El tiempo: pronóstico para el viernes 9 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas significativamente elevadas en el tercio este del país y en el archipiélago balear, así como fuertes rachas de viento en el norte de Galicia y en el oeste de Asturias.



El desplazamiento hacia el este de un sistema frontal atlántico dejará nubosidad abundante y precipitaciones en Galicia, Asturias y en el oeste de Castilla y León, que se irán extendiendo durante el día al resto del tercio noroeste, y no se descarta que afecten al País Vasco y a los Pirineos de forma dispersa y ocasional.



A lo largo del día, la nubosidad y las lluvias irán remitiendo desde el noroeste, excepto en el oeste de Galicia, donde se mantendrán durante gran parte de la jornada. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país.

El pronóstico del tiempo para el viernes 9 de agosto.



Las temperaturas aumentarán en el extremo oriental peninsular. Los valores térmicos serán significativamente altos en el tercio este y en Baleares. Se podrían superar los 39/40 grados en las depresiones del noreste peninsular y los 40/42 grados en la Comunidad Valenciana y en Murcia.



Vientos de componente sur en el noreste, litoral mediterráneo y en Baleares, y del oeste en el resto de la Península, con rachas fuertes en el norte de Galicia, oeste de Asturias y en la cordillera Cantábrica, amainando durante la tarde. Alisios en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas



GALICIA: nuboso o cubierto tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en los litorales y en la mitad oriental. Lluvias débiles, más intensas y frecuentes en el litoral oeste. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del suroeste con intervalos de fuerte. Rachas muy fuertes en zonas altas al principio y durante el día en el litoral noroeste y en el norte de Lugo, amainando a flojo en el interior al final de la jornada.



ASTURIAS: nuboso en la Cordillera con lluvias débiles a primeras horas del día, menos probables a partir del mediodía. En el resto, cielo nuboso tendiendo a intervalos con predominio de nubosidad alta y probabilidad de alguna lluvia débil. Temperaturas mínimas que descienden en la Cordillera y se mantienen con pocos cambios en el resto de zonas, y máximas en descenso. Viento de componente sur flojo tendiendo a variable en la mitad oriental y a suroeste arreciando en la occidental, con rachas muy fuertes en la Cordillera y en el extremo suroccidental.



CANTABRIA: intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a nuboso. Lluvias débiles y chubascos durante la segunda mitad del día, más frecuentes e intensos al final de la tarde y durante la noche. No se descarta que los chubascos vayan acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas, que se alcanzarán al final del día, con pocos cambios, y máximas en descenso. En el litoral, viento flojo variable aumentando temporalmente durante las horas centrales del día a noreste. En el interior, viento del sur con probables rachas muy fuertes en zonas altas del interior, disminuyendo de intensidad por la tarde y tendiendo a variable.



PAÍS VASCO: cielo poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, sin descartar lluvias y chubascos irregularmente repartidos y ocasionalmente tormentosos, más probables en Vizcaya y noroeste de Álava. Temperaturas mínimas, que se alcanzarán al final del día, con pocos cambios, excepto en el este de Álava donde descenderán. Temperaturas máximas en descenso, salvo en el este de Guipúzcoa y en la Rioja alavesa, donde se mantendrán con pocos cambios. Viento, en general flojo, del sur y suroeste girando por la tarde a norte y noreste.



CASTILLA Y LEÓN: nuboso o intervalos nubosos con precipitaciones, en general débiles, que irán desplazándose en el transcurso del día de oeste a este. Temperaturas mínimas en descenso en el oeste y sin cambios en el resto, y máximas sin cambios en el extremo este y en descenso en el resto. Vientos del suroeste con algunas rachas fuertes en el norte y este, tendiendo al oeste.



NAVARRA: poco nuboso o despejado aumentando por la tarde a nuboso o con intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y de evolución, con probables lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos durante la segunda mitad del día en el tercio norte, sin descartar que se extiendan las precipitaciones de forma más irregular y dispersa al resto de la mitad norte. Temperaturas mínimas, que se alcanzarán al final del día, con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento en el extremo este y sin cambios significativos en el resto. Viento flojo del sur y sureste girando por la tarde a suroeste y por la noche a norte y noroeste.



LA RIOJA: poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad durante la segunda mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios significativos. Vientos del sur y suroeste con algunas rachas fuertes en la Sierra, girando al oeste.



ARAGÓN: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, sin descartar algún chubasco o tormenta aislado por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento del suroeste de flojo a moderado, sobre todo por la tarde.



CATALUÑA: poco nuboso o despejado, con brumas matinales en puntos del litoral. En el Pirineo occidental, habrá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco o tormenta aislado por la tarde. Temperaturas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior, especialmente las máximas del Pirineo. Viento variable flojo, tendiendo a componente sur flojo a moderado, especialmente en la mitad norte del litoral.



EXTREMADURA: poco nuboso aumentando a nuboso con precipitaciones débiles en el norte y oeste de Cáceres, que se extenderán de forma más dispersa al resto. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el sur y sin cambios en el resto, y máximas en descenso. Vientos del oeste y suroeste.



MADRID: predominio de cielos despejados al principio y final del día, con intervalos de nubes medias y algún intervalo de nubosidad de evolución, y posibilidad de algún chubasco o tormenta disperso por la tarde en la Sierra. Temperaturas mínimas en aumento, menos acusado en la Sierra. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los descensos. Vientos flojos del suroeste con intervalos más intensos en las horas centrales del día.



CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes medias y altas en Toledo y Guadalajara durante las horas centrales del día, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el norte de Guadalajara. Temperaturas mínimas en aumento, menos acusado hacia el sureste. Temperaturas máximas con pocos cambios en la mitad oriental y predominio de los descensos en Toledo y Ciudad Real, con máximas que estarán en torno a los 40 grados en el área de Hellín. Vientos flojos de oeste y suroeste con intervalos más intensos en las horas centrales del día.



COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, sobre todo en la zona prelitoral central. Viento variable flojo tendiendo a oeste en el interior y sureste en el litoral.



MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. Vientos variables flojos, tendiendo a oeste o suroeste por la tarde.



BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla matinal en Mallorca. Temperaturas con pocos cambios o ascenso de las diurnas en el norte de todas las islas. Viento flojo.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el litoral atlántico y en el valle del Guadiana. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto de zonas. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y arreciando en el litoral. Poniente en el Estrecho, con intervalos de fuerte por la tarde.



CANARIAS: poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de Lanzarote y de las islas más montañosas a primeras y últimas horas de la jornada. Baja probabilidad de chubascos ocasionales en cumbres centrales de Tenerife, principalmente al mediodía. No se descarta calima en altura durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Se superarán localmente los 34 grados en zonas del interior de Gran Canaria. Viento del noreste de flojo a moderado, con predominio del régimen de brisas en costas suroeste de las islas más montañosas.