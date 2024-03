Un comité de geólogos rechaza que estemos en una nueva era geológica: la polémica del Antropoceno

Un panel de expertos que forma parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas ha rechazado la propuesta para declarar oficialmente el inicio del Antropoceno, el intervalo de tiempo geológico que estaría marcado por los cambios que el ser humano ha provocado en el planeta. La Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria rechazó por una gran mayoría la propuesta según The New York Times (NYT) y la CNN.

De acuerdo con la cronología geológica de los 4.600 millones de años de historia en la Tierra, nuestro mundo se encuentra ahora mismo en el periodo Holoceno, que comenzó hace 11.700 años con el retroceso más reciente de los grandes glaciares. Modificar esta clasificación para declarar el Antropoceno hubiese reconocido que los cambios recientes inducidos por el hombre habían sido lo suficientemente profundas como para poner fin al Holoceno.

Según la definición que se lleva debatiendo desde hace más de una década, el Antropoceno habría comenzado a mediados del siglo XX, cuando las pruebas de bombas nucleares esparcieron lluvia radiactiva por todo el mundo. Los científicos no niegan que nuestra era destaque por fenómenos como la contaminación por plásticos, las cenizas industriales, el hormigón y el rápido calentamiento por el efecto invernadero, pero consideran que es una definición demasiado vaga como para forzar el cambio en libros de texto, artículos de investigación y museos de todo el mundo.

"El Antropoceno fue propuesto en la década de 1980 como una nueva época geológica caracterizada por la influencia probada de la humanidad sobre el medio ambiente, pero llevado a la extrema suposición de que los humanos ya hubiéramos ‘sacado al planeta’ de su variabilidad natural, lo cual restaba por ser contrastado por evidencias científicas indiscutibles archivadas en los sedimentos", explica Juan Carlos Gutiérrez Marco, geólogo y paleontólogo del CSIC en el Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), en declaraciones a Science Media Centre.

"Este pretender convertir al Antropoceno en la ‘expresión geológica del cambio global’ está muy bien desde el punto de vista ideológico", prosigue el especialista. "Pero para llegar a formar parte del cuerpo de estudio de las geociencias, era necesario poder superar antes los filtros científicos rigurosos que se establecen para cualquier unidad candidata a incorporarse a la Tabla Geológica Internacional, algo así como una ‘tabla periódica de los elementos’ que, en este caso, afecta a unidades formales del registro y tiempo geológico".

"Desde el punto de vista geológico vivimos en el Megalayense, que es el Piso/Edad más moderno dentro de la Serie/Época Holoceno, perteneciente al Sistema/Periodo Cuaternario, dentro del Eratema/Era Cenozoico, del Eonotema/Eón Fanerozoico. En mi modesta opinión, también vivimos en el Antropoceno, entendido este como el metaconcepto que se viene utilizando ampliamente en humanidades y ciencias sociales, a cargo de artistas, ambientalistas, políticos, historiadores, geógrafos, filósofos, novelistas…, y también en nuestro colectivo de geólogos".

"Esto no significa que la comunidad geológica niegue la influencia humana en el medio natural", añade Blanca Martínez, geóloga y miembro de la Unidad de Cultura Científica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). "Posiblemente, este término pase a convertirse en un evento geológico como otros. Por ejemplo, los Eventos Anóxicos Oceánicos del Cretácico o los Eventos Heinrich del Cuaternario, cuyo nombre no se incluye en la tabla de los tiempos geológicos porque no tienen suficiente entidad para definir ninguna subdivisión temporal".