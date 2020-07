Pedro Duque se presenta como candidato para presidir la Agencia Espacial Europea

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, será candidato a la Dirección General de la Agencia Espacial Europea (ESA), algo que el Gobierno consideraría "un honor" ya supondría "que un español dirigiera por primera vez" la ESA. "Esta candidatura va en línea con la apuesta decidida de este Gobierno por la Ciencia y la Innovación como pilares para la reconstrucción económica de nuestro país y de Europa en su conjunto", afirma en un comunicado.

"El ministro Pedro Duque ha formalizado ya su candidatura para dirigir este organismo, del que entró a formar parte en 1992, tras superar las pruebas para convertirse en astronauta. Posteriormente, y antes de su entrada en el Gobierno, ha desarrollado toda su carrera profesional en esta agencia europea y en la industria del sector, ocupando diversos cargos de responsabilidad", continúa.

Los rumores sobre la candidatura de Duque para dirigir la ESA no había sido confirmados hasta ahora. Hace 15 días, el ministro no ocultaba su interés pero mantenía que estaba "totalmente centrado" en el Plan de Choque por la Ciencia y en la lucha contra la pandemia de COVID-19 como para dejarse "distraer". En cualquier caso, destacaba, "si fuera yo solo, yo haría lo que me parezca, pero es una decisión de Gobierno y se tomará en muy pocos días".

La ESA abrió en junio la selección de su nuevo director general, un proceso que espera ver finalizado para finales de año y al que puede presentarse cualquier ciudadano de sus veintidós países miembros. El mandato de su actual director general, el alemán Jan Wörner, en el cargo desde 2015, finaliza en junio de 2021.

La convocatoria para elegir nuevo director general suele estar abierta unos dos meses y finalizado ese plazo empieza el proceso de evaluación de las candidaturas recibidas; los mejores candidatos, ya en una lista reducida, serán entrevistados por el Consejo de la ESA, que en una de sus reuniones deberá ratificar al elegido para el puesto.

Cualquier ciudadano de los países miembros puede ser candidato y la convocatoria no está restringida a los candidatos formalizados o bendecidos por los Estados, y la agencia espacial, que tiene su sede en París, espera recibir muchas candidaturas.

De aquí a finales de año, a menos que se convoque alguna reunión extraordinaria, hay dos reuniones previstas del Consejo, una en octubre y la siguiente en diciembre, y desde la ESA se confía en poder cerrar para entonces el nombre del sucesor.

El mandato inicial es de cuatro años y puede ser renovado, aunque la duración de su ampliación no está sometida a "normas estrictas". Wörner, de 65 años, habrá encadenado uno de cuatro y otro de dos antes de su partida, mientras que su antecesor, el francés Jean-Jacques Dordain, estuvo en el puesto un total 12 años.