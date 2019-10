Más de 200.000 personas sufrirán inundaciones costeras en España en 2050

Más de 200.000 personas estarán en España en 2050 expuestas de forma periódica a las inundaciones costeras causadas por el cambio climático, según un estudio internacional que ha triplicado la población mundial que sufrirá las consecuencias de la subida del nivel del mar.



Los científicos elevan esa cifra de afectados en España a 340.000 en el año 2100 en el peor de los escenarios: con emisiones altas de los gases responsables del cambio climático.



Además, si las emisiones no disminuyen, el número de personas que vivirían en España por debajo del nivel de la marea alta del mar rondaría las 200.000 personas al final del siglo.



El estudio, publicado hoy en la revista Nature Communications, ha sido realizado por Climate Central, una organización estadounidense que agrupa a numerosos científicos que investigan el cambio climático y sus efectos en la población.



El modelo de cálculo utilizado por esta organización permite, al contrario de los sistemas utilizados hasta ahora, discriminar las copas de los árboles y los tejados de las casas, que hacían que las costas parecieran menos vulnerables de lo que son en realidad, según los responsables del estudio.



La investigación pone de relieve que las zonas españolas más vulnerables serán Doñana, numerosas áreas de Huelva y Cádiz y el Delta del Ebro.



Además del estudio, los científicos han diseñado un mapa interactivo que predice cómo afectará el aumento del nivel del mar en miles de lugares y en distintos escenarios: desde que las emisiones continúen sin apenas restricciones hasta que se produzcan unas reducciones "extremas" de carbono.



Así, el mapa permite comprobar cómo afectarán esos fenómenos en una veintena de puntos españoles: desde Pasajes (Guipúzcoa) hasta La Coruña o Vigo, en el norte; desde Huelva hasta Algeciras en el suroeste; o desde Málaga hasta Barcelona en el litoral mediterráneo.



Los datos revelan que en 2050 las tierras en las que hoy residen unos 300 millones de personas se inundarán "al menos" una vez al año, una cifra que las estimaciones anteriores cifraban en 80 millones de personas.



La investigación aporta datos individualizados de un total de 135 países y señala que en seis países asiáticos (China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Tailandia) viven unos 237 millones de personas que sufrirán inundaciones al menos una vez al año si no se construyen las defensas costeras adecuadas.



El investigador Benjamin Strauss, director de Climate Central, ha subrayado que el Acuerdo de París contra el cambio climático "debería ser suficiente" para evitar los peores escenarios, aunque a su juicio no se puede corroborar esto "con total certeza".



"Muchos de los efectos del cambio climático son ya irreversibles, pero nunca será demasiado tarde para que reduzcamos sus efectos reduciendo la contaminación ", ha señalado a EFE Strauss.



Las estimaciones más optimistas sobre el aumento del nivel del mar que usa la investigación se sustentan sobre la teoría de que las capas de hielo se mantendrán más o menos estables durante las próximas décadas.



Porque el estudio alerta de que si las cosas empeoran y las capas de hielo se vuelven más inestables y se reducen de una forma significativa, el riesgo de inundación anual en España en el año 2100 afectaría a unas 700.000 personas.



Benjamin Strauss ha explicado que, igual que el hielo de un congelador no se descongela en el momento que se desenchufa, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida tampoco responden instantáneamente al calentamiento; "las capas de hielo aún no se han acercado a alcanzar el calentamiento que ya hemos causado, pero podemos empeorar las cosas si contaminamos más".



El estudio pone de relieve cuáles serían los beneficios de una importante reducción de las emisiones, y señala por ejemplo que una rápida reducción de los gases de efecto invernadero salvaría a unos 50 millones de personas en el mundo de sufrir inundaciones costeras cada año a finales del siglo.



O, en el otro extremo, si no se produjera una reducción importante de esas emisiones, el mar crecerá hasta sumergir por completo lugares en los que en la actualidad viven 40 millones de personas.



Los científicos han incidido en que, gracias a este estudio, todas las autoridades disponen ya de datos, incluso a pequeña escala y a nivel local, sobre el riesgo de inundaciones y de la subida del nivel del mar, una información que pueden utilizar para tomar decisiones de planificación.



"Esperamos que nuestra investigación, y los mapas y datos que compartimos abiertamente, ayuden a alertar al público y a los gobiernos sobre la necesidad, si queremos evitar grandes daños, de una acción contundente, tanto en términos de reducción de la contaminación como de una preparación para las inundaciones", ha manifestado a EFE el director científico de Climate Central.