Dos mujeres heridas tras ser atropelladas de manera casi simultánea en Palencia y Salamanca

Calle de Palencia donde ha tenido lugar el atropello Google Maps

Dos mujeres han tenido que ser trasladadas al hospital tras ser atropelladas casi de forma simultánea en las ciudades de Palencia y Salamanca.

El primero de ellos ha ocurrido en Palencia, en concreto, en la Avenida Simón Nieto, a la altura del número 33.

Según informa el 112 Castilla y León, allí, sobre las 07:08 horas, una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras ser golpeada por un turismo.

Nada más recibir la llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia sanitaria para la mujer, que, aunque estaba consciente, se encontraba mareada y con magulladuras, la sala de operaciones ha pasado el aviso a la Policía Local y Nacional, y a Sacyl.

Este, por su parte ha movilizado personal sanitario y una ambulancia de soporte vital básico en la que, tras recibir una primera asistencia, la herida ha sido trasladada al hospital de Palencia.

Apenas media hora después, a las 07:42, el 112 ha recibido una segunda llamada informando de un nuevo atropello, esta vez, en la calle Palteros de Salamanca, en la esquina con la calle Gran Capitán, por el que una mujer de 53 años se encontraba herida en una rodilla a causa del golpe propinado por el turismo que la ha arrollado.

En este caso, la sala de operaciones también ha avisado a la Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital báscio para atender a la herida.

Esta, finalmente, ha sido trasladada al hospital de Salamanca.