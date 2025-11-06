Víctor (40), el mejor barista de Castilla y León con once años de experiencia: "Un buen café está listo en 25 segundos"

Víctor Chicote en su cafetería de Soria Cedida a El Español- Noticias de Castilla y León

El café es una bebida que gusta a todo el mundo, o casi. Se puede consumir de muchas formas: frío, caliente, solo, con leche o con canela. Por la mañana, después de comer, a media tarde o por la noche, es el compañero perfecto en la vida de muchas personas.

En todas las casas hay una cafetera. Cada mañana se enciende y deja un especial aroma en todas las habitaciones. Pese a que cada uno lo hace de una forma, hay unos pasos que se deben dar para que salga perfecto.

Víctor Chicote ha sido proclamado a sus 40 años el mejor barista de Castilla y León en el Aula del Café de Palencia. Un campeonato que ha celebrado su primera edición en la que el soriano se ha llevado la medalla de oro.

Cuenta con una experiencia de once años, momento en el que abrió, junto con su amigo David, la cafetería Enjoy Coffee. En el concurso, ha destacado especialmente en la categoría 'arte latte' y su espresso fue valorado por lograr un equilibrio perfecto entre notas ácidas y amargas, además de una excelente textura.

Víctor asegura, en declaraciones a El Español- Noticias de Castilla y León, que este premio es un "reconocimiento al trabajo y a la pasión" que hay detrás de cada café que sirve. Siempre ha trabajado en la hostelería, pero hace 11 años que decidió montar este negocio.

"Hicimos una cafetería de especialidad porque veíamos que aquí no había nada. Fue un poco al revés de lo natural. Primero lo montamos y luego nos formamos en él", explica.

El barista desvela que para hacer un buen café se necesita tener en cuenta tres importantes factores: "El café, el agua y el tiempo". Lo primero es tener en cuenta la cantidad de café que vas a echar para medir la cantidad de agua que debes usar.

En el caso de un espresso se hace con unos 25 milímetros y, a partir de ahí, decides si la cantidad es de 8 gramos o de 9. "Buscas los parámetros de las tres variables y cuando te guste, ya lo tienes", afirma.

El tiempo depende de la cantidad de gramos o de agua que se utilice en la receta. Si bien, Víctor Chicote avanza que "un buen café está listo en 25 segundos". Este es el tiempo de media que se tarda en que el agua pase por la pastilla de café y poder disfrutarlo de la mejor forma posible.

El café es un aliado perfecto que combina muy bien con muchos sabores. Eso sí, Chicote asegura que el azúcar nunca debe ir porque "te cargas los matices".

"En casa, por la mañana, me tomo un espresso porque voy más rápido. Y si quedo con un amigo pues opto por un capuchino, me gusta mucho también. Depende un poco de la circunstancia te puedes tomar un café u otro", afirma.

En este establecimiento trabajan con productos "superiores" para ofrecer la mejor calidad a los clientes y sus paladares lo notan: "La gente lo agradece. Cuando una cosa es buena y está bien preparada, lo notan".

Pese a que hoy en día se puede ver el café mezclado con muchos -y muy diversos- ingredientes como "chocolate, tónica o limón", él reconoce que no es fan de este tipo de elaboraciones. El mejor barista de Castilla y León tiene claro que apuesta por lo clásico y por su sabor natural.

Un galardón por el que ha recibido 600 euros y que pone en valor su trayectoria e implicación con su trabajo y con el afán de querer mejorar cada día para ofrecer la máxima calidad a sus clientes.