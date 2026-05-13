Castilla y León eleva un 7,5% el gasto sanitario por habitante hasta los 2.218 euros, la quinta cifra más alta del país en 2024
La Comunidad se sitúa en cuarto lugar del ranking nacional en ratio de gasto en servicios primarios de salud, por detrás de La Rioja, Andalucía y Extremadura.
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Castilla y León destinó en 2024 una media de 2.218 euros a la salud de cada ciudadano, según la Estadística de Gasto Sanitario Público publicada por el Ministerio de Sanidad y recogida por Ical.
La cifra supone un aumento del 7,5% respecto al año anterior. Es uno de los mayores incrementos del país, solo por detrás de Aragón, Cantabria y Baleares.
En el conjunto de España, el gasto sanitario por habitante creció un 4,7%.
La Comunidad también se situó por encima de la media nacional, que fue de 1.958 euros por persona.
Quinto puesto de España
Con esos datos, Castilla y León ocupó el quinto puesto entre las autonomías con mayor gasto sanitario por habitante, por detrás de País Vasco, Asturias, Extremadura y Cantabria.
En total, el gasto público sanitario en Castilla y León alcanzó los 5.300 millones de euros y representó el 7,2% del PIB autonómico.
Más peso para el personal y la atención primaria
Casi la mitad del presupuesto sanitario de la Comunidad se destinó al personal.
En concreto, esta partida supuso el 48,8% del gasto total, por encima de la media nacional, situada en el 45,8%.
Los servicios hospitalarios y especializados concentraron la mayor parte de la inversión, con el 59,6% del gasto sanitario en Castilla y León.
Aun así, este porcentaje quedó por debajo de la media española, que fue del 63,1%.
En atención primaria, la Comunidad volvió a destacar. Castilla y León destinó a este ámbito el 15% de su gasto sanitario consolidado, uno de los porcentajes más altos del país.