas, crema de cacahuetes, crema de anacardos…). Nada de harinas, ni de aceites, ni de sal, ni de azúcar ni de nada. Si contiene más ingredientes, esa crema nunca va a ser saludable porque incluirá, por norma general, ingredientes como aceites refinados o azúcar", afirma a EL ESPAÑOL la dietista-nutricionista del Instituto Centta de Madrid, Mireia Elías (@alimentacion3s).

Las cremas de frutos secos, explica la experta, nacen de triturar el fruto seco y con la propia grasa que contienen de manera natural se consigue la textura cremosa.

En este artículo ya comentábamos cómo y por qué la famosa la crema de cacahuetes de Mercadona estaba arrasando entre los usuarios. Y lo hacía porque el famoso nutricionista Carlos Ríos, y otros expertos de las redes sociales, elogiaban sus bondades: tan solo contiene el fruto seco en sí, en este caso, cacahuetes.

También en otros supermercados como Carrefour o El Corte Inglés podemos encontrar otras cremas de frutos secos, 100% frutos secos, como por ejemplo, la crema de cacahuetes de Whole Earth (en ambas cadenas); la crema de anacardos de NaturGreen (en Carreofur), la crema de cacahuetes de Prozis (en Carrefour) o la crema de cacahuetes de Weider (en El Corte Inglés). Aldi, al igual que Mercadona, tiene su propia crema 100% de cacahuetes.

La cantidad recomendada

"Lo ideal, realmente, es siempre comer los frutos secos, crudos, tostados y sin sal, pero nunca fritos, porque de esta forma estaremos añadiendo grasas de mala cantidad", explica Elías. Los frutos secos (crudos, tostados y sin sal) a pesar de ser alimentos calóricos se pueden tomar todos los días, en una cantidad recomendada, además de no engordar pueden ser incluso aliados para combatir la obesidad.

"La cantidad recomendada de frutos secos a diario es de un puñado (lo calculamos con nuestra propia mano) de cualquier fruto seco", expone la experta. Si hacemos deporte podemos tomar más, mientras que si estamos en proceso de pérdida de peso o de grasa deberíamos reducir un poquito más esa cantidad, pero nunca suprimir su ingesta", afirma.

Cuando tomamos los frutos secos en forma de crema, es importante controlar esa cantidad, ya que no será lo mismo tomarlo en esta presentación untable que al natural, es decir, ese puñado de fruto secos, crudos o tostados.

"Al tomar crema de frutos secos siempre vamos a tomar más cantidad de la que realmente necesitamos. Es igual que cuando tomamos un zumo de naranja: para hacerlo usamos dos o tres piezas de naranjas en vez de una. Cuando te untas la crema en una tostada siempre vas a tomar una ración más grande. Por tanto como es un alimento con alta densidad de calorías es más fácil que nos excedamos", explica Elías.

Por esto mismo no deberíamos tomarlo a diario. "Lo recomendable es tomar 2-3 cucharadas soperas de crema de frutos secos 100% a la semana y reducir esa cantidad si estamos haciendo dieta para adelgazar", añade.

Las cremas de frutos secos, 100% frutos secos, son consideradas un alimento ideal para usar en los desayunos o en las meriendas, o incluso como aderezo. Por ejemplo para untar en una tostada con pan integral o en unas tortitas integrales saludables, incluso en en platos salados "en los que podemos incluir la crema de frutos secos, por ejemplo con arroz, pollo, zanahoria y otras verduras", termina Elías.