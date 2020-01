Alerta alimentaria: Sanidad pide que no se consuman estas hamburguesas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la presencia de alto contenido en gluten sin declarar en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas de la marca Waitrose.

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores con intolerancia al gluten y que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

La AESAN señala, eso sí, que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

La AESAN tuvo conocimiento este jueves a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System For Food and Feed -RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a gluten no declarado en el etiquetado en hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas marca Waitrose procedentes de Reino Unido.

El producto implicado es: hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas marca Waitrose, presentado en envases de 270 g., de todas las fechas de caducidad desde el 19.12.19 hasta el 21.01.20 inclusive.

El producto afectado ha sido distribuido a la Comunidad Valenciana. AESAN ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La hamburguesa angus (denominada en inglés: Angus burger) es una hamburguesa elaborada con carne picada de la raza vacuna aberdeen angus (autóctona de Escocia de la localidad de Angus) que le proporciona el nombre.

Éste proviene de las cadenas de restaurantes que sirven hamburguesas en EEUU y que ponían esta denominación para indicar que la calidad premium se destacaba por el empleo de la carne de vacuno especial. Este tipo de hamburguesas se destaca en los menús por su elevado precio. Se presenta en las mismas variaciones que una hamburguesa, es decir las hay cheeseburger (hamburguesa con queso) con carne de vacuno.

La web del Grupo de Trabajo sobre Enfermedad Celiaca y Sensibilidad al Gluten no Celiaca se hizo este mismo jueves eco de la alerta de AESAN ya que, obviamente, sus lectores son los más afectados por la comunicación del organismo ministerial.

Waitrose and partners es una compañía británica de alimentación con una amplia oferta de productos. Entre ellos, estas hamburguesas que han viajado a la Comunidad Valenciana y que ahora mismo no están disponibles en la web de la empresa.

Los ingredientes de las mismas son: carne picada de de esta raza al 83%, vino tinto, fécula de patata, harina de arroz, azúcar mascabado, perejil, cebolla roja, sal, orégano, tomillo, cebolla, vinagre de vino blanco, pimienta negra, conservantes, harina de maíz, monohidrato de dextrosa, conservantes, fibra de bambú, puré de ajo y sirope de azúcar caramelizado.