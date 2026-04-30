Bengalas y un enfado monumental de los médicos en pleno corazón de Valladolid: piden un estatuto propio

Imagen de la concentración en la Plaza Mayor de Valladolid. Miriam Chacón / ICAL.

Decenas de médicos se han concentrado este miércoles 29 de abril en la Plaza Mayor de Valladolid bajo el lema: ‘Por tus derechos. Por tu futuro. No al Estatuto Marco’, con el fin de reclamar al Ministerio de Sanidad un estatuto propio para la profesión médica.

El secretario general del sindicato médico CESM de Castilla y León, José María Soto, aseguró que la protesta es un paso más dentro de las protestas y huelgas que se vienen convocando desde enero del pasado año ante el “silencio" ministerial.

Soto reconoció que las últimas semanas sí que ha habido alguna negociación, pero lamentó que el Ministerio “está cerrado y lo que nos ofrece es prácticamente el borrador”.

Además, recalcó que lo único que se pide es un diálogo “de verdad” para poder llegar a un acuerdo e intentar salir de este de este atasco y no fastidiar más a los usuarios”.

Solo la jornada de huelga de hoy provocó en el sistema público de Castilla y León la cancelación de 228 intervenciones quirúrgicas, 482 pruebas diagnósticas y 3.002 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

La huelga tuvo un seguimiento medio del 17 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.