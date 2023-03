"O hay soluciones o será una primavera caliente para la Consejería de Sanidad": CSIF, CCOO y UGT exigen una negociación colectiva

CSIF, UGT Y CCOO se han concentrado este jueves 2 de marzo ante las puertas de la Consejería de Sanidad. Una movilización que ha estado liderada por una gran pancarta que ponía ‘Sacyl discrimina y contamina, por una negociación con todos y para todos’. El presidente del sector sanitario en Castilla y León de CSIF, Enrique Vega, ha asegurado que la sanidad viene desde hace tiempo “lanzando gritos de S.O.S a la Consejería” y que “lejos de salir en su auxilio” permanece “impasible” en su postura “castigando a la ciudadanía con plantillas desbordadas y una notable falta de personal sanitario”.

Estos problemas son los que están ocasionando “colapsos en la atención privada, saturación en urgencias y listas de espera eternas”. Asimismo, afirma que no pueden “cerrar los ojos y dar la espalda a la ciudadanía de Castilla y León”. Desde CSIF afirman que son los trabajadores quienes “conocen las carencias del sistema” y quienes las “sufren” por partida doble: “Por un lado como profesionales por la sobrecarga de trabajo y, por otro, como usuarios del sistema de sanidad”.

Vega subrayaba que “la Consejería no puede seguir despreciando a los más de 41.000 profesionales” e informaba de que tienen “propuestas serias” para iniciar reformas estructurales del sistema que están encaminadas a “reconducir” la situación sanitaria en la Comunidad. Además, en la intervención que ha realizado ha mandado un mensaje claro al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez: “No entendemos a qué espera para reunirse, no sé si tiene miedo a que estemos juntos. Es el momento de que demuestre que se preocupa por sus trabajadores y por los ciudadanos. Si no es así, volveremos a las calles”.

Miguel Holguín, secretario autonómico de Sanidad de UGT servicios públicos Castilla y León, se unía a los gritos de auxilio de CSIF y afirmaba que están “preocupados” por la situación. “Estamos cansados de acuerdos históricos que hunden cada vez más a los profesionales. Queremos un gran pacto, un consenso”, afirmaba. No solo eso, sino que ha señalado al consejero: “Debería buscar en el diccionario lo que significa consenso, que no es reunirse con particulares en un despacho sino ir a la Mesa Sectorial y negociar”.

No solo piden mejoras salariales sino recuperar las 35 horas ya que sino “no se va a querer quedar nadie en la Comunidad”. Holguín ha expresado que hacen “pactos oscuros” y que la reforma de la Atención Primaria “requiere la participación de todos”. Para poder llegar a un consenso se iban a reunir esta misma mañana con el viceconsejero y la gerente regional de Sacyl y ha amenazado: “O empezamos a poner soluciones a todos los problemas o va a ser una primavera y verano caliente para la Consejería”.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla y León, Ana Rosa Arribas, ha mostrado la “preocupación” generalizada que hay por la “falta de negociación colectiva” en la Mesa Sectorial. Además, hacia alusión a la pegatina que llevaba puesta donde se podía leer ‘estamos agotados’ y ella añadía que también están “cabreados”.

Por otro lado, critica que “todo lo que anuncian ya tendría que estar instaurado” y que lo que se negocia “lo hacen fuera de la mesa sectorial”. Por ello, han vuelto a pedir que se “negocie en el seno de la mesa para todos y que los grupos de trabajo mejoren las condiciones de la sanidad”.

