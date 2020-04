Sanidad no pone plazos para la "desescalada" y el fin del confinamiento: "Ojalá lo supiéramos"

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha señalado que el Ministerio de Sanidad, apoyado por un grupo de expertos, sigue estudiando cuánto va a durar la siguiente fase del coronavirus tras el confinamiento, en la que se van a ir relajando progresivamente las restrictivas medidas de movimiento y distanciamiento social.

"Ojalá lo supiéramos", ha contestado Sierra en rueda de prensa tras ser preguntada sobre la duración de esta nueva fase de transición o desescalada, que el Gobierno espera abordar en las próximas semanas. "Hay que ir valorando poco a poco y viendo lo que pasa. Cada paso de la desescalada tienes que ver lo que está pasando para dar el siguiente. Sería muy atrevido por mi parte decir cuánto va a durar porque ni nosotros ni nadie en el mundo lo sabe realmente", ha apuntado.

La epidemióloga del Ministerio de Sanidad asegura que el Gobierno lleva "muchos días trabajando" en la siguiente fase, donde se "intensificará la vigilancia y la detección precoz", con el objetivo de que el virus "no vuelva a circular como antes". En este sentido, ha afirmado que "uno de los puntos clave" es cómo se va a abordar el desescalamiento, adoptando o no medidas personalizadas para cada territorio o comunidad autónoma en función de su situación epidemiológica y/o geográfica.

"No es nada fácil, es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia así y a un momento de desescalada. Ningún país tiene la clave de cómo hacerlo. Nos estamos basando en muchísimos expertos que nos están aconsejando", ha argumentado. Según Sierra, una de las "valoraciones" que se están analizando es si hay que hacer la desescalada "a la vez". "No tengo la respuesta todavía porque seguimos analizando todo. Hay que ver lo que pasa estas semanas y se irán tomando decisiones en función de lo que vayamos viendo. No tenemos todavía las respuestas consolidadas", ha admitido.

Estudio de inmunidad

Por otra parte, ha indicado, tal y como hizo este domingo, que se está trabajando para poner en marcha "en las próximas semanas" un estudio de inmunidad con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dará "apoyo en el muestreo", para estimar el porcentaje de población que ya está inmunizado frente al Covid-19. Sierra ha precisado que el diseño "ya está prácticamente cerrado", aunque ha reconocido que "la logística no es fácil".

Para este estudio se van a utilizar los test rápidos que ya han comenzado a recibir las comunidades autónomas, y que detectan la presencia de anticuerpos en el organismo de los pacientes en torno a cinco o siete días desde el contagio. Sin embargo, la principal utilidad de estos test va a ser el cribado de pacientes en entornos de especial prevalencia de la enfermedad, como hospitales y residencias. Si la prueba da negativo, en cualquier caso, se debería realizar una PCR dado que es la más fiable; en caso de positivo, ya estaría confirmado. De esta forma, se podrían evitar el uso de más PCR, que son más laboriosas, y aumentar su capacidad y disponibilidad diagnóstica, ha recordado Sierra.