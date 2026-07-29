Chicago selecciona un estudio del Hospital Río Carrión sobre inteligencia artificial y colonoscopias

El estudio fue presentado en Chicago por el doctor Daniel Robles Junta de Castilla y León

El Hospital Río Carrión de Palencia ha llevado su investigación médica hasta uno de los grandes escaparates internacionales de la medicina digestiva.

El servicio de Aparato Digestivo del centro hospitalario castellano y leonés ha conseguido que uno de sus proyectos sea seleccionado para una ponencia oral en la Digestive Disease Week (DDW), celebrada en Chicago, en Estados Unidos.

La DDW está considerada como uno de los mayores foros mundiales en gastroenterología, hepatología, endoscopia y cirugía gastrointestinal.

Y dentro de ese escenario, la exposición oral queda reservada a los trabajos que destacan por su impacto científico y la solidez de su metodología.

El proyecto palentino pone el foco en una tecnología que cada vez ocupa más espacio en la medicina: la inteligencia artificial.

En este caso, aplicada en tiempo real a las colonoscopias de cribado que se realizan después de que una persona dé positivo en la prueba de sangre oculta en heces.

El ensayo clínico compara la colonoscopia convencional con la realizada mediante sistemas de asistencia basados en inteligencia artificial.

Los resultados muestran que ambas técnicas ofrecen una capacidad similar para detectar lesiones.

La diferencia aparece a la hora de interpretarlas.

La IA mejora determinados parámetros del diagnóstico óptico en tiempo real. Especialmente, aumenta la especificidad.

En la práctica, eso permite reducir los falsos positivos cuando el especialista caracteriza una lesión durante la exploración.

Es un avance relevante porque una colonoscopia no consiste solo en localizar posibles anomalías.

También exige determinar qué tipo de lesión se está observando y valorar su posible riesgo.

Cuanta mayor precisión exista en ese momento, mejores serán las decisiones clínicas posteriores.

El trabajo refuerza así el papel de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo al endoscopista.

No sustituye al especialista. Le proporciona información adicional durante una prueba en la que el diagnóstico precoz resulta fundamental.

Ese potencial cobra especial importancia en el cáncer colorrectal, donde los programas de cribado buscan localizar lesiones antes de que la enfermedad avance.

El estudio fue presentado en Chicago por el doctor Daniel Robles. Tras él hay un amplio equipo de profesionales del servicio de Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

En la investigación participan Claudia Pérez, Pablo Espinel, Carmen Beatriz Bulnes, Clara Martín, Javier Santos, Elena González, Laura Pérez, Ángela Martina Montero, Fernando Santos, Marta Cimavilla, Bruno Moreira, Sergio Maestro, Javier Barcenilla, Francisco Rancel, María Antonella Rizzo y Antonio Germán Pérez.

La selección del ensayo para su exposición oral coloca al Hospital Río Carrión en un escaparate científico al que concurren investigadores y centros sanitarios de todo el mundo.

Y convierte un proyecto desarrollado desde Palencia en parte del debate internacional sobre cómo incorporar la inteligencia artificial a la práctica médica.

Una tecnología que, en este caso, no busca reemplazar la mirada del médico. Busca hacerla más precisa.