El lugar más frío de España está en Castilla y León: apenas 0,1 grados en esta madrugada congelada

Una noche de verano, pero casi de invierno. Todos hemos notado que la sábana ya no sobra por las noches en Castilla y León.

Así, El Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, ha registrado este viernes la temperatura más baja de toda España, con apenas 0,1 grados positivos, según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El registro se produjo a las 6.50 horas de la mañana.

La estación abulense encabezó el ranking nacional del frío, por delante de Cabaña Verónica, en Cantabria, situada en el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde los termómetros descendieron hasta los 0,3 grados.

Castilla y León volvió a tener una presencia destacada entre los puntos más fríos del país, al situar tres estaciones entre las diez temperaturas más bajas de España.

Junto al Puerto del Pico, también figuraron la estación de esquí de La Covatilla y Navasfrías, ambas en la provincia de Salamanca, donde se registraron 3,5 grados.

Nubosidad, brumas y posibles lluvias

La previsión de la Aemet para este viernes apunta a una jornada con intervalos nubosos, con presencia de nubosidad baja durante la mañana y nubes de evolución a lo largo de la tarde.

En la mitad oeste de la Comunidad serán probables las brumas matinales, sin descartar la formación de algún banco de niebla.

Además, existe probabilidad de que se produzcan algunas precipitaciones, en general débiles, especialmente en el extremo occidental, aunque serán menos probables durante la noche.

Las temperaturas mínimas continuarán su descenso, aunque este será ligero en el tercio occidental.

Por su parte, las máximas subirán en esa misma zona, con un ascenso ligero en el centro de la Comunidad y pocos cambios en el resto.

El viento soplará flojo a moderado del oeste y suroeste, aunque durante la tarde rolará a noroeste en las provincias de Ávila y Segovia.

En cuanto a las temperaturas máximas previstas para este viernes en las capitales de provincia, los termómetros alcanzarán los 24 grados en Ávila, Soria, Valladolid y Zamora.

La temperatura más baja entre las capitales corresponderá a León, con 21 grados, mientras que Salamanca y Segovia llegarán hasta los 23 grados. Burgos y Palencia, por su parte, registrarán máximas de 22 grados.