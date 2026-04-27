Castilla y León recibe 82 puntos limpios móviles y 42 vehículos eléctricos para acercar el reciclaje a los pueblos

Castilla y León refuerza su red de recogida de residuos con la entrega de 82 puntos limpios móviles y 42 vehículos eléctricos destinados a entidades locales de la Comunidad.

La actuación, presentada este lunes en Valladolid, busca acercar el reciclaje a los municipios más pequeños y facilitar la gestión de residuos en un territorio marcado por la dispersión poblacional.

La inversión total asciende a 7.048.151,05 euros, de los que 5.824.592,47 euros proceden de fondos europeos Next Generation, lo que representa el 82,64% del importe global. El resto, 1.223.559,12 euros, corresponde a fondos propios de la Junta de Castilla y León.

Estos puntos limpios móviles permitirán depositar residuos de uso cotidiano que no deben acabar en los contenedores habituales, como cables y cargadores eléctricos, DVD, CD y cintas, cartuchos de tinta de impresora, pintura, aceite doméstico, ropa, calzado y otros textiles, cápsulas de café, material informático, pequeños electrodomésticos, aerosoles o cosméticos caducados, entre otros productos que requieren una recogida diferenciada para su correcta gestión medioambiental.

En el acto han participado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Sen ha valorado la iniciativa como una muestra de la “apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente” que, a su juicio, supone la puesta en marcha de estos puntos limpios móviles para las localidades menores de la Comunidad.

El delegado del Gobierno ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso del Ejecutivo central con la sostenibilidad y el medio rural de Castilla y León.

En este sentido, ha recordado que la inversión europea destinada a esta entrega ronda los seis millones de euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que, según ha señalado, ya se han invertido en la Comunidad 4.800 millones de euros en distintas actuaciones.

Reciclaje más cerca de los pueblos

Sen ha destacado que los nuevos medios permitirán mejorar la recogida de determinados residuos en una comunidad autónoma que es la más extensa de España y que cuenta con un elevado número de entidades menores. “Estos medios sostenibles acercan el reciclaje a las localidades más pequeñas”, ha afirmado.

El delegado también ha puesto el acento en el componente territorial de la medida. “No es sólo una medida de economía circular, también de igualdad territorial”, ha señalado, antes de añadir que estos vehículos permitirán que los ciudadanos del medio rural puedan reciclar correctamente sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Reparto por provincias

Los puntos limpios móviles y vehículos eléctricos se distribuirán por todas las provincias de Castilla y León salvo Zamora.

León será la provincia que reciba más medios, con 21 puntos limpios móviles y 12 vehículos eléctricos. Le siguen Salamanca, con 17 puntos limpios móviles y siete vehículos; Valladolid, con 14 y siete; Segovia, con ocho y cuatro; Ávila, con siete y cuatro; Burgos, con siete y cuatro; Palencia, con siete y tres; y Soria, con un punto limpio móvil y un vehículo eléctrico.