"Los ecosistemas y el clima no admiten pausas": la CHD apela a la vital importancia de cuidar el medio ambiente

Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada impulsada por la ONU desde 1973 para concienciar sobre la importancia de proteger la naturaleza y promover acciones a favor del planeta.

Este 2025, la campaña se ha centrado en la lucha por evitar la contaminación por plásticos, una problemática global que afecta a océanos, ríos, suelos y seres vivos, incluidas las personas de todo el planeta.

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero se ha recordado que el objetivo de esta conmemoración es "sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas" y fomentar actitudes responsables hacia el medio ambiente.

Bajo el lema 'Nos da la vida, nos va la vida, lo cuidamos gota a gota', la CHD ha destacado el papel crucial del agua en la salud de los ecosistemas y la necesidad de una gestión sostenible de este recurso.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha incidido en que "proteger, conservar, restaurar y cuidar" son acciones fundamentales para garantizar un planeta habitable.

En su mensaje institucional, el Ministerio ha recordado que "los ecosistemas y el clima no admiten pausas", y ha apelado a la responsabilidad colectiva no solo hacia las generaciones actuales, sino también hacia la biodiversidad: "No es solo por nosotros, cuidamos el medio ambiente también por ellos", en alusión a los animales.

La elección de la contaminación por plásticos como eje central responde a una urgencia ambiental creciente.

Cada año se vierten al océano más de 11 millones de toneladas de plástico, una cifra que podría triplicarse de aquí a 2040 si no se toman medidas firmes.

Estos residuos afectan a miles de especies marinas, degradan hábitats naturales y se incorporan a la cadena alimentaria en forma de microplásticos.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio desde hace más de cinco décadas. Es la fecha con mayor proyección internacional para la sensibilización ambiental y sirve de altavoz para gobiernos, organizaciones, empresas y ciudadanos que promueven cambios hacia un modelo de desarrollo más sostenible.