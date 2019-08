El tiempo: pronóstico para el jueves 8 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una subida generalizada de las temperaturas, que serán de hasta 38 grados en Andalucía, con mucho calor en el sudeste interior y también en el valle del Ebro y en Baleares, aunque por el contrario lloverá en el noroeste del país.



Las temperaturas se prevén altas en el sudeste peninsular, valle del Ebro y Baleares. Vientos fuertes o con intervalos de fuerte en el litoral gallego y zonas altas del noroeste peninsular. Precipitaciones que podrán ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.



La aproximación de un frente atlántico al oeste de Galicia provocará lluvias y chubascos localmente persistentes, y puntualmente fuertes al final del día. Podrán extenderse a otras zonas del extremo noroeste peninsular, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas.

El pronóstico del tiempo para el 8 de agosto.



En el resto de la mitad norte, intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con baja probabilidad de chubascos y tormentas aislados en áreas montañosas. Intervalos nubosos en el norte de Canarias. Predominio de poco nuboso en el resto.



Temperaturas diurnas en ascenso en general, localmente notable en gran parte de la Península, aunque en descenso en el sur del área mediterránea y Baleares, con máximas no obstante muy calurosas en torno a 36/38 grados en Andalucía, interior sudeste, Baleares y valle del Ebro.



Vientos del suroeste fuertes o con intervalos de fuerte en el litoral gallego y zonas altas del noroeste peninsular. Predominio de vientos de componentes sur y oeste en el resto, aunque en el litoral cantábrico predominará el este. Alisios en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas



GALICIA: nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que podrían ir acompañados de tormentas, más intensos y frecuentes en el oeste y localmente fuertes y persistentes en el litoral occidental. Probables brumas y nieblas en el litoral occidental y montaña de Ourense matinales y nocturnas. Temperaturas en ascenso. Viento del sur y suroeste arreciando a intervalos de fuerte en el litoral, salvo en el de Lugo, donde soplará viento flojo del este; rachas muy fuertes en el interior de A Coruña.



ASTURIAS: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde en el este, con lluvias débiles y chubascos dispersos en el oeste y Cordillera y poco probables en la mitad oriental. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las máximas, que puede ser localmente notable. Viento flojo del sur y sureste tendiendo a este y nordeste en el litoral y arreciando en la Cordillera a suroeste.



CANTABRIA: predominio de cielos poco nubosos, aunque en horas centrales con intervalos de nubes medias. Temperaturas en ascenso, siendo en el caso de las máximas más acusado. Viento flojo variable con predominio de la componente sur y en el litoral de componente este; en la Cantabria del Ebro viento de suroeste, ocasionalmente más intenso en horas centrales.



PAÍS VASCO: predominio de cielos poco nubosos, aunque en horas centrales con intervalos de nubes medias. Temperaturas en ascenso, siendo notable en el caso de las máximas en el norte. Viento flojo, en el interior de componente sur tendiendo a variable; en el litoral, flojo variable dominando la componente este.



CASTILLA Y LEÓN: en el noroeste nuboso con precipitaciones débiles ocasionales, que en Sanabria pueden ser más intensas e ir acompañadas de tormenta. En el resto intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el sureste y en ligero ascenso en el resto y máximas en ascenso, localmente notable en el sureste. Vientos del suroeste con rachas fuertes al final del día en la Cantábrica.



NAVARRA: predominio de cielos poco nubosos, aunque en horas centrales con algún intervalo de nubes medias en el norte. Temperaturas en ascenso, en general, que será notable en el caso de las máximas en el norte, salvo las mínimas que no varían en la Ribera del Ebro y sureste. Viento flojo variable o de componente sur.



LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso, que será notable en la Rioja Baja. Vientos del sur y suroeste, flojos en general.



ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso, con nubes de evolución diurna en zonas de montaña, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica Oriental. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, localmente notable en zonas del valle del Ebro. Viento variable flojo tendiendo por la tarde a componente sur.



CATALUÑA: Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el tercio sur, y con nubes de evolución diurna en zonas de montaña. No se descartan chubascos ocasionales en el Pirineo por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en el interior y en el nordeste, y con pocos cambios en el resto del litoral y prelitoral. Viento variable flojo tendiendo al mediodía a componente sur, con intervalos de moderado en la mitad norte del litoral.



EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos nubosos en el noroeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el noreste y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso, que podrá ser notable en el tercio este. Vientos de componente oeste, flojos en general.



MADRID: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en la Sierra. Por la tarde no se descarta algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable tendiendo por la mañana a suroeste flojo con algún intervalo más intenso por la tarde.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución por la tarde en la Serranía y Parameras donde no se descarta algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, que será más acusado en el oeste. Viento flojo variable tendiendo por la tarde a oeste y suroeste, con intervalos más intensos en Guadalajara.



COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en puntos del litoral. En el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, o con descensos locales en el interior; máximas localmente en descenso, sobre todo en el sur de Alicante. Viento variable flojo tendiendo al mediodía a componente este.



MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, o mínimas sin cambios. Vientos variables flojos con predominio de la componente este.



BALEARES: cielo nuboso con predominio de nubes medias y altas, tendiendo a partir de la mañana a poco nuboso o despejado. Brumas matinales. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas con pocos cambios o en descenso. Vientos flojos con brisas costeras.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos en Cádiz y el litoral mediterráneo, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto. Vientos variables flojos, con poniente al principio en el litoral mediterráneo y tendiendo a componente oeste por la tarde en la mitad occidental. Poniente en el Estrecho, disminuyendo por la tarde.



CANARIAS: intervalos nubosos en el norte de Lanzarote, y poco nuboso o despejado en el resto de zonas, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más marcado en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con predominio del régimen de brisas en costas orientadas al suroeste de las islas más montañosas.